https://ukraina.ru/20230909/1049289206.html

Таинственная смерть наёмника, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 сентября

Таинственная смерть наёмника, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 сентября - 09.09.2023 Украина.ру

Таинственная смерть наёмника, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 сентября

Британские СМИ рассказали о таинственной смерти английского наёмника на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-09-09T13:00

2023-09-09T13:00

2023-09-09T13:00

эксклюзив

хроники

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Как сообщило издание Sky News, на Украине погиб 31-летний англичанин Джорджан Чедвик — уроженец Бёрнли, что в Ланкашире, который с октября воевал в "Интернациональной легионе" ВСУ. Тело Бернли отправили семье.В МИД Лондона подтвердили, что Джордан Чедвик, который с октября 2022 года воевал на стороне ВСУ, погиб при неизвестных обстоятельствах. Его тело уже отправили на родину к семье.В министерстве иностранных дел Великобритании в комментарии Sky News уже подтвердили смерть Бернли.."Мы оказываем помощь семье британца, который умер в Украине, и находимся в контакте с местными властями", — заявил представитель британского дипломатического ведомства.Как уточнили СМИ, тело Бернли было найдено в одном из водоёмов на территории Украины. При этом руки англичанина были связаны. Как именно он погиб, и кто стал его убийцей — пытается выяснить следствие. При этом ряд источников сообщает, что тело было обнаружено в глубоком тылу.Мать Чедвика по имени Бренда в комментарии изданию ВВС* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) рассказала, что с самого детства её сын мечтал связать свое будущее с военным делом и стать солдатом."Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и поехать на Украину в начале октября 2022 года", — заявила женщина.Она отметила, что о гибели сына узнала ещё 26 июня и это известие повергло её в шок. Уже 7 августа тело Чедвика было отправлено на родину, где семья имела возможность попрощаться с ним."Хотя мы чрезвычайно гордимся его непоколебимым мужеством и стойкостью, его смерть была разрушительной для нас. Нет слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого безмерно любили", – отметила мать Чедвика.Ранее украинские военные указывали на надменность некоторых британских солдат по отношению к украинским сослуживцам."Шотландия собирается заново проводить референдум о выходе из состава Великобритании в 2023 году. Будет куда поехать нашим хлопцам и где применить новые таланты. С удовольствием, кстати, постреляем по "союзникам". Если зольдатен Слипи Джо ("сонный Джо" - прозвище президента США - Ред.) в целом неплохие парни (только с*утся и тормозят), то щелкунчики королевы - ох***шие расистские твари. Пример - животина разговаривает с кем-то в бриташке, давая унизительные характеристики украинским бойцам, спрятавшись за стенкой палатки. Мы стоим такие, у большинства англицкая мова почти native, стоит рядом генерал на палочке, с красной мордой, тоже наверное английский понимает. А пе****ать животному нельзя. Поэтому х**е, поедем помогать шотландскому рагулью", - писал автор одного из предположительно украинских военных телеграм-каналов в мае 2022 года.В свою очередь подпольщики Николаева, рассказывая о наёмниках — в их случае, речь шла о поляках, отмечали что те издеваются над мирным населением. Так, сообщалось об изнасилованиях, в т.ч. и несовершеннолетних.С другой стороны иностранные наёмники, воевавшие на стороне Украины, упрекали некоторых украинских солдат в совершении военных преступлений — расстрелах пленных и пытках, а также в коррупции и наркомании.Так, в январе один из воюющих на стороне Украины наёмников, ветеран войн в Ираке и Афганистане, американец Райан О'Лири, сражающийся в рядах 3-го отдельного полка Сил специальных назначений ВСУ, утверждал, что его командование продаёт оружие и занимается распространением наркотиков.""Борода" (командир подразделения наёмников. — Ред.)... Он выращивает марихуану рядом с Авдеевкой. Он продаёт амфетамин, марихуану, кокаин и т. п. Под прикрытием ВСУ. Этот человек — кусок дерьма", — отмечал американец.По его словам, он пытался привлечь внимание к сложившейся ситуации, несмотря на возможные для него негативные последствия.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 39 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 11 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 141 единицу различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы),Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 11 домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка. Также были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Петровскому, Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка — 92 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Ясиноватскому району — 18 снарядов калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", накануне ВСУ выпустили по этому региону России 53 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Кардашинка — 7; Крынки — 10; Казачьи Лагеря — 7; Алёшки — 6; Подстепное — 6; Саги — 8; Песчановка — 9", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Саги, Корсунка, Новая Збурьевка, Казачьи Лагеря", - указывалось в публикации.Утром 9 сентября администрация Новокаховского городского округа сообщила о новой атаке ВСУ на мирных жителей региона."Дроны ВСУ атакуют поселок Днепряны Новокаховского городского округа Сегодня, 9 сентября, утром со стороны украинских вооруженных формирований был атакован дронами пгт Днепряны. На территории поселка было сброшено три боезаряда. По уточнённой информации, разрушений и пострадавших нет", - отмечалось в телеграм-канале администрации.Вечером 8 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что эксперты его организации на Запорожской АЭС сообщали, что за прошедшую неделю слышали более 20 взрывов, что может свидетельствовать о возросшей боевой активности и потенциальной угрозе безопасности атомной электростанции."Отчёты, которые я получаю от наших экспертов, отмечают взрывы в отдалении от Запорожской АЭС. В то же время меня очень беспокоят возможные риски, которые грозят станции ввиду возросшей военной напряженности в данной местности", — рассказал Гроссии.Так, с 2 сентября представители организации слышали около двух десятков взрывов за три дня, а за последние дни последовало ещё несколько. При этом сама станция не получила никаких повреждений.В то же время представители станции проинформировали экспертов, что временно сократят число работников из-за риска военной активности в регионе. Помимо этого, представителям МАГАТЭ сообщили об атаке дронов по Энергодару, где рабочие Запорожской АЭС проживают с семьями, утром 7 сентября.Утром 9 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Петровка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка и МАПП "Нехотеевка" – два и один артиллерийский снаряд соответственно, по сёлам Журавлевка и Красный Хутор – по 4 артиллерийских снаряда. Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомёта обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 30 гранатометных выстрелов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - писал губернатор.В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Кукуевка – установлено 5 прилётов. Разрушений не было. Над городом Валуйки системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа.. Повреждения выявлены в 9 частных домовладениях и двух хозпостройках: выбиты окна, посечены кровли и заборы. В одной из школ лопнул стеклопакет. Повреждён один легковой автомобиль. Во всех случаях пострадавших не было."В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 10 миномётных снарядов, по окраине села Сподарюшино – 9, по окраине хутора Байрак – 4 миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Середа – было зафиксировано 7 прилётов. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено 11 миномётных и три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждён фасад одного частного домовладения и разрушена одна хозпостройка.В приграничных с Украиной регионах России обстановка остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230909/1049284276.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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