https://ukraina.ru/20230909/1049271676.html

Кровавые провокации на рынках: от Сараево до Константиновки

Кровавые провокации на рынках: от Сараево до Константиновки - 09.09.2023 Украина.ру

Кровавые провокации на рынках: от Сараево до Константиновки

Удивительный случай – даже такой записной русофоб как Юлиан Рёпке из Bild вынужден был признать, что трагедия на рынке в Константиновке была вызвана украинской ракетой. Бывает же такое… Возможно он просто знает, что этот случай не единственный?

2023-09-09T18:00

2023-09-09T18:00

2023-09-09T18:00

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9 сентября в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) отмечают День памяти жертв бомбардировок НАТО, начавшихся в августе 1995-го – после кровавой провокации мусульманских боевиков на рынке в Сараево.Западные поджигатели войны имеют огромный опыт организации провокаций с человеческими жертвами, призванных доказать миру "преступность" того или иного государства, которое в данный момент является мишенью для "демократического мира".При этом происходящее на Украине имеет всё больше сходства с тем, как нагнеталась ситуация в бывшей Югославии. Просто если "резня в Буче" является своеобразной копией "резни в Рачаке" в Косово, которая стала поводом для НАТОвских бомбардировок Союзной республики Югославия, то "обстрел рынка в Константиновке" – аналогия акций на рынке Маркале в Сараево, столице Боснии и Герцеговины (БиГ).Социалистическая республика Босния и Герцеговина, которая была самой пёстрой в национальном смысле в бывшей Социалистической федеративной республике Югославия (СФРЮ), провозгласила свою независимость от СФРЮ 15 октября 1991 года, причём с нарушением своей Конституции. Это было сделано простым большинством вместо 2/3 депутатов республиканского парламента, то есть избранники мусульман и хорватов проигнорировали позицию представителей сербов, составлявших более трети населения БиГ. В ответ сербы на базе общин, где они составляли большинство, провозгласили Республику Сербскую, которая выступала за сохранение БиГ в составе Югославии.29 февраля и 1 марта 1992 года в общинах, где большинство составляли мусульмане и хорваты, прошёл референдум о независимости Боснии и Герцеговины. Чтобы считаться действительным, в нём должны была принять участие 2/3 зарегистрированных избирателей, но "натянуть" удалось только 64,3%. Несмотря на это, 6 апреля 1992 года парламент Боснии и Герцеговины провозгласил независимость республики, которую сразу же признали страны ЕС.При этом ещё в ночь с 5 на 6 апреля центральную часть Сараево заняли подразделения мусульманских вооружённых формирований "Зелёные береты". Началась резня местных сербов и нападения на части ЮНА. Сербы, в свою очередь, начали создавать ополчение и брать под контроль пригороды Сараево, где сербское население было в большинстве. Именно этот день считается началом гражданской войны в Боснии и Герцеговине.В Белграде смирились с выходом из Югославии четырёх из шести республик, и 27 апреля 1992 года было провозглашено создание нового государства – Союзной республики Югославия (СРЮ), в которую вошли только Сербия и Черногория. Подразделения ЮНА получили команду на вывод личного состава и вооружений из БиГ, но двигающиеся к границе СРЮ колонны подвергались вероломным нападениям мусульманских боевиков. После самых кровопролитных из них – 2 мая в Сараево и 15 мая в Тузле – сербы на базе оставшейся техники и складов ЮНА начали формирование Армии Республики Сербской. Учитывая преимущество в вооружениях, она без особого сопротивления заняла более 60% территории БиГ.Но США решили асимметрично помочь местным мусульманам, на которых делали ставку как на региональную силу в противостоянии сербам. Собственно, главной мишенью Вашингтона была СРЮ, а боснийские сербы – лишь сопутствующими жертвами. Потому, когда 27 мая 1992 года раздался взрыв мины рядом с очередью за хлебом по улице Васе Мискина в Сараево (16 убитых и более 100 раненых), в нём сразу же обвинили Армию Республики Сербской и "поддерживающую её Югославию".Эксперты-баллистики доказывали, что ни с одной сербской позиции мина в это место долететь не могла, присутствовавший тогда в Сараево ирландский генерал О’Ши считал, что правительство в Сараево могло отдать приказ об обстреле своего же населения с целью получить международную поддержку, этой же точки зрения придерживался первый командующий миротворческими войсками ООН в Сараево (UNPROFOR) канадский генерал МакКензи. Однако виновные были назначены заранее, и 30 мая 1992 года Резолюцией Совета Безопасности № 757 была установлена полная экономическая блокада Союзной Республики Югославии.Несмотря на жесточайшее давление всего мира (включая СРЮ, которая ввела собственные санкции против Республики Сербской), а также поставки оружия с Запада и Востока боснийским хорватам и мусульманам (в Сараево его перевозили "миротворцы" ООН), местные сербы продолжали удерживать позиции, и даже занимать новые. И тогда 5 февраля 1994 года раздался взрыв мины уже на центральном рынке Сараево – Маркале. В результате него погибло 68 человек (преимущественно мусульман) и около 200 получили ранения.По заявлению голландского эксперта по разведке и спецслужбам Сееса Вибеса, сотрудники разведывательных служб Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Бельгии и Нидерландов независимо друг от друга установили, что инцидент был совершен мусульманской стороной. Однако, как и в прошлый раз, во всём бездоказательно обвинили сербов. Руководство НАТО выступило с ультиматумом к властям Республики Сербской, потребовав отодвинуть на 20 километров от Сараево все тяжелые вооружения под угрозой нанесения авиаударов. Сербы пошли на уступки, в том числе передав часть вооружений силам UNPROFOR.Много лет спустя на процессе над генералом Ратко Младичем в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) свидетель, который выступал под ником GRM-116 и который во время войны служил в личной охране Алии Изетбеговича, дал показания под присягой. GRM-116 заявил, что провокация на рынке Маркале была предложена главой мусульманской религиозной общины БиГ Мустафой Черичем, а спланирована и совершена – генералом Мустафой Хайрулаховичем. Свидетель заявил, что он лично присутствовал при обсуждении плана провокации между Изетбеговичем и Хайрулаховичем, причем план был одобрен Изетбеговичем.Потеряв надежду победить боснийских сербов руками своих мусульманских и хорватских марионеток, Запад решил вмешаться в гражданскую войну в БиГ напрямую. 28 августа 1995 года на Маркале вновь прозвучал взрыв, жертвами которого стали 43 человека, ещё 80 были ранены. На этот раз сербы проигнорировали требования Альянса, что стало поводом к началу операции НАТО "Обдуманная сила" (Deliberate Force).Авиация НАТО в ходе этой операции сбросила на позиции боснийских сербов 1026 бомб. Общая масса взрывчатки оценивается в 10 тысяч тонн, причем применялись и заряды с обедненным ураном. Бомбардировки начались 30 августа и закончились 14 сентября 1995 года, когда Армия Республики Сербской согласилась отвести свои тяжелые вооружения из определённой НАТО "зоны безопасности". 9 сентября в Республике Сербской ныне объявлен Днём памяти жертв бомбардировок НАТО. Дата выбрана в память о детях, брате и сестре, погибших в тот день при взрыве НАТОвской бомбы у моста в селе Семизовац около Сараево.При этом, как и в случае предыдущего инцидента на Маркале, баллистики доказывали, что мина не могла прилететь с сербских позиций, более того, 28 августа 1995 года на рынке в Сараево было два взрыва, один из которых – стационарного заряда. Полковник армии США Грей, начальник разведывательного отдела UNPROFOR в Сараево дал понять в своей публикации, что именно мусульмане несли ответственность за обе трагедии. Британский Объединенный комитет по разведке (JIC) пришел к выводу, что инциденты "Маркале-1" и "Маркале-2", вероятно, были организованы командованием Армии Боснии и Герцеговины.Но это уже никого не интересовало. Вследствие НАТОвских авиаударов по командным пунктам, военной технике и складам с боеприпасами, а также объектам инфраструктуры в подконтрольных сербам районах, мусульмано-хорватскому альянсу удалось серьезно потеснить противника в западной части Боснии и занять около 400 квадратных километров территории. При этом авианалеты согласовывались с наземными операциями мусульмано-хорватской пехоты, а также сопровождались актами зверского насилия в отношении жителей захваченных сербских городов и сел, сопоставимыми с началом кровавого противостояния в БиГ.Что же касается удара по рынку в Константиновке 6 сентября, где погибли 16 человек, а ранения получили 33, то вина украинской стороны для Запада стала очевидна сразу. Сначала военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что удар был нанесен с северо-запада, то есть с территории, которая находится под контролем Украины. Об этом он написал на своей странице в X (ранее Twitter), опубликовав соответствующие снимки.Потом к такому же выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team, сделав оговорку, что "речь может идти о трагической случайности". Правда, почему-то совпавшей по времени с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, у которого киевские власти просили побольше оружия. В том числе – снарядов с обеднённым ураном.

https://ukraina.ru/20230907/1049228968.html

https://ukraina.ru/20230525/1046573863.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, донбасс, югославия, босния и герцеговина