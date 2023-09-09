Африканский союз приняли в G20 - 09.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230909/1049284718.html
Африканский союз приняли в G20
Африканский союз приняли в G20 - 09.09.2023 Украина.ру
Африканский союз приняли в G20
Африканский союз стал постоянным членом G20 на саммите в Нью-Дели. Инициатором его включения в "Двадцадку" был премьер-министр Индии Нарендра Моди, он первым поздравил новичков клуба. Соответствующую трансляцию ведет ANI News
2023-09-09T09:53
2023-09-09T10:00
новости
g20
африканский союз
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/01/1043993912_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7adc2e889729d0b4ec5efc2949a97712.jpg
"Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20", - заявил Моди.После его слов глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов (председательствуют в Африканском союзе) Азали Ассумани, проводил его на место за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.Позже официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи подтвердил в своем X (бывший Twitter), что Африканский союз официально стал членом G20.Африканский союз - межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ).В июне Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу.Примечательно, что долгое время Африканский союз "хотели" взять в G20, но "никак не получалось". Ситуация полярно изменилось после того, как в Санкт-Петербурге 27-28 июля прошел саммит Россия-Африка, а власти многих африканских государств активно заговорили о намерении вступить в БРИКС.К слову, еще до всех этих событий американская газета The Washington Post выпустила статью с заголовком "Байден изо всех сил пытается сохранить африканские страны в антироссийской коалиции".Кстати, в этом году китайский лидер Си Цзиньпин отказался от посещения саммита G20. Такое же решение принял и российский президент Владимир Путин. Вместо него интересы России на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, он уже прибыл в Нью-Дели.
https://ukraina.ru/20230529/1046685355.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/01/1043993912_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbb1cb4753a38388e22a3cfd70325a5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, g20, африканский союз, индия
Новости, G20, Африканский союз, Индия

Африканский союз приняли в G20

09:53 09.09.2023 (обновлено: 10:00 09.09.2023)
 
© AP / Manish Swarup
- РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP / Manish Swarup
Читать в
Африканский союз стал постоянным членом G20 на саммите в Нью-Дели. Инициатором его включения в "Двадцадку" был премьер-министр Индии Нарендра Моди, он первым поздравил новичков клуба. Соответствующую трансляцию ведет ANI News
"Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20", - заявил Моди.
После его слов глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов (председательствуют в Африканском союзе) Азали Ассумани, проводил его на место за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.
Позже официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи подтвердил в своем X (бывший Twitter), что Африканский союз официально стал членом G20.

"Африканский союз становится постоянным членом "Большой двадцатки". Ключевой результат [саммита]", — написал он.

Африканский союз - межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ).
В июне Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу.
Примечательно, что долгое время Африканский союз "хотели" взять в G20, но "никак не получалось". Ситуация полярно изменилось после того, как в Санкт-Петербурге 27-28 июля прошел саммит Россия-Африка, а власти многих африканских государств активно заговорили о намерении вступить в БРИКС.
К слову, еще до всех этих событий американская газета The Washington Post выпустила статью с заголовком "Байден изо всех сил пытается сохранить африканские страны в антироссийской коалиции".
Кстати, в этом году китайский лидер Си Цзиньпин отказался от посещения саммита G20. Такое же решение принял и российский президент Владимир Путин. Вместо него интересы России на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, он уже прибыл в Нью-Дели.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Кению
29 мая, 17:37
Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI векаГлава МИД России Сергей Лавров находится в очередном турне по странам Африки. Он прибыл с рабочим визитом в Найроби – столицу Кении. А 1 июня дипломата ожидают в южноафриканском Кейптауне, где состоится встреча министров иностранных дел, представляющих страны экономического блока БРИКС
 
НовостиG20Африканский союзИндия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?
10:54За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более сотни раз. Подверглись атакам и другие регионы
10:25Стали известны самые активно голосующие регионы России
09:53Африканский союз приняли в G20
09:24Польский полковник: ВСУ сами себя загнали в ловушку
08:47ATACMS для Украины, цели ГУР. Главное на Украине на утро 9 сентября
08:00Актриса Гуля Королёва. Как она отдала жизнь за советскую родину и с кем познакомилась в "Артеке"
07:34Грег Вайнер о том, как США не вернули политический долг России и об амнистии Пугачевой и Гребенщикова
07:19"Отложенная война" ХХ века в цифровом обществе потребителей. Украинские эксперты о перспективах конфликта
07:04Александр Тиханский: Запад должен понять, что расчленение Украины прекратит этот вооруженный конфликт
22:03Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом
21:49На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек
21:36Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского
21:22Зеленский пожаловался на превосходство ВКС и заторможенность Запада
20:51Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу"
20:04Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО
20:01ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
19:30"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР
19:18Шойгу вручил звёзды Героев России
19:03Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области
Лента новостейМолния