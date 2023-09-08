"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР - 08.09.2023 Украина.ру
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"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР
"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР - 08.09.2023 Украина.ру
"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР
Китайские блогеры осмелились посетить Донбасс по приглашению издания "Украина.ру", а не киевских неонацистов
2023-09-08T19:30
2023-09-08T19:32
новости
украина
кнр (китай)
китай
блогеры
мид украины
миа "россия сегодня"
свобода слова
гражданские свободы
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Медиагруппа "Россия сегодня" выступила 8 сентября с заявлением "по поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД в адрес китайской делегации, приехавшей в Донбасс по приглашению издания "Украина.ру". Обслуге режима Зеленского есть над чем подумать."Попытки заставить китайских граждан отчитываться перед Украиной о своих перемещениях считаем по меньшей мере бестактными, - сказано в заявлении МИА. - В Киеве должны понимать, что такие грубые и недоброжелательные заявления не могут не отразиться на том, что будут рассказывать китайские блоггеры своей аудитории по возвращении домой". Российская медиагруппа напомнила, что за время поездки по разрушенным украинскими обстрелами мирным городам у блогеров из КНР накопилось достаточно материала. "Не в интересах Киева портить впечатление о себе ещё сильнее", - заметили в "Россия сегодня".
https://ukraina.ru/20230908/1049268379.html
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новости, украина, кнр (китай), китай, блогеры, мид украины, миа "россия сегодня", свобода слова, гражданские свободы, крым, донбасс, мариуполь, новые регионы рф, информационная война
Новости, Украина, КНР (Китай), Китай, блогеры, МИД Украины, МИА "Россия сегодня", свобода слова, гражданские свободы, Крым, Донбасс, Мариуполь, Новые регионы РФ, информационная война

"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР

19:30 08.09.2023 (обновлено: 19:32 08.09.2023)
 
© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
Читать в
Китайские блогеры осмелились посетить Донбасс по приглашению издания "Украина.ру", а не киевских неонацистов
Медиагруппа "Россия сегодня" выступила 8 сентября с заявлением "по поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД в адрес китайской делегации, приехавшей в Донбасс по приглашению издания "Украина.ру". Обслуге режима Зеленского есть над чем подумать.
14:38
Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДаВ пятницу, 8 сентября, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что посещение группой китайских блогеров Мариуполя "грубо нарушает законодательство Украины". В связи с этим он потребовал объяснений от китайских властей и сообщил, что участникам делегации будет запрещен въезд на Украину.

"Попытки заставить китайских граждан отчитываться перед Украиной о своих перемещениях считаем по меньшей мере бестактными, - сказано в заявлении МИА. - В Киеве должны понимать, что такие грубые и недоброжелательные заявления не могут не отразиться на том, что будут рассказывать китайские блоггеры своей аудитории по возвращении домой".
Китайская делегация
14:21
Китайские блогеры потрясены увиденным в Крыму и на ДонбассеИзвестные блогеры из Китая с дружественным визитом посетили медиагруппу "Россия Сегодня" по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру.
Российская медиагруппа напомнила, что за время поездки по разрушенным украинскими обстрелами мирным городам у блогеров из КНР накопилось достаточно материала. "Не в интересах Киева портить впечатление о себе ещё сильнее", - заметили в "Россия сегодня".
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 17:31
Китайским блогерам показали новую школу в МариуполеДелегация из Китая посетила новую школу в Мариуполе
 
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20:51Китайские блогеры будут рассказывать правду и петь "Катюшу"
20:04Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО
20:01ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
19:30"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР
19:18Шойгу вручил звёзды Героев России
19:03Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области
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