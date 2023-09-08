Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом - 08.09.2023 Украина.ру
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Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом
Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом - 08.09.2023 Украина.ру
Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом
Государство помогает вернуть забывшимся гражданам вменяемость
2023-09-08T22:03
2023-09-08T22:03
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"8 сентября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.А. Котляров, А.В. Мальгин, Н.А. Митрохин, Н.В. Пелевина, О.В. Подольская, а также М.Ш. Шакиров", - сообщает официальный сайт Минюста РФ.В отношении каждого из упомянутых граждан опубликовано обоснование включения в перечень иноагентов. В частности, солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, по информации государственного органа, не только открыто выступал в поддержку враждебного России украинского режима, но и: "Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".Реакция свежеиспечённых иноагентов оказалась предсказуемой. Их подельники пытаются проводить параллели с тоталитарными режимами 30-х годов прошлого века, что становится поводом для троллинга пользователей соцсетей.
https://ukraina.ru/20230627/1047597025.html
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новости, иноагенты, порнофильмы, минюст рф, сво, коллаборационисты
Новости, иноагенты, Порнофильмы, Минюст РФ, СВО, коллаборационисты

Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом

22:03 08.09.2023
 
© Открытые источникипорно
порно
© Открытые источники
Читать в
Государство помогает вернуть забывшимся гражданам вменяемость
"8 сентября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.А. Котляров, А.В. Мальгин, Н.А. Митрохин, Н.В. Пелевина, О.В. Подольская, а также М.Ш. Шакиров", - сообщает официальный сайт Минюста РФ.
Ростислав Ищенко интервью
27 июня, 13:53
Ростислав Ищенко о смысле зерновой сделки и о тонкостях закона об иноагентахЕсли речь идет о распространении фейков, армия ничем не отличается от остальных структур. Нельзя распространять фейки об армии, о любом другом ведомстве, о частном бизнесе и о гражданах. Соответственно, тут должен действовать общий закон, считает политолог Ростислав Ищенко
В отношении каждого из упомянутых граждан опубликовано обоснование включения в перечень иноагентов. В частности, солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, по информации государственного органа, не только открыто выступал в поддержку враждебного России украинского режима, но и: "Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".
Владимир Зеленский
6 августа, 09:46
Зеленский - опасные связи. Откровения иноагента Панина могут дорого стоить президенту УкраиныВ некоторых заявлениях врагов России лучше не копаться. И деже не цитировать. Но что делать, если на самом серьезном медийном уровне у врагов России прорываются заявления, которые их сторонники, не стесняясь, публикуют не только в соцсетях. И если эти враги бравируют своими "опасными связями"?
Реакция свежеиспечённых иноагентов оказалась предсказуемой. Их подельники пытаются проводить параллели с тоталитарными режимами 30-х годов прошлого века, что становится поводом для троллинга пользователей соцсетей.
 
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22:03Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом
21:49На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек
21:36Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского
21:22Зеленский пожаловался на превосходство ВКС и заторможенность Запада
20:51Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу"
20:04Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО
20:01ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
19:30"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР
19:18Шойгу вручил звёзды Героев России
19:03Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области
18:57Белоруссия с начала СВО приняла свыше 116 граждан Украины
18:35Угроза "потокам" в Чёрном море и британцы. Итоги 8 сентября на Украине
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