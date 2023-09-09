Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели? - 09.09.2023 Украина.ру
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Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?
Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели? - 09.09.2023 Украина.ру
Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?
Телеведущий Дмитрий Шепелев с радостью сообщил о своём возвращении на телевидение. Теперь он будет вести передачу о животных для детей.
2023-09-09T11:03
2023-09-09T11:04
эксклюзив
россия
запад
тв
шепелев
украина
сво
андрей данилко
лобода
ани лорак
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Он искренне рад и делится этим с окружающими:"Я счастлив! Премьера на телеканале "Россия - 1". Мяу", - кокетливо написал Дмитрий под фотографией: он с котами и козами.Нет никаких сомнений, что Шепелев счастлив. Он улыбается и демонстрирует общую лучезарность.Но как же он мог? Неужели ему перестало быть стыдно, больно и страшно? Именно такой пост Дмитрий разместил в соцсетях в феврале 2022. С истерической подписью: "Украинцы, простите!":"Мне очень стыдно. Мне очень больно. Простите, друзья-украинцы простите. Только такое не прощают."Да как же ты можешь, Дмитрий! Такое же не прощают!" В Мордоре." При "ужасном режиме". Ты ведёшь передачу о животных?Да знаешь ли ты, как это называется? Где же друзья-украинцы? Что они-то думают об этом поступке?А Шепелеву как с гуся вода. Счастливчик! На него завистливо смотрят "релоканты", имевшие глупость "свалить" из "этой страны" полтора года назад.Дмитрий Шепелев "проскочил", он не иноагент и не террорист, и въезд ему в Россию не запрещён на 50 лет, как Свете Лободе и Андрею Данилко.Наверное, не всем зрителям понравится появление Дмитрия на новой хлебной должности. Но, похоже, что мнение патриотической да и просто общественности, то есть людей, имеющих совесть, не очень интересует руководство наших телеканалов. Путь Дима теперь учит наших детей как надо любить. Животных. Одним словом: "Мяу". Ани Лорак, которая писала: "невыносимо больно, Украина в моем сердце, мой брат с бутылкой "Джек Дэниэлс" сейчас сидит в подвале, а я... мне стыдно" - как ни в чем не бывало, взгромоздилась в кресло судьи в передаче НТВ "Ты супер!"Она радостно сообщает: "Я уже была наставником в других вокальных шоу". Есть опыт!Что остаётся загадкой - это собирала ли деньги Лорак для ВСУ, платила ли "дань " на Украине, обязательную для всех украинских артистов? Украинские националисты подтверждали: есть донат от Лорак! И далеко не единичный.Ещё раньше на телеэкранах появился комик Светлаков, который отметился "черным квадратиком" в соцсетях в феврале 2022. Теперь он - рекламное лицо телеканала ТНТ.На возмущения публики последовал ответ: Светлаков признал "неизбежность обстоятельств и хода истории". В общем, отстаньте, дайте денег заработать.Да, все они - не иноагенты, они не попали в "черные списки". Но позиция и Лорак, и Светлакова, и Шепелева - далека от поддержки СВО, от поддержки своего государства. И это очень мягко говоря. Максимум, который из них смогли выжать их спонсоры и продюсеры, это невнятное: "я там, где моя родина и моя работа". И всё.Но есть еще одна странность. Почему-то никто не спрашивает у них, "стыдливых" предателей своей родины, почему им не было стыдно предыдущие восемь лет (с 2014-го по 2022-ой), когда на Донбассе по сведениям ООН были убиты более 10 тысяч человек. Стыдно за Украину? Украину, воевавшую тогда против своих граждан в так называемой АТО -- антитеррористической операции? Или тогда, с их точки зрения Украине можно было убивать стариков, детей и женщин?Цензура? Почему бы и нетЖизнь стремительно и необратимо изменилась, а нам продолжают показывать Шепелева с козами и Лорак в кресле судьи.Как будто непонятно, что завтра им всем снова станет "стыдно за Россию", а Лорак вытащит из-за спины плакат "Украина пэрэможэ", и отправит половину гонорара за свое судейство в армию врага. Чуть только ей покажется, что пришел момент. Не зря же она провела лето "в йоге и медитации". Помалкивала. Высматривала в хрустальном шаре, что будет, кто победит?Сейчас вроде победа склоняется на сторону России и вот они, утерев слезы умиления Украиной, решили вернуться на экраны российского ТВ.Ну что ж, имеют право. И жить где угодно, и молчать, и писать в соцсетях, что им больно и стыдно. Неприятно, но в России это не запрещено. Хотя многие считают, что зря. Можно бы и запретить, хоть какие-то ограничения ввести. Тут же начнутся, конечно, крики "цензура"! Ну и что? Все американские соцсети, весь европейский интернет очень жёстко цензурируют контент. Там нельзя писать в поддержку России и ее справедливых действий ни слова. Сразу уберут не только их контента, но и уволят с работы. И случаев таких сотни.В России эти процессы значительно отстают от "демократических стран".Но ладно. Допустим, это вопрос дискуссионный. А вот зачем эти лица нам опять показывают в телевизоре? Ну, стыдно им, больно за Украину восемь лет уничтожашую русских на Донбассе, пусть выступают на украинском ТВ - учат там, как надо любить животных и судят там музыкальные конкурсы.Но в том-то и дело, что там они никому не нужны. Ни в качестве судей, ни в качестве предателей. Там своих хватает. Вот они и ползут обратно нга родину, за которую им было год назад стыдно.Возмущается народ, возмущаются депутаты Госдумы. Но руководство телеканалов гнёт своё. И все понимают (в народе и среди депутатов), что талантливых, умных, красивых и истинно любящих свою страну (а не только за деньги "Мордора") среди 150 миллионов найти не трудно. Почему не находят, вот вопрос? Это "первые ласточки", вот увидите. Начали с более-менее безобидных, которые "в йоге и медитации".А возвращенцы рады. Следом пойдут более мощные кадры.Сомневаетесь? А они начинают компанию по возвращению.Любители лаптей, я вернулся!Вот "историк моды" Александр Васильев. Так старался оскорблять русских, так изощрялся."Вирус рабства поразил их организм", - писал он про русских. "Любители лаптей", которые ничего не могут создать своего, даже мебель. "Это связано с русским характером", - назидательно вещал историк. СВО он, естественно, сразу осудил и уехал из страны.А в августе этого года "историк моды" вернулся в Россию и прочитал две лекции в ГУМе. Денежки сами себя не заработают. Надо просвещать этих, в лаптях, пораженных "вирусом рабства".Приехал он прямо с иноагентского "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале, где тоже читал лекции.Причем непонятно: историк владеет особняками и квартирами во многих странах мира, в центре Парижа, в Испании, в Литве и Зеленограде. В Москве, естественно, тоже. Продолжает спокойно работать и процветать в России его фирма. Но этого мало, он хочет читать лекции.Это важный момент. Все релоканты потеряли не только деньги, но и престижные места. Именно поэтому они мечтают не просто вернуться. А на телевидение и в концертные залы.Социальный статус "эмигрант" - это совсем не то, к чему привыкли эти люди в России.Если операция по внедрению Лорак и Шепелева пройдет успешно, скоро мы увидим на телевидении "историка моды". А дальше - афишы с концертами Моргенштерна и "Литл Биг", а там и Земфиру с Таней Лазаревой.Они тоже хотят вернуться!Уже жалуется Прусикин ("Литл Биг"): не хватает денег и вообще -жить на родине "гораздо приятнее".Уже готовит почву для возвращения иноагент Моргенштерн: "Я скучаю. Однажды, может быть, вернусь в Россию. Простите. Я всё понял. Я осознал свои ошибки". Хочет "создавать песни для наших людей с душой ". Помилуй, Господи. Только отдохнули от этого убожества. Прямо надо доплатить кому-то в Америке, пусть его пригреют.Уже просят вернуть иноагента Земфиру Рамазанову и Ренату Литвинову. Супруги (девушки поженились в Швеции в 2017 году)"страдают без родины. Ничего дурного нам не делали. Помогите им вернуться!" - пишет Антон Красовский.Намекает о возвращении из Латвии Чулпан Хаматова.В полной растерянности пребывает иноагент, внесённый в списки террористов - Артур Смольянинов:"Я просто не понимаю. Я смотрю: они там. И вот концерт. И всё хорошо. А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю. Мне просто очень грустно, даже не представляете насколько."Смольянинов год назад заявлял, что если бы принимал участие в СВО, то только на стороне Украины. Предлагал, чтобы родина "превратилась в кучу радиоактивной пыли". Потом, конечно, пытался сказать, что его не правильно провоцировал журналист, но было поздно. А теперь хочет вернуться.В Латвии он снялся один раз в рекламе. Больше работы нет. Теперь учит латышский и будет "свободным художником".Где-то там же, где Смольянинов, пребывает иноагент Таня Лазарева. Нет, она в другой стране - на своей вилле в Испании. Но Татьяна тоже без работы и тоже говорит о том, как радуется потерям русских людей:- Страшно сказать, но я радуюсь этим беспилотникам.Тем, которые летят в сторону России, конечно.Потом она опять говорит о том, как хочет вернуться. И что дети хотят вернуться, а она их не пускает в Россию. Татьяна, видимо, ведёт не совсем трезвый образ жизни. Но всё это - её личное дело, конечно.Проблема в том, что когда они пишут и говорят "вернуться в Москву" - означает вернуться на сцену и на экраны телевизоров. Что бы в той или иной форме, в том или ином виде учить нас, как нам жить. А это уже выглядит, как плевок в сторону зрителей.Добрее надо быть! Призывают нас некоторые артисты, оставшиеся в России, которым жалко своих коллег: Лолита и Дмитрий Харатьян, например.Дело не в доброте, а в том, что все эти "релоканты", осознавшие, скучающие по родине, "испуганные патриоты" стоят на совершенно ясных позициях.Ни один из них не ужаснулся трагедии 2 мая в Одессе. Никто из них не написал "мне стыдно за Украину", когда бомбили Донецк и Луганск, и погибали (и погибают!) дети в этих республиках.Разве не ясно, что они поддерживают фашистское государство?Они не сказали "фашизм и нацизм на Украине - это позор 21 века".Они разве что промямлили что-то невнятное про "ход истории", "я вообще йогой занималась", "а я просто о животных деткам рассказать хочу".Те, кто уехали, те, кто постил квадратики, писал "стыдно и больно", сделали это по очень простой причине. Никаких принципов у них не было. По их мнению, Россия должна была рухнуть. И им срочно было нужно оказаться в той части мира, откуда это разрушение можно было безболезненно наблюдать. Но Россия не рухнула! И возвращенцы увидели, во-первых, что рушится как раз т а часть мира, кв которой они теперь пребывают, а, во-вторых, что в любом случае они там никому не нужны.А главное деньги теперь проходят мимо. Ну вот, теперь можно сделать вид, что ничего не было и вернуться на ТВ. Начало положено!Как же, честно говоря, без них было хорошо.И в этой истории про возвращенцев остается один маааааленький вопрос. А кто их нам на ТВ возвращает? Кто покровители этих предателей? Которые не нашли им замену в 150-милионной стране?
https://ukraina.ru/20230903/1049123556.html
https://ukraina.ru/20230830/1049020564.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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эксклюзив, россия, запад, тв, шепелев, украина, сво, андрей данилко, лобода, ани лорак, соцсети, александр васильев
Эксклюзив, Россия, Запад, ТВ, Шепелев, Украина, СВО, Андрей Данилко, Лобода, Ани Лорак, соцсети, Александр Васильев

Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?

11:03 09.09.2023 (обновлено: 11:04 09.09.2023)
 
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Телеведущий Дмитрий Шепелев с радостью сообщил о своём возвращении на телевидение. Теперь он будет вести передачу о животных для детей.
Он искренне рад и делится этим с окружающими:

"Я счастлив! Премьера на телеканале "Россия - 1". Мяу", - кокетливо написал Дмитрий под фотографией: он с котами и козами.
Нет никаких сомнений, что Шепелев счастлив. Он улыбается и демонстрирует общую лучезарность.
Но как же он мог? Неужели ему перестало быть стыдно, больно и страшно? Именно такой пост Дмитрий разместил в соцсетях в феврале 2022. С истерической подписью: "Украинцы, простите!":
"Мне очень стыдно. Мне очень больно. Простите, друзья-украинцы простите. Только такое не прощают."
Да как же ты можешь, Дмитрий! Такое же не прощают!
" В Мордоре." При "ужасном режиме". Ты ведёшь передачу о животных?
Да знаешь ли ты, как это называется? Где же друзья-украинцы? Что они-то думают об этом поступке?
А Шепелеву как с гуся вода. Счастливчик! На него завистливо смотрят "релоканты", имевшие глупость "свалить" из "этой страны" полтора года назад.
Дмитрий Шепелев "проскочил", он не иноагент и не террорист, и въезд ему в Россию не запрещён на 50 лет, как Свете Лободе и Андрею Данилко.
Наверное, не всем зрителям понравится появление Дмитрия на новой хлебной должности. Но, похоже, что мнение патриотической да и просто общественности, то есть людей, имеющих совесть, не очень интересует руководство наших телеканалов. Путь Дима теперь учит наших детей как надо любить. Животных. Одним словом: "Мяу".
Ани Лорак
3 сентября, 13:33
Иногда они возвращаются. "Фантазер" Евдокимов и Ани Лорак пытаются, оплевав Россию, в ней зарабатыватьГероями прошедшей недели стали совершенно разные исполнители. У них разная аудитория, разных возрастов, разных социальных слоёв. Но кое-что их объединяет. Это - стремление вернуться к выступлениям и деньгам в России. Общество - против. Но исполнителей это не смущает.
Ани Лорак, которая писала: "невыносимо больно, Украина в моем сердце, мой брат с бутылкой "Джек Дэниэлс" сейчас сидит в подвале, а я... мне стыдно" - как ни в чем не бывало, взгромоздилась в кресло судьи в передаче НТВ "Ты супер!"
Она радостно сообщает: "Я уже была наставником в других вокальных шоу". Есть опыт!
Что остаётся загадкой - это собирала ли деньги Лорак для ВСУ, платила ли "дань " на Украине, обязательную для всех украинских артистов? Украинские националисты подтверждали: есть донат от Лорак! И далеко не единичный.
Ещё раньше на телеэкранах появился комик Светлаков, который отметился "черным квадратиком" в соцсетях в феврале 2022. Теперь он - рекламное лицо телеканала ТНТ.
На возмущения публики последовал ответ: Светлаков признал "неизбежность обстоятельств и хода истории". В общем, отстаньте, дайте денег заработать.
Да, все они - не иноагенты, они не попали в "черные списки". Но позиция и Лорак, и Светлакова, и Шепелева - далека от поддержки СВО, от поддержки своего государства. И это очень мягко говоря. Максимум, который из них смогли выжать их спонсоры и продюсеры, это невнятное: "я там, где моя родина и моя работа". И всё.
Но есть еще одна странность. Почему-то никто не спрашивает у них, "стыдливых" предателей своей родины, почему им не было стыдно предыдущие восемь лет (с 2014-го по 2022-ой), когда на Донбассе по сведениям ООН были убиты более 10 тысяч человек. Стыдно за Украину? Украину, воевавшую тогда против своих граждан в так называемой АТО -- антитеррористической операции? Или тогда, с их точки зрения Украине можно было убивать стариков, детей и женщин?
Цензура? Почему бы и нет
Жизнь стремительно и необратимо изменилась, а нам продолжают показывать Шепелева с козами и Лорак в кресле судьи.
Как будто непонятно, что завтра им всем снова станет "стыдно за Россию", а Лорак вытащит из-за спины плакат "Украина пэрэможэ", и отправит половину гонорара за свое судейство в армию врага. Чуть только ей покажется, что пришел момент. Не зря же она провела лето "в йоге и медитации". Помалкивала. Высматривала в хрустальном шаре, что будет, кто победит?
Сейчас вроде победа склоняется на сторону России и вот они, утерев слезы умиления Украиной, решили вернуться на экраны российского ТВ.
Ну что ж, имеют право. И жить где угодно, и молчать, и писать в соцсетях, что им больно и стыдно. Неприятно, но в России это не запрещено. Хотя многие считают, что зря. Можно бы и запретить, хоть какие-то ограничения ввести. Тут же начнутся, конечно, крики "цензура"! Ну и что? Все американские соцсети, весь европейский интернет очень жёстко цензурируют контент. Там нельзя писать в поддержку России и ее справедливых действий ни слова. Сразу уберут не только их контента, но и уволят с работы. И случаев таких сотни.
В России эти процессы значительно отстают от "демократических стран".
Но ладно. Допустим, это вопрос дискуссионный. А вот зачем эти лица нам опять показывают в телевизоре? Ну, стыдно им, больно за Украину восемь лет уничтожашую русских на Донбассе, пусть выступают на украинском ТВ - учат там, как надо любить животных и судят там музыкальные конкурсы.
Но в том-то и дело, что там они никому не нужны. Ни в качестве судей, ни в качестве предателей. Там своих хватает. Вот они и ползут обратно нга родину, за которую им было год назад стыдно.
Возмущается народ, возмущаются депутаты Госдумы. Но руководство телеканалов гнёт своё. И все понимают (в народе и среди депутатов), что талантливых, умных, красивых и истинно любящих свою страну (а не только за деньги "Мордора") среди 150 миллионов найти не трудно. Почему не находят, вот вопрос? Это "первые ласточки", вот увидите. Начали с более-менее безобидных, которые "в йоге и медитации".
А возвращенцы рады. Следом пойдут более мощные кадры.
Сомневаетесь? А они начинают компанию по возвращению.
отель Ротару
30 августа, 07:12
Почему Пугачёва не купила отель Ротару? И будут ли национализировать виллу "София" в КрымуМного лет уже пустует на набережной Ялты один интересный объект - отель "Вилла "София", который принадлежит известной певице Софии Ротару. Но принадлежит ли? Или это был "подарок", который пришла пора вернуть городу?
Любители лаптей, я вернулся!
Вот "историк моды" Александр Васильев. Так старался оскорблять русских, так изощрялся.
"Вирус рабства поразил их организм", - писал он про русских. "Любители лаптей", которые ничего не могут создать своего, даже мебель. "Это связано с русским характером", - назидательно вещал историк. СВО он, естественно, сразу осудил и уехал из страны.
А в августе этого года "историк моды" вернулся в Россию и прочитал две лекции в ГУМе. Денежки сами себя не заработают. Надо просвещать этих, в лаптях, пораженных "вирусом рабства".
Приехал он прямо с иноагентского "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале, где тоже читал лекции.
Причем непонятно: историк владеет особняками и квартирами во многих странах мира, в центре Парижа, в Испании, в Литве и Зеленограде. В Москве, естественно, тоже. Продолжает спокойно работать и процветать в России его фирма. Но этого мало, он хочет читать лекции.
Это важный момент. Все релоканты потеряли не только деньги, но и престижные места. Именно поэтому они мечтают не просто вернуться. А на телевидение и в концертные залы.
Социальный статус "эмигрант" - это совсем не то, к чему привыкли эти люди в России.
Если операция по внедрению Лорак и Шепелева пройдет успешно, скоро мы увидим на телевидении "историка моды". А дальше - афишы с концертами Моргенштерна и "Литл Биг", а там и Земфиру с Таней Лазаревой.
Они тоже хотят вернуться!
Уже жалуется Прусикин ("Литл Биг"): не хватает денег и вообще -
жить на родине "гораздо приятнее".
Уже готовит почву для возвращения иноагент Моргенштерн: "Я скучаю. Однажды, может быть, вернусь в Россию. Простите. Я всё понял. Я осознал свои ошибки". Хочет "создавать песни для наших людей с душой ". Помилуй, Господи. Только отдохнули от этого убожества. Прямо надо доплатить кому-то в Америке, пусть его пригреют.
Уже просят вернуть иноагента Земфиру Рамазанову и Ренату Литвинову. Супруги (девушки поженились в Швеции в 2017 году)
"страдают без родины. Ничего дурного нам не делали. Помогите им вернуться!" - пишет Антон Красовский.
Намекает о возвращении из Латвии Чулпан Хаматова.
В полной растерянности пребывает иноагент, внесённый в списки террористов - Артур Смольянинов:
"Я просто не понимаю. Я смотрю: они там. И вот концерт. И всё хорошо. А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю. Мне просто очень грустно, даже не представляете насколько."
Смольянинов год назад заявлял, что если бы принимал участие в СВО, то только на стороне Украины. Предлагал, чтобы родина "превратилась в кучу радиоактивной пыли". Потом, конечно, пытался сказать, что его не правильно провоцировал журналист, но было поздно. А теперь хочет вернуться.
В Латвии он снялся один раз в рекламе. Больше работы нет. Теперь учит латышский и будет "свободным художником".
Где-то там же, где Смольянинов, пребывает иноагент Таня Лазарева. Нет, она в другой стране - на своей вилле в Испании. Но Татьяна тоже без работы и тоже говорит о том, как радуется потерям русских людей:
- Страшно сказать, но я радуюсь этим беспилотникам.
Тем, которые летят в сторону России, конечно.
Потом она опять говорит о том, как хочет вернуться. И что дети хотят вернуться, а она их не пускает в Россию.
Татьяна, видимо, ведёт не совсем трезвый образ жизни. Но всё это - её личное дело, конечно.
Проблема в том, что когда они пишут и говорят "вернуться в Москву" - означает вернуться на сцену и на экраны телевизоров. Что бы в той или иной форме, в том или ином виде учить нас, как нам жить. А это уже выглядит, как плевок в сторону зрителей.
Добрее надо быть! Призывают нас некоторые артисты, оставшиеся в России, которым жалко своих коллег: Лолита и Дмитрий Харатьян, например.
Верка Сердючка
20 августа, 19:56
Тайна "главного врага Кремля" Верки Сердючки - кто ей (им) все же управляетКолесит по европейским и американским весям, с заездом в Израиль бывшая "звезда мирового уровня", ныне "заслуженная пенсионерка эстрады" Верка Сердючка, он же Андрей Данилко. Собирает не такие уж большие залы. Но пока зритель хоть какой-то есть, надо успевать. Популярность артиста неуклонно падает, и причин две.
Дело не в доброте, а в том, что все эти "релоканты", осознавшие, скучающие по родине, "испуганные патриоты" стоят на совершенно ясных позициях.
Ни один из них не ужаснулся трагедии 2 мая в Одессе. Никто из них не написал "мне стыдно за Украину", когда бомбили Донецк и Луганск, и погибали (и погибают!) дети в этих республиках.
Разве не ясно, что они поддерживают фашистское государство?
Они не сказали "фашизм и нацизм на Украине - это позор 21 века".
Они разве что промямлили что-то невнятное про "ход истории", "я вообще йогой занималась", "а я просто о животных деткам рассказать хочу".
Те, кто уехали, те, кто постил квадратики, писал "стыдно и больно", сделали это по очень простой причине. Никаких принципов у них не было. По их мнению, Россия должна была рухнуть. И им срочно было нужно оказаться в той части мира, откуда это разрушение можно было безболезненно наблюдать.
Но Россия не рухнула! И возвращенцы увидели, во-первых, что рушится как раз т а часть мира, кв которой они теперь пребывают, а, во-вторых, что в любом случае они там никому не нужны.
А главное деньги теперь проходят мимо. Ну вот, теперь можно сделать вид, что ничего не было и вернуться на ТВ. Начало положено!
Как же, честно говоря, без них было хорошо.
И в этой истории про возвращенцев остается один маааааленький вопрос. А кто их нам на ТВ возвращает? Кто покровители этих предателей? Которые не нашли им замену в 150-милионной стране?
 
ЭксклюзивРоссияЗападТВШепелевУкраинаСВОАндрей ДанилкоЛободаАни ЛораксоцсетиАлександр Васильев
 
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Заголовок открываемого материала
11:03Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?
10:54За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более сотни раз. Подверглись атакам и другие регионы
10:25Стали известны самые активно голосующие регионы России
09:53Африканский союз приняли в G20
09:24Польский полковник: ВСУ сами себя загнали в ловушку
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