"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона - 09.09.2023 Украина.ру
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"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона
"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона - 09.09.2023 Украина.ру
"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон был замечен во Львове во время путешествия на одном из местных поездов. Об этом 9 сентября написал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
2023-09-09T13:56
2023-09-09T13:56
новости
украина
борис джонсон
львов
поезд
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В большую политику в ближайшее время Джонсон не вернется, но "доить" Украину продолжит с удовольствием, уверен автор издания Украина.ру Александр Савко. Об этом он написал еще в июне."Борис хочет пересидеть в стороне этот сложный период для консерваторов, кульминацией которого станет их поражение на выборах. Он будет и дальше колесить по миру на деньги украинских лоббистов. В надежде, что ему дадут присосаться к одному из больших фондов вроде BlackRock, желающих осваивать деньги на инвестировании в Украину после конфликта. В итоге тематика Украины оказалась лично для Бориса золотой жилой. Он плотно осваивает деньги украинских лоббистов – разъезжая с выступлениями и призывами поддерживать Киев", - заметил Савко.В середине июня стало известно, что Борис Джонсон отказался от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер-министр Великобритании досрочно ушел из парламента и, таким образом, фактически покинул большую политику.На этот шаг Джонсон пошел, чтобы его не выгнали из Палаты общин с позором. Парламентский комитет по привилегиям пришел к выводу, что экс-премьер преднамеренно обманывал избирателей.В частности, он заявлял, что ему было неизвестно о вечеринках, которые проводились в резиденции премьер-министра во время коронавирусного локдауна. Хотя в действительности все происходила с его ведома и прямо у него на глазах. В то же время простые британцы подвергались огромным штрафам за попытку выйти из квартиры по неотложным делам.Кумовство и коррупция, отметили эксперты, стали при Джонсоне совершенно обычным делом.
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новости, украина, борис джонсон, львов, поезд
Новости, Украина, Борис Джонсон, Львов, поезд

"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона

13:56 09.09.2023
 
© AP / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP / Frank Augstein
Читать в
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон был замечен во Львове во время путешествия на одном из местных поездов. Об этом 9 сентября написал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
© Телеграм-канал "Осташко! Важное"
© Телеграм-канал "Осташко! Важное"
"На украинском поезде мчит обратно в большую политику?", "В большую политику с рюкзаком и на автобусе. Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет", "А потом в тюрьму, как Саакашвили сядет", "У него нюх на деньги, так что это неспроста", - отреагировали подписчики.
В большую политику в ближайшее время Джонсон не вернется, но "доить" Украину продолжит с удовольствием, уверен автор издания Украина.ру Александр Савко. Об этом он написал еще в июне.
"Борис хочет пересидеть в стороне этот сложный период для консерваторов, кульминацией которого станет их поражение на выборах. Он будет и дальше колесить по миру на деньги украинских лоббистов. В надежде, что ему дадут присосаться к одному из больших фондов вроде BlackRock, желающих осваивать деньги на инвестировании в Украину после конфликта. В итоге тематика Украины оказалась лично для Бориса золотой жилой. Он плотно осваивает деньги украинских лоббистов – разъезжая с выступлениями и призывами поддерживать Киев", - заметил Савко.
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 13:32
"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержалиБорис Джонсон отказался от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер-министр Великобритании досрочно ушел из парламента и, таким образом, фактически покинул большую политику
В середине июня стало известно, что Борис Джонсон отказался от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер-министр Великобритании досрочно ушел из парламента и, таким образом, фактически покинул большую политику.
На этот шаг Джонсон пошел, чтобы его не выгнали из Палаты общин с позором. Парламентский комитет по привилегиям пришел к выводу, что экс-премьер преднамеренно обманывал избирателей.
В частности, он заявлял, что ему было неизвестно о вечеринках, которые проводились в резиденции премьер-министра во время коронавирусного локдауна. Хотя в действительности все происходила с его ведома и прямо у него на глазах. В то же время простые британцы подвергались огромным штрафам за попытку выйти из квартиры по неотложным делам.
Кумовство и коррупция, отметили эксперты, стали при Джонсоне совершенно обычным делом.
 
НовостиУкраинаБорис ДжонсонЛьвовпоезд
 
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Заголовок открываемого материала
13:56"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона
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