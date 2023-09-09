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Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News
Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News - 09.09.2023 Украина.ру
Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News
В одном из украинских водоемов обнаружили тело иностранного наемника - Джордана Чедвика из британского графства Ланкашир. Он находился в воде со связанными за спиной руками. Об этом со ссылкой на МИД Украины 9 сентября сообщил телеканал Sky News
2023-09-09T12:44
2023-09-09T12:44
2023-09-09T12:44
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В публикации канала отмечается, что погиб Чедвик "при очень странных обстоятельствах". Еще более запутанной эту историю делает то, что родные наемника узнали о его смерти 26 июня, тело удалось доставить на родину лишь в начале августа, а расследование, пишет Sky News "запланировано" на февраль.Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, на днях стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева, воевавшего в 11-й бригаде "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.*запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230908/1049254024.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, водоемы, тело, наемники, иностранные наемники, британия
Новости, Новости Украины, Украина, водоемы, тело, наемники, иностранные наемники, Британия
Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News
В одном из украинских водоемов обнаружили тело иностранного наемника - Джордана Чедвика из британского графства Ланкашир. Он находился в воде со связанными за спиной руками. Об этом со ссылкой на МИД Украины 9 сентября сообщил телеканал Sky News
В публикации канала отмечается, что погиб Чедвик "при очень странных обстоятельствах". Еще более запутанной эту историю делает то, что родные наемника узнали о его смерти 26 июня, тело удалось доставить на родину лишь в начале августа, а расследование, пишет Sky News "запланировано" на февраль.
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.
Так, на днях стало известно
об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.
Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили
члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.
В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.
Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.
Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".
В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева, воевавшего в 11-й бригаде "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.
*запрещенная в России террористическая организация.