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Африканский союз приняли в G20
Африканский союз приняли в G20 - 09.09.2023 Украина.ру
Африканский союз приняли в G20
Африканский союз стал постоянным членом G20 на саммите в Нью-Дели. Инициатором его включения в "Двадцадку" был премьер-министр Индии Нарендра Моди, он первым поздравил новичков клуба. Соответствующую трансляцию ведет ANI News
2023-09-09T09:53
2023-09-09T09:53
2023-09-09T10:00
новости
g20
африканский союз
индия
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"Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20", - заявил Моди.После его слов глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов (председательствуют в Африканском союзе) Азали Ассумани, проводил его на место за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.Позже официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи подтвердил в своем X (бывший Twitter), что Африканский союз официально стал членом G20.Африканский союз - межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ).В июне Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу.Примечательно, что долгое время Африканский союз "хотели" взять в G20, но "никак не получалось". Ситуация полярно изменилось после того, как в Санкт-Петербурге 27-28 июля прошел саммит Россия-Африка, а власти многих африканских государств активно заговорили о намерении вступить в БРИКС.К слову, еще до всех этих событий американская газета The Washington Post выпустила статью с заголовком "Байден изо всех сил пытается сохранить африканские страны в антироссийской коалиции".Кстати, в этом году китайский лидер Си Цзиньпин отказался от посещения саммита G20. Такое же решение принял и российский президент Владимир Путин. Вместо него интересы России на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, он уже прибыл в Нью-Дели.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, g20, африканский союз, индия
Африканский союз приняли в G20
09:53 09.09.2023 (обновлено: 10:00 09.09.2023)
Африканский союз стал постоянным членом G20 на саммите в Нью-Дели. Инициатором его включения в "Двадцадку" был премьер-министр Индии Нарендра Моди, он первым поздравил новичков клуба. Соответствующую трансляцию ведет ANI News
"Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20", - заявил Моди.
После его слов глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов (председательствуют в Африканском союзе) Азали Ассумани, проводил его на место за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.
Позже официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи подтвердил в своем X (бывший Twitter), что Африканский союз официально стал членом G20.
"Африканский союз становится постоянным членом "Большой двадцатки". Ключевой результат [саммита]", — написал он.
Африканский союз - межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ).
В июне Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу.
Примечательно, что долгое время Африканский союз "хотели" взять в G20, но "никак не получалось". Ситуация полярно изменилось после того, как в Санкт-Петербурге 27-28 июля прошел саммит Россия-Африка, а власти многих африканских государств активно заговорили о намерении вступить в БРИКС.
К слову, еще до всех этих событий американская газета The Washington Post выпустила статью с заголовком "Байден изо всех сил пытается сохранить африканские страны в антироссийской коалиции".
Кстати, в этом году китайский лидер Си Цзиньпин отказался от посещения саммита G20. Такое же решение принял и российский президент Владимир Путин. Вместо него интересы России на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, он уже прибыл в Нью-Дели.