https://ukraina.ru/20230909/1049293638.html
В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост
В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост - 09.09.2023 Украина.ру
В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост
За прошедшую неделю корабли Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом 9 сентября сообщило российское оборонное ведомство
2023-09-09T15:59
2023-09-09T15:59
2023-09-09T15:59
новости
крымский мост
попытка
атака
катер
всу
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Также ведомство сообщило об уничтожении четырех быстроходных катеров с десантниками ВСУ в акватории Черного моря западнее полуострова Крым. По информации Минобороны, в состав десантных групп входило порядка 50 военнослужащих.В предыдущий раз атака на Крым была предотвращена 5 сентября. Тогда российские силы ПВО сбили над территорией полуострова украинский дрон.Нанести повреждения Крымскому мосту украинским террористам удавалось дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.Однако главари киевского режима не унимаются. Так, во второй половине августа начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав летом 2023 года новый теракт на Крымском мосту.Буквально через день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никакие уговоры Украины не помогут и Киев все равно отправится в поход на Крым.
https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html
https://ukraina.ru/20230822/1048864959.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, попытка, атака, катер, всу
Новости, Крымский мост, попытка, атака, катер, ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост
За прошедшую неделю корабли Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом 9 сентября сообщило российское оборонное ведомство
"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", - говорится в публикации Министерства обороны РФ в Телеграм-канале.
Также ведомство сообщило об уничтожении четырех быстроходных катеров с десантниками ВСУ в акватории Черного моря западнее полуострова Крым. По информации Минобороны, в состав десантных групп входило порядка 50 военнослужащих.
В предыдущий раз атака на Крым была предотвращена 5 сентября. Тогда российские силы ПВО сбили над территорией полуострова украинский дрон.
Нанести повреждения Крымскому мосту украинским террористам удавалось дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
Однако главари киевского режима не унимаются. Так, во второй половине августа начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав летом 2023 года новый теракт на Крымском мосту.
Буквально через день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никакие уговоры Украины не помогут и Киев все равно отправится в поход на Крым.