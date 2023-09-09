Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры"

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Военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью Украина.ру раскрыл подробности использования различных танков на Украине, проанализировал "успехи" украинского наступления и перспективы осеннего периода для сторон, а также рассказал, что нужно России для перехода к активному наступлению: