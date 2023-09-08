https://ukraina.ru/20230908/1049281707.html

"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР

"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР - 08.09.2023 Украина.ру

"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР

Китайские блогеры осмелились посетить Донбасс по приглашению издания "Украина.ру", а не киевских неонацистов

2023-09-08T19:30

2023-09-08T19:30

2023-09-08T19:32

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Медиагруппа "Россия сегодня" выступила 8 сентября с заявлением "по поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД в адрес китайской делегации, приехавшей в Донбасс по приглашению издания "Украина.ру". Обслуге режима Зеленского есть над чем подумать."Попытки заставить китайских граждан отчитываться перед Украиной о своих перемещениях считаем по меньшей мере бестактными, - сказано в заявлении МИА. - В Киеве должны понимать, что такие грубые и недоброжелательные заявления не могут не отразиться на том, что будут рассказывать китайские блоггеры своей аудитории по возвращении домой". Российская медиагруппа напомнила, что за время поездки по разрушенным украинскими обстрелами мирным городам у блогеров из КНР накопилось достаточно материала. "Не в интересах Киева портить впечатление о себе ещё сильнее", - заметили в "Россия сегодня".

https://ukraina.ru/20230908/1049268379.html

https://ukraina.ru/20230908/1049265209.html

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новости, украина, кнр (китай), китай, блогеры, мид украины, миа "россия сегодня", свобода слова, гражданские свободы, крым, донбасс, мариуполь, новые регионы рф, информационная война