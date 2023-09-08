Минюст признал солиста "Порнофильмов" иноагентом

Зеленский - опасные связи. Откровения иноагента Панина могут дорого стоить президенту Украины В некоторых заявлениях врагов России лучше не копаться. И деже не цитировать. Но что делать, если на самом серьезном медийном уровне у врагов России прорываются заявления, которые их сторонники, не стесняясь, публикуют не только в соцсетях. И если эти враги бравируют своими "опасными связями"?