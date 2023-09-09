https://ukraina.ru/20230909/1049284718.html

Африканский союз приняли в G20

Африканский союз приняли в G20 - 09.09.2023 Украина.ру

Африканский союз приняли в G20

Африканский союз стал постоянным членом G20 на саммите в Нью-Дели. Инициатором его включения в "Двадцадку" был премьер-министр Индии Нарендра Моди, он первым поздравил новичков клуба. Соответствующую трансляцию ведет ANI News

2023-09-09T09:53

2023-09-09T09:53

2023-09-09T10:00

новости

g20

африканский союз

индия

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"Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20", - заявил Моди.После его слов глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов (председательствуют в Африканском союзе) Азали Ассумани, проводил его на место за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.Позже официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи подтвердил в своем X (бывший Twitter), что Африканский союз официально стал членом G20.Африканский союз - межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ).В июне Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу.Примечательно, что долгое время Африканский союз "хотели" взять в G20, но "никак не получалось". Ситуация полярно изменилось после того, как в Санкт-Петербурге 27-28 июля прошел саммит Россия-Африка, а власти многих африканских государств активно заговорили о намерении вступить в БРИКС.К слову, еще до всех этих событий американская газета The Washington Post выпустила статью с заголовком "Байден изо всех сил пытается сохранить африканские страны в антироссийской коалиции".Кстати, в этом году китайский лидер Си Цзиньпин отказался от посещения саммита G20. Такое же решение принял и российский президент Владимир Путин. Вместо него интересы России на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, он уже прибыл в Нью-Дели.

https://ukraina.ru/20230529/1046685355.html

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новости, g20, африканский союз, индия