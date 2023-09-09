Украина не в состоянии справиться: бывший советник Кучмы рассказал о потерях ВСУ - 09.09.2023 Украина.ру
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Украина не в состоянии справиться: бывший советник Кучмы рассказал о потерях ВСУ
Украина не в состоянии справиться: бывший советник Кучмы рассказал о потерях ВСУ - 09.09.2023 Украина.ру
Украина не в состоянии справиться: бывший советник Кучмы рассказал о потерях ВСУ
Украина не может справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте. И причина тому - коррупция в здравоохранении и на Банковой. Такое заявление 9 сентября сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
2023-09-09T11:45
2023-09-09T11:45
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леонид кучма
олег соскин
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В качестве причины такого положения дел Соскин назвал коррупцию в Министерстве здравоохранения страны. Также политолог раскритиковал власти страны в неспособности что-либо сделать с этой проблемой, несмотря на постоянные пустые обещания Владимира Зеленского бороться с коррупцией."Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы", - резюмировал бывший советник.По последним данным Министерства обороны России, с начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли по меньшей мере 66 тысяч военных и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley и британские танки Challenger 2.Тем временем Запад продолжает накачивать Украину оружием. В частности, приехавший на днях в Киев госсекретарь СА Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью в миллиард долларов.
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новости, новости украины, украина, потери, всу, советник, леонид кучма, олег соскин
Новости, Новости Украины, Украина, потери, ВСУ, советник, Леонид Кучма, Олег Соскин

Украина не в состоянии справиться: бывший советник Кучмы рассказал о потерях ВСУ

11:45 09.09.2023
 
© Facеbook Олега СоскинаОлег Соскин, политолог
Олег Соскин, политолог
© Facеbook Олега Соскина
Читать в
Украина не может справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте. И причина тому - коррупция в здравоохранении и на Банковой. Такое заявление 9 сентября сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
"У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего", - заявил он.
В качестве причины такого положения дел Соскин назвал коррупцию в Министерстве здравоохранения страны. Также политолог раскритиковал власти страны в неспособности что-либо сделать с этой проблемой, несмотря на постоянные пустые обещания Владимира Зеленского бороться с коррупцией.
"Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы", - резюмировал бывший советник.
По последним данным Министерства обороны России, с начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли по меньшей мере 66 тысяч военных и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley и британские танки Challenger 2.
Тем временем Запад продолжает накачивать Украину оружием. В частности, приехавший на днях в Киев госсекретарь СА Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью в миллиард долларов.
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НовостиНовости УкраиныУкраинапотериВСУсоветникЛеонид КучмаОлег Соскин
 
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