Стали известны самые активно голосующие регионы России - 09.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230909/1049285293.html
Стали известны самые активно голосующие регионы России
Стали известны самые активно голосующие регионы России - 09.09.2023 Украина.ру
Стали известны самые активно голосующие регионы России
По явке на выборах в Единый день голосования лидируют Якутия, Ростовская, Смоленская, Ульяновская области, Калмыкия, а также регионы, впервые принимающие участие в Едином дне голосования - Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая Народные Республики. Причем последняя показала лучший результат явки по стране
2023-09-09T10:25
2023-09-09T10:25
новости
выборы
голосование
явка
регионы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049070609_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_277bc503ce87e5c9b782f1a261ac2d2b.jpg
Об этом журналистам 9 сентября рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в Луганской Народной Республике – почти 43%, Запорожская область преодолела отметку в 38% проголосовавших."Во всех регионах интерес к голосованию огромный. Причем активность проявляют люди самых разных возрастов. Они говорят, что возлагают надежды на своих кандидатов, ждут изменений жизни к лучшему в составе России, благодарят за помощь в восстановлении городов и сел регионы-шефы", - отметил Сидякин.В России проходит Единый день голосования. С 8 по 10 сентября голосуют жители 54 областей страны. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области принимают участие в нем впервые.В этих регионах местные жители голосуют несмотря на ни на что. Так, накануне ВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области, избирательная комиссия была эвакуирована, однако позже голосование продолжилось.
https://ukraina.ru/20230908/1049265383.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049070609_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_edb7595b308ef9121cb695e4d4902075.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, голосование, явка, регионы, россия
Новости, выборы, голосование, явка, регионы, Россия

Стали известны самые активно голосующие регионы России

10:25 09.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах в ДНР
Досрочное голосование на выборах в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в фотобанк
Читать в
По явке на выборах в Единый день голосования лидируют Якутия, Ростовская, Смоленская, Ульяновская области, Калмыкия, а также регионы, впервые принимающие участие в Едином дне голосования - Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая Народные Республики. Причем последняя показала лучший результат явки по стране
Об этом журналистам 9 сентября рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.
"Новые регионы являются абсолютными лидерами по явке на выборах-2023. Во всех четырех субъектах РФ проходило досрочное голосование, а 8-10 сентября оно проходит в выездном формате и на стационарных участках. С учетом досрочного голосования в ДНР свой выбор сделали почти 60% избирателей - это лучший результат явки по стране", - сказал Сидякин.
В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в Луганской Народной Республике – почти 43%, Запорожская область преодолела отметку в 38% проголосовавших.
"Во всех регионах интерес к голосованию огромный. Причем активность проявляют люди самых разных возрастов. Они говорят, что возлагают надежды на своих кандидатов, ждут изменений жизни к лучшему в составе России, благодарят за помощь в восстановлении городов и сел регионы-шефы", - отметил Сидякин.
В России проходит Единый день голосования. С 8 по 10 сентября голосуют жители 54 областей страны. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области принимают участие в нем впервые.
В этих регионах местные жители голосуют несмотря на ни на что. Так, накануне ВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области, избирательная комиссия была эвакуирована, однако позже голосование продолжилось.
Вчера, 14:14
Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской областиВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области в разгар голосования. Об этом 8 сентября сообщила председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова
 
НовостивыборыголосованиеявкарегионыРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?
10:54За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более сотни раз. Подверглись атакам и другие регионы
10:25Стали известны самые активно голосующие регионы России
09:53Африканский союз приняли в G20
09:24Польский полковник: ВСУ сами себя загнали в ловушку
08:47ATACMS для Украины, цели ГУР. Главное на Украине на утро 9 сентября
08:00Актриса Гуля Королёва. Как она отдала жизнь за советскую родину и с кем познакомилась в "Артеке"
07:34Грег Вайнер о том, как США не вернули политический долг России и об амнистии Пугачевой и Гребенщикова
07:19"Отложенная война" ХХ века в цифровом обществе потребителей. Украинские эксперты о перспективах конфликта
07:04Александр Тиханский: Запад должен понять, что расчленение Украины прекратит этот вооруженный конфликт
22:03Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом
21:49На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек
21:36Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского
21:22Зеленский пожаловался на превосходство ВКС и заторможенность Запада
20:51Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу"
20:04Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО
20:01ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
19:30"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР
19:18Шойгу вручил звёзды Героев России
19:03Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области
Лента новостейМолния