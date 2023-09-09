Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News - 09.09.2023 Украина.ру
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Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News
Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News - 09.09.2023 Украина.ру
Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News
В одном из украинских водоемов обнаружили тело иностранного наемника - Джордана Чедвика из британского графства Ланкашир. Он находился в воде со связанными за спиной руками. Об этом со ссылкой на МИД Украины 9 сентября сообщил телеканал Sky News
2023-09-09T12:44
2023-09-09T12:44
новости
новости украины
украина
водоемы
тело
наемники
иностранные наемники
британия
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В публикации канала отмечается, что погиб Чедвик "при очень странных обстоятельствах". Еще более запутанной эту историю делает то, что родные наемника узнали о его смерти 26 июня, тело удалось доставить на родину лишь в начале августа, а расследование, пишет Sky News "запланировано" на февраль.Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, на днях стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева, воевавшего в 11-й бригаде "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.*запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230908/1049254024.html
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новости, новости украины, украина, водоемы, тело, наемники, иностранные наемники, британия
Новости, Новости Украины, Украина, водоемы, тело, наемники, иностранные наемники, Британия

Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News

12:44 09.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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В одном из украинских водоемов обнаружили тело иностранного наемника - Джордана Чедвика из британского графства Ланкашир. Он находился в воде со связанными за спиной руками. Об этом со ссылкой на МИД Украины 9 сентября сообщил телеканал Sky News
В публикации канала отмечается, что погиб Чедвик "при очень странных обстоятельствах". Еще более запутанной эту историю делает то, что родные наемника узнали о его смерти 26 июня, тело удалось доставить на родину лишь в начале августа, а расследование, пишет Sky News "запланировано" на февраль.
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.
Так, на днях стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.
Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.
В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.
Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.
Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".
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В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева, воевавшего в 11-й бригаде "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.
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Отправился вслед за братом: в зоне СВО ликвидирован наемник из БолгарииНа фронте уничтожен иностранный наемник из Болгарии, младший сержант 11-й бригады "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины Евгений Бончев. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его брата. Об этом 8 сентября написало болгарское издание novinite.com
*запрещенная в России террористическая организация.
 
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