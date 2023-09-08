"По поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД": МИА вступилась за блогеров КНР
19:30 08.09.2023 (обновлено: 19:32 08.09.2023)
© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
Китайские блогеры осмелились посетить Донбасс по приглашению издания "Украина.ру", а не киевских неонацистов
Медиагруппа "Россия сегодня" выступила 8 сентября с заявлением "по поводу наглых и бессмысленных выпадов украинского МИД в адрес китайской делегации, приехавшей в Донбасс по приглашению издания "Украина.ру". Обслуге режима Зеленского есть над чем подумать.
14:38Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДаВ пятницу, 8 сентября, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что посещение группой китайских блогеров Мариуполя "грубо нарушает законодательство Украины". В связи с этим он потребовал объяснений от китайских властей и сообщил, что участникам делегации будет запрещен въезд на Украину.
"Попытки заставить китайских граждан отчитываться перед Украиной о своих перемещениях считаем по меньшей мере бестактными, - сказано в заявлении МИА. - В Киеве должны понимать, что такие грубые и недоброжелательные заявления не могут не отразиться на том, что будут рассказывать китайские блоггеры своей аудитории по возвращении домой".
Российская медиагруппа напомнила, что за время поездки по разрушенным украинскими обстрелами мирным городам у блогеров из КНР накопилось достаточно материала. "Не в интересах Киева портить впечатление о себе ещё сильнее", - заметили в "Россия сегодня".