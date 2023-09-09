В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост - 09.09.2023 Украина.ру
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В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост
В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост - 09.09.2023 Украина.ру
В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост
За прошедшую неделю корабли Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом 9 сентября сообщило российское оборонное ведомство
2023-09-09T15:59
2023-09-09T15:59
новости
крымский мост
попытка
атака
катер
всу
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Также ведомство сообщило об уничтожении четырех быстроходных катеров с десантниками ВСУ в акватории Черного моря западнее полуострова Крым. По информации Минобороны, в состав десантных групп входило порядка 50 военнослужащих.В предыдущий раз атака на Крым была предотвращена 5 сентября. Тогда российские силы ПВО сбили над территорией полуострова украинский дрон.Нанести повреждения Крымскому мосту украинским террористам удавалось дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.Однако главари киевского режима не унимаются. Так, во второй половине августа начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав летом 2023 года новый теракт на Крымском мосту.Буквально через день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никакие уговоры Украины не помогут и Киев все равно отправится в поход на Крым.
https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html
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новости, крымский мост, попытка, атака, катер, всу
Новости, Крымский мост, попытка, атака, катер, ВСУ

В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост

15:59 09.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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За прошедшую неделю корабли Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом 9 сентября сообщило российское оборонное ведомство
"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", - говорится в публикации Министерства обороны РФ в Телеграм-канале.
Также ведомство сообщило об уничтожении четырех быстроходных катеров с десантниками ВСУ в акватории Черного моря западнее полуострова Крым. По информации Минобороны, в состав десантных групп входило порядка 50 военнослужащих.
В предыдущий раз атака на Крым была предотвращена 5 сентября. Тогда российские силы ПВО сбили над территорией полуострова украинский дрон.
Нанести повреждения Крымскому мосту украинским террористам удавалось дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
Однако главари киевского режима не унимаются. Так, во второй половине августа начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав летом 2023 года новый теракт на Крымском мосту.
Буквально через день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никакие уговоры Украины не помогут и Киев все равно отправится в поход на Крым.
22 августа, 12:54
Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 15:32
Данилов пообещал поход на КрымСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым. Такое высказывание он сделал 22 августа во время пресс-конференции
 
НовостиКрымский мостпопыткаатакакатерВСУ
 
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