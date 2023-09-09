https://ukraina.ru/20230909/1049284592.html

Польский полковник: ВСУ сами себя загнали в ловушку

Польский полковник: ВСУ сами себя загнали в ловушку - 09.09.2023 Украина.ру

Польский полковник: ВСУ сами себя загнали в ловушку

Украина оказалась в ловушке по собственной воле, когда попадала в зависимость от частной компании. Таким образом польский полковник Петр Левандовский в беседе с Onet прокомментировал сообщение о том, что американский миллиардер Илон Маск якобы сорвал атаку ВСУ на Крым, отказавшись включать систему Starlink

2023-09-09T09:24

2023-09-09T09:24

2023-09-09T09:24

новости

полковник

польша

всу

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский миллиардер Илон Маск велел ограничить работу спутникового интернета своей компании Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России в 2022 году.Позже Маск опроверг сообщения о том, что ограничивал работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, отметив, что "указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего.Маск добавил, что получил экстренный запрос со стороны "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре"."Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта", - указал он.

https://ukraina.ru/20230907/1049247052.html

https://ukraina.ru/20230908/1049252800.html

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новости, полковник, польша, всу