Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры" - 09.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230909/1049286780.html
Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры"
Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры" - 09.09.2023 Украина.ру
Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры"
Военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью Украина.ру раскрыл подробности использования различных танков на Украине, проанализировал "успехи" украинского наступления и перспективы осеннего периода для сторон, а также рассказал, что нужно России для перехода к активному наступлению:
2023-09-09T11:14
2023-09-09T11:14
новости
видео
украина.ру
украина
challenger-2 (танк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/09/1049285843_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0438264a9b1818ffc33ccfe57673560a.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/09/1049285843_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68c81ea483baf7a90de433f81bd2939c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, украина.ру, украина, challenger-2 (танк)
Новости, Видео, Украина.ру, Украина, Challenger-2 (танк)

Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры"

11:14 09.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью Украина.ру раскрыл подробности использования различных танков на Украине, проанализировал "успехи" украинского наступления и перспективы осеннего периода для сторон, а также рассказал, что нужно России для перехода к активному наступлению:
  • Танки "Челленджер" на Украине;
  • Перспективы использования "Абрамсов" и массовое использование советских танков;
  • Стандарты обучения НАТО;
  • Дальнобойные ракеты и "контрнаступ" ВСУ;
  • Подвиги российских танкистов;
  • Переход РФ к наступлению и формат СВО;
  • Приостановка боевых действий: осенняя распутица и локальные стычки;
  • Что нужно для активного наступления России?
 
НовостиВидеоУкраина.руУкраинаChallenger-2 (танк)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона
13:52Ростислав Ищенко о том, почему Блинкен должен был обидеться за визиты на кладбище и в "Макдональдс"
13:18"Чем дышит фронт?" О связи и не только
13:14Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил
13:00Таинственная смерть наёмника, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 сентября
12:44Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News
12:13Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ
11:45Украина не в состоянии справиться: бывший советник Кучмы рассказал о потерях ВСУ
11:14Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры"
11:03Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?
10:54За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более сотни раз. Подверглись атакам и другие регионы
10:25Стали известны самые активно голосующие регионы России
09:53Африканский союз приняли в G20
09:24Польский полковник: ВСУ сами себя загнали в ловушку
08:47ATACMS для Украины, цели ГУР. Главное на Украине на утро 9 сентября
08:00Актриса Гуля Королёва. Как она отдала жизнь за советскую родину и с кем познакомилась в "Артеке"
07:34Грег Вайнер о том, как США не вернули политический долг России и об амнистии Пугачевой и Гребенщикова
07:19"Отложенная война" ХХ века в цифровом обществе потребителей. Украинские эксперты о перспективах конфликта
07:04Александр Тиханский: Запад должен понять, что расчленение Украины прекратит этот вооруженный конфликт
22:03Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом
Лента новостейМолния