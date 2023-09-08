Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу" - 08.09.2023 Украина.ру
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Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу"
Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу" - 08.09.2023 Украина.ру
Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу"
Песня "Катюша" в исполнении певицы Ван Фан набрала в КНР более 100 млн просмотров
2023-09-08T20:51
2023-09-08T20:51
новости
блогер
кнр (китай)
мид кнр
китай
китайские специалисты
опера
театр
мариуполь
новости мариуполя
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Продолжаются спекуляции вокруг публикации в соцсетях песни "Катюша", которую в Мариуполе исполнила певица Ван Фан. Несмотря на ажиотаж, делегация китайских блогеров продолжает знакомиться с восстановлением новых российских регионов по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру.Исполнение песни"Катюша" в восстанавливаемом театре Мариуполя привело китайских зрителей в восторг. Сходу видеозапись собрала более пяти милилонов просмотров. Пользователи не жалели комплиментов и наилучших пожеланий – как певице, так и жителям пострадавшего о боевых действий города.Прямо противоположную реакцию явило пропагандистское окружение преступного режима Зеленского. В украинских изданиях не жалеют желчи и оскорблений в адрес китайской певицы, членов делегации из КНР, жителей и властей российского региона. Из самых мягких формулировок злопыхателей: "Девушка забралась на балкон театра и оттуда, смотря прямо в камеру, цинично спела российскую песню "Катюша".К попыткам дискредитации гуманитарной акции китайской оперной певицы подключилось МИД Украины. Его представители запросили у МИД КНР разъяснения на тему действий китайской делегации на освобождённых от киевской хунты территориях России.В состав делегации из Поднебесной входят генеральный директор корпорации "Апрель-Медиа" Жао Цзинь, блогер-миллионник Сюй Цзицзюнь, директор Института международных отношений Китая Ван Ивэй, военный эксперт и телеобозреватель Хун Юань, член Политического консультативного совета КНР Чжоу Сяопин, профессор искусствоведения и певица Ван Фан.Китайская делегация благодарна за положительные отзывы. При этом она возмущена нападками на певицу Ван Фан и считает такую реакцию Киева недостойной. В делегации назвали оскорбления певицы "неприемлемыми" и "вызывающими отвращение".Делегация из Поднебесной продолжает знакомиться с позитивными изменениями в российских регионах. Она не исключает обращения к русской интеллигенции за поддержкой в той кампании травли, которую украинские неонацисты развернули против делегации в целом и певицы Ван Фан в частности.Свои впечатления и выводы от посещения новых российских регионов по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру китайская делегация выскажет в понедельник: в Москве будет организовано мероприятие для прессы и журналисты смогут задать вопросы не только о репертуаре известной китайской оперной певицы.
https://ukraina.ru/20230908/1049280657.html
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Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу"

20:51 08.09.2023
 
© Украина.ру Китайская певица Ван Фан
Китайская певица Ван Фан
© Украина.ру
Читать в
Песня "Катюша" в исполнении певицы Ван Фан набрала в КНР более 100 млн просмотров
Продолжаются спекуляции вокруг публикации в соцсетях песни "Катюша", которую в Мариуполе исполнила певица Ван Фан. Несмотря на ажиотаж, делегация китайских блогеров продолжает знакомиться с восстановлением новых российских регионов по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
17:46
Древние связи Крыма с Китаем. Китайские блогеры встретились с ректором Севастопольского университета В Крыму состоялась встреча ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева с делегацией китайских блогеров
Исполнение песни"Катюша" в восстанавливаемом театре Мариуполя привело китайских зрителей в восторг. Сходу видеозапись собрала более пяти милилонов просмотров. Пользователи не жалели комплиментов и наилучших пожеланий – как певице, так и жителям пострадавшего о боевых действий города.
15:53
"Катюша" в разрушенном ВСУ драмтеатре. Как прошёл визит китайской делегации в Мариуполь Известные блогеры из Китая с дружественным визитом посетили медиагруппу "Россия сегодня" по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру. По инициативе редакции издания специально для блогеров была организована ознакомительная поездка по новым регионам России
Прямо противоположную реакцию явило пропагандистское окружение преступного режима Зеленского. В украинских изданиях не жалеют желчи и оскорблений в адрес китайской певицы, членов делегации из КНР, жителей и властей российского региона. Из самых мягких формулировок злопыхателей: "Девушка забралась на балкон театра и оттуда, смотря прямо в камеру, цинично спела российскую песню "Катюша".
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
11:17
МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей МариупольМИД Украины инициирует запрет на въезд для оперной певицы Ван-Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина"
К попыткам дискредитации гуманитарной акции китайской оперной певицы подключилось МИД Украины. Его представители запросили у МИД КНР разъяснения на тему действий китайской делегации на освобождённых от киевской хунты территориях России.
В состав делегации из Поднебесной входят генеральный директор корпорации "Апрель-Медиа" Жао Цзинь, блогер-миллионник Сюй Цзицзюнь, директор Института международных отношений Китая Ван Ивэй, военный эксперт и телеобозреватель Хун Юань, член Политического консультативного совета КНР Чжоу Сяопин, профессор искусствоведения и певица Ван Фан.
12:16
Украинские чиновники выпросили у поляков деньги на восстановление российского МариуполяПредставители киевского режима договорились с властями польского города Вроцлав о финансовом транше на восстановление Мариуполя. Сообщение об этом 8 сентября появилось в украинском телеграм-канале с названием "Мариупольский городской совет". Вот только город находится в составе РФ, а Киев обещал наказать Мариуполь за поддержку русских
Китайская делегация благодарна за положительные отзывы. При этом она возмущена нападками на певицу Ван Фан и считает такую реакцию Киева недостойной. В делегации назвали оскорбления певицы "неприемлемыми" и "вызывающими отвращение".
14:38
Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДаВ пятницу, 8 сентября, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что посещение группой китайских блогеров Мариуполя "грубо нарушает законодательство Украины". В связи с этим он потребовал объяснений от китайских властей и сообщил, что участникам делегации будет запрещен въезд на Украину.
Делегация из Поднебесной продолжает знакомиться с позитивными изменениями в российских регионах. Она не исключает обращения к русской интеллигенции за поддержкой в той кампании травли, которую украинские неонацисты развернули против делегации в целом и певицы Ван Фан в частности.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
17:42
Китайские блогеры в Крыму – новостройки, устричная ферма, исследователи морейДелегация блогеров из Китая, прибывшая в Россию по приглашению издания Украина.ру, встретилась с заместителем губернатора Севастополя Игорем Михеевым, а также посетила Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук в Севастополе.
Свои впечатления и выводы от посещения новых российских регионов по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру китайская делегация выскажет в понедельник: в Москве будет организовано мероприятие для прессы и журналисты смогут задать вопросы не только о репертуаре известной китайской оперной певицы.
19:30
"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНРКитайские блогеры осмелились посетить Донбасс по приглашению издания "Украина.ру", а не киевских неонацистов
 
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