https://ukraina.ru/20230908/1049282611.html

Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу"

Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу" - 08.09.2023 Украина.ру

Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу"

Песня "Катюша" в исполнении певицы Ван Фан набрала в КНР более 100 млн просмотров

2023-09-08T20:51

2023-09-08T20:51

2023-09-08T20:51

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Продолжаются спекуляции вокруг публикации в соцсетях песни "Катюша", которую в Мариуполе исполнила певица Ван Фан. Несмотря на ажиотаж, делегация китайских блогеров продолжает знакомиться с восстановлением новых российских регионов по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру.Исполнение песни"Катюша" в восстанавливаемом театре Мариуполя привело китайских зрителей в восторг. Сходу видеозапись собрала более пяти милилонов просмотров. Пользователи не жалели комплиментов и наилучших пожеланий – как певице, так и жителям пострадавшего о боевых действий города.Прямо противоположную реакцию явило пропагандистское окружение преступного режима Зеленского. В украинских изданиях не жалеют желчи и оскорблений в адрес китайской певицы, членов делегации из КНР, жителей и властей российского региона. Из самых мягких формулировок злопыхателей: "Девушка забралась на балкон театра и оттуда, смотря прямо в камеру, цинично спела российскую песню "Катюша".К попыткам дискредитации гуманитарной акции китайской оперной певицы подключилось МИД Украины. Его представители запросили у МИД КНР разъяснения на тему действий китайской делегации на освобождённых от киевской хунты территориях России.В состав делегации из Поднебесной входят генеральный директор корпорации "Апрель-Медиа" Жао Цзинь, блогер-миллионник Сюй Цзицзюнь, директор Института международных отношений Китая Ван Ивэй, военный эксперт и телеобозреватель Хун Юань, член Политического консультативного совета КНР Чжоу Сяопин, профессор искусствоведения и певица Ван Фан.Китайская делегация благодарна за положительные отзывы. При этом она возмущена нападками на певицу Ван Фан и считает такую реакцию Киева недостойной. В делегации назвали оскорбления певицы "неприемлемыми" и "вызывающими отвращение".Делегация из Поднебесной продолжает знакомиться с позитивными изменениями в российских регионах. Она не исключает обращения к русской интеллигенции за поддержкой в той кампании травли, которую украинские неонацисты развернули против делегации в целом и певицы Ван Фан в частности.Свои впечатления и выводы от посещения новых российских регионов по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру китайская делегация выскажет в понедельник: в Москве будет организовано мероприятие для прессы и журналисты смогут задать вопросы не только о репертуаре известной китайской оперной певицы.

https://ukraina.ru/20230908/1049280657.html

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