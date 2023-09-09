https://ukraina.ru/20230909/1049292528.html

В Германии украинских беженцев сравнили с собаками

В Германии украинских беженцев сравнили с собаками - 09.09.2023 Украина.ру

В Германии украинских беженцев сравнили с собаками

В одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, призывающие местных жителей быть внимательнее при использовании фейерверков. В тексте были упомянуты и украинцы. Соответствующее фото 9 сентября опубликовал Телеграм-канал "Осташко! Важное"

2023-09-09T14:58

2023-09-09T14:58

2023-09-09T14:58

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"Важно: звуки фейерверков могут напугать кошек, собак и беженцев из Украины! Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорится в предупреждении на листовке."А чего они ждали-то?", "Немцы явно их сознательно опускают", "Не надо оскорблять собак", - отреагировали подписчики.За последние дни сразу несколько европейских стран объявили о том, что будут экстрадировать украинцев на родину по соответствующим запросам Киева.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии Бельгии охотно на это согласились.По данным российского Минобороны, потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов. Возможно, список стран, которые присоединятся к высылке украинцев, будет расширен.

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новости, германия, беженцы, украинские беженцы, собаки, сравнение