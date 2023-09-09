В Германии украинских беженцев сравнили с собаками
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
© AP / Martin Meissner
В одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, призывающие местных жителей быть внимательнее при использовании фейерверков. В тексте были упомянуты и украинцы. Соответствующее фото 9 сентября опубликовал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
"Важно: звуки фейерверков могут напугать кошек, собак и беженцев из Украины! Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорится в предупреждении на листовке.
© Телеграм-канал "Осташко! Важное"
© Телеграм-канал "Осташко! Важное"
"А чего они ждали-то?", "Немцы явно их сознательно опускают", "Не надо оскорблять собак", - отреагировали подписчики.
За последние дни сразу несколько европейских стран объявили о том, что будут экстрадировать украинцев на родину по соответствующим запросам Киева.
В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии Бельгии охотно на это согласились.
4 сентября, 13:14Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцевВласти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
По данным российского Минобороны, потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов. Возможно, список стран, которые присоединятся к высылке украинцев, будет расширен.
Вчера, 15:53Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мираВ настоящее время на территории Германии находится порядка 180 тысяч украинских уклонистов. Эта цифра свидетельствует о том, что граждане страны голосуют за мир. Такое заявление 8 сентября сделал представитель оппозиционной парламентской группы "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Петр Быстрон. Соответствующий пост размещен на сайте партии
Вчера, 13:17Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории УкраиныВласти Финляндии прекратят предоставлять временную защиту и выдавать новые виды на жительство (ВНЖ) гражданам третьих стран, бежавших с Украины. Исключение составят только те, чьи кандидатуры на получение ВНЖ одобрит Киев. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Финляндии