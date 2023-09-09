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Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры"
Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры" - 09.09.2023 Украина.ру
Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры"
Военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью Украина.ру раскрыл подробности использования различных танков на Украине, проанализировал "успехи" украинского наступления и перспективы осеннего периода для сторон, а также рассказал, что нужно России для перехода к активному наступлению:
2023-09-09T11:14
2023-09-09T11:14
2023-09-09T11:14
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, видео, украина.ру, украина, challenger-2 (танк)
Новости, Видео, Украина.ру, Украина, Challenger-2 (танк)
Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры"
Военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью Украина.ру раскрыл подробности использования различных танков на Украине, проанализировал "успехи" украинского наступления и перспективы осеннего периода для сторон, а также рассказал, что нужно России для перехода к активному наступлению:
—Танки "Челленджер" на Украине;
—Перспективы использования "Абрамсов" и массовое использование советских танков;
—Стандарты обучения НАТО;
—Дальнобойные ракеты и "контрнаступ" ВСУ;
—Подвиги российских танкистов;
—Переход РФ к наступлению и формат СВО;
—Приостановка боевых действий: осенняя распутица и локальные стычки;
—Что нужно для активного наступления России?