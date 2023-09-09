В Германии украинских беженцев сравнили с собаками - 09.09.2023 Украина.ру
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В Германии украинских беженцев сравнили с собаками
В Германии украинских беженцев сравнили с собаками - 09.09.2023 Украина.ру
В Германии украинских беженцев сравнили с собаками
В одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, призывающие местных жителей быть внимательнее при использовании фейерверков. В тексте были упомянуты и украинцы. Соответствующее фото 9 сентября опубликовал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
2023-09-09T14:58
2023-09-09T14:58
новости
германия
беженцы
украинские беженцы
собаки
сравнение
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"Важно: звуки фейерверков могут напугать кошек, собак и беженцев из Украины! Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорится в предупреждении на листовке."А чего они ждали-то?", "Немцы явно их сознательно опускают", "Не надо оскорблять собак", - отреагировали подписчики.За последние дни сразу несколько европейских стран объявили о том, что будут экстрадировать украинцев на родину по соответствующим запросам Киева.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии Бельгии охотно на это согласились.По данным российского Минобороны, потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов. Возможно, список стран, которые присоединятся к высылке украинцев, будет расширен.
https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html
https://ukraina.ru/20230908/1049271358.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, беженцы, украинские беженцы, собаки, сравнение
Новости, Германия, беженцы, украинские беженцы, собаки, сравнение

В Германии украинских беженцев сравнили с собаками

14:58 09.09.2023
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
В одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, призывающие местных жителей быть внимательнее при использовании фейерверков. В тексте были упомянуты и украинцы. Соответствующее фото 9 сентября опубликовал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
"Важно: звуки фейерверков могут напугать кошек, собак и беженцев из Украины! Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорится в предупреждении на листовке.
© Телеграм-канал "Осташко! Важное"
© Телеграм-канал "Осташко! Важное"
"А чего они ждали-то?", "Немцы явно их сознательно опускают", "Не надо оскорблять собак", - отреагировали подписчики.
За последние дни сразу несколько европейских стран объявили о том, что будут экстрадировать украинцев на родину по соответствующим запросам Киева.
В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии Бельгии охотно на это согласились.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 13:14
Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцевВласти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
По данным российского Минобороны, потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов. Возможно, список стран, которые присоединятся к высылке украинцев, будет расширен.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вчера, 15:53
Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мираВ настоящее время на территории Германии находится порядка 180 тысяч украинских уклонистов. Эта цифра свидетельствует о том, что граждане страны голосуют за мир. Такое заявление 8 сентября сделал представитель оппозиционной парламентской группы "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Петр Быстрон. Соответствующий пост размещен на сайте партии
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вчера, 13:17
Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории УкраиныВласти Финляндии прекратят предоставлять временную защиту и выдавать новые виды на жительство (ВНЖ) гражданам третьих стран, бежавших с Украины. Исключение составят только те, чьи кандидатуры на получение ВНЖ одобрит Киев. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Финляндии
 
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