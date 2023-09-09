https://ukraina.ru/20230909/1049293286.html

Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки

Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки - 09.09.2023 Украина.ру

Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки

Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из РФ и Украины. Об этом говорится в итоговой декларации саммита клуба

2023-09-09T15:22

2023-09-09T15:22

2023-09-09T15:30

новости

зерновая сделка

g20

россия

украина

турция

эрдоган

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Также в ходе саммита страны G20 договорились о том, что будут содействовать открытой и справедливой торговле и не вводить запреты на экспорт.Несколькими часами ранее американское издание Bloomberg обнародовало информацию о том, что ходе закрытых встреч мероприятия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" выполнить некоторые требования России ради возобновления черноморской инициативы.По информации Bloomberg, Эрдоган просил мировых лидеров оказать помощь в страховании российского экспорта компанией Lloyd's of London, а также переподключить Москву к системе SWIFT.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил в ответ, что условия для возобновления Россией зерновой сделки не являются секретом и всем хорошо известны, поэтому для того, чтобы Москва изменила свое решение "нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально".В июле этого года Москва приостановила действие зерновой сделки по вполне обоснованной причине - невыполнение условий в отношении экспорта российского зерна и удобрений.По мнению политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова, и до июля Кремль не строил никаких иллюзий в отношении обещаний Запада, но продлевать документ нужно было по двум другим причинам.Первая - зерновая сделка должна была помешать западной пропаганде утверждать, что Россия ответственна за мировой рост цен на продовольствие и "хочет уморить весь мир".Вторая - отношения с Турцией. России было важно переизбрание Эрдогана, а когда оно произошло, необходимость в продлении сделки исчезла.Акопов считает, что Анкара имеет возможность пойти в обход Кремля, например, сопровождая украинские суда от Одессы. Однако этот вариант маловероятен, так как Эрдоган не захочет рисковать как максимум военным конфликтом, а как минимум - обрушением российско-турецких отношений.При этом, отметил эксперт, турецкий лидер не оставит попытки уговорить Россию, так как для него зерновые договоренности станут козырем к сохранению за Анкарой крайне выгодного статуса торгового и логистического посредника между Россией и Западом."Россия, со своей стороны, продолжит сложную и нужную ей игру с Турцией, в которой тесным образом завязано множество тем - от экономических до геополитических, от газопроводов до Сирии", - считает Акопов.

https://ukraina.ru/20230909/1049289586.html

https://ukraina.ru/20230905/1049184620.html

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новости, зерновая сделка, g20, россия, украина, турция, эрдоган