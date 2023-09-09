https://ukraina.ru/20230909/1049292381.html

"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона

"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона - 09.09.2023 Украина.ру

"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон был замечен во Львове во время путешествия на одном из местных поездов. Об этом 9 сентября написал Телеграм-канал "Осташко! Важное"

2023-09-09T13:56

2023-09-09T13:56

2023-09-09T13:56

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В большую политику в ближайшее время Джонсон не вернется, но "доить" Украину продолжит с удовольствием, уверен автор издания Украина.ру Александр Савко. Об этом он написал еще в июне."Борис хочет пересидеть в стороне этот сложный период для консерваторов, кульминацией которого станет их поражение на выборах. Он будет и дальше колесить по миру на деньги украинских лоббистов. В надежде, что ему дадут присосаться к одному из больших фондов вроде BlackRock, желающих осваивать деньги на инвестировании в Украину после конфликта. В итоге тематика Украины оказалась лично для Бориса золотой жилой. Он плотно осваивает деньги украинских лоббистов – разъезжая с выступлениями и призывами поддерживать Киев", - заметил Савко.В середине июня стало известно, что Борис Джонсон отказался от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер-министр Великобритании досрочно ушел из парламента и, таким образом, фактически покинул большую политику.На этот шаг Джонсон пошел, чтобы его не выгнали из Палаты общин с позором. Парламентский комитет по привилегиям пришел к выводу, что экс-премьер преднамеренно обманывал избирателей.В частности, он заявлял, что ему было неизвестно о вечеринках, которые проводились в резиденции премьер-министра во время коронавирусного локдауна. Хотя в действительности все происходила с его ведома и прямо у него на глазах. В то же время простые британцы подвергались огромным штрафам за попытку выйти из квартиры по неотложным делам.Кумовство и коррупция, отметили эксперты, стали при Джонсоне совершенно обычным делом.

https://ukraina.ru/20230614/1047212299.html

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новости, украина, борис джонсон, львов, поезд