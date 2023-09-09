https://ukraina.ru/20230909/1049285606.html

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более сотни раз. Подверглись атакам и другие регионы

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более сотни раз. Подверглись атакам и другие регионы - 09.09.2023 Украина.ру

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более сотни раз. Подверглись атакам и другие регионы

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области 103 снаряда различного типа, а одно из сел региона было атаковано украинским дроном-камикадзе. Об этом 9 сентября сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2023-09-09T10:54

2023-09-09T10:54

2023-09-09T10:54

новости

обстрелы

белгородская область

вячеслав гладков

всу

донецк

макеевка

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"В Белгородском районе по селу Петровка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка и МАПП "Нехотеевка" – два и один артиллерийский снаряд соответственно, по селам Журавлевка и Красный Хутор – по 4 артиллерийских снаряда. Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 30 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.Он добавил, что село Кукуевка Валуйского городского округа пять раз обстреляли из артиллерии, а в городе Валуйки системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. По селу Дроновка Грайворонского городского округа было выпущено 10 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино – 9, по окраине хутора Байрак – 4.Пострадавших нет, обнаружены повреждения в нескольких домовладениях и хозпостройках. В одной из школ лопнул стеклопакет, а также поврежден один легковой автомобиль.Среднее количество выпущенных за сутки снарядов ВСУ по Белгородской области в начале сентября составляло около 70 штук.Атаковали украинские войска также Донецк и Макеевку. По этим городам они выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров.Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

https://ukraina.ru/20230909/1049284276.html

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новости, обстрелы, белгородская область, вячеслав гладков, всу, донецк, макеевка