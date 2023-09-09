https://ukraina.ru/20230909/1049285293.html

Стали известны самые активно голосующие регионы России

Стали известны самые активно голосующие регионы России - 09.09.2023 Украина.ру

Стали известны самые активно голосующие регионы России

По явке на выборах в Единый день голосования лидируют Якутия, Ростовская, Смоленская, Ульяновская области, Калмыкия, а также регионы, впервые принимающие участие в Едином дне голосования - Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая Народные Республики. Причем последняя показала лучший результат явки по стране

2023-09-09T10:25

2023-09-09T10:25

2023-09-09T10:25

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Об этом журналистам 9 сентября рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в Луганской Народной Республике – почти 43%, Запорожская область преодолела отметку в 38% проголосовавших."Во всех регионах интерес к голосованию огромный. Причем активность проявляют люди самых разных возрастов. Они говорят, что возлагают надежды на своих кандидатов, ждут изменений жизни к лучшему в составе России, благодарят за помощь в восстановлении городов и сел регионы-шефы", - отметил Сидякин.В России проходит Единый день голосования. С 8 по 10 сентября голосуют жители 54 областей страны. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области принимают участие в нем впервые.В этих регионах местные жители голосуют несмотря на ни на что. Так, накануне ВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области, избирательная комиссия была эвакуирована, однако позже голосование продолжилось.

https://ukraina.ru/20230908/1049265383.html

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новости, выборы, голосование, явка, регионы, россия