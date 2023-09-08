Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом
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Государство помогает вернуть забывшимся гражданам вменяемость
"8 сентября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.А. Котляров, А.В. Мальгин, Н.А. Митрохин, Н.В. Пелевина, О.В. Подольская, а также М.Ш. Шакиров", - сообщает официальный сайт Минюста РФ.
27 июня, 13:53Ростислав Ищенко о смысле зерновой сделки и о тонкостях закона об иноагентахЕсли речь идет о распространении фейков, армия ничем не отличается от остальных структур. Нельзя распространять фейки об армии, о любом другом ведомстве, о частном бизнесе и о гражданах. Соответственно, тут должен действовать общий закон, считает политолог Ростислав Ищенко
В отношении каждого из упомянутых граждан опубликовано обоснование включения в перечень иноагентов. В частности, солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, по информации государственного органа, не только открыто выступал в поддержку враждебного России украинского режима, но и: "Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".
6 августа, 09:46Зеленский - опасные связи. Откровения иноагента Панина могут дорого стоить президенту УкраиныВ некоторых заявлениях врагов России лучше не копаться. И деже не цитировать. Но что делать, если на самом серьезном медийном уровне у врагов России прорываются заявления, которые их сторонники, не стесняясь, публикуют не только в соцсетях. И если эти враги бравируют своими "опасными связями"?
Реакция свежеиспечённых иноагентов оказалась предсказуемой. Их подельники пытаются проводить параллели с тоталитарными режимами 30-х годов прошлого века, что становится поводом для троллинга пользователей соцсетей.