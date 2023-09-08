https://ukraina.ru/20230908/1049268142.html

Второй пошёл: ещё один Challenger 2 уничтожен в Запорожской области

Второй пошёл: ещё один Challenger 2 уничтожен в Запорожской области - 08.09.2023 Украина.ру

Второй пошёл: ещё один Challenger 2 уничтожен в Запорожской области

Российские "Корнеты" расправляются с нахваленными английскими "Челленджерами"

2023-09-08T14:36

2023-09-08T14:36

2023-09-08T14:36

новости

потери всу

британия

challenger-2 (танк)

танк

корнет

нато

украина-нато

запорожское направление

leopard-2 (танк)

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Очередной непоправимый удар по западному ВПК нанесён в Запорожской области - ещё один разрекламированный танк британского производства Challenger 2 на вооружении защитников режима Зеленского приказал долго жить. Об этом 8 сентября сообщили российские и зарубежные СМИ со ссылкой на врио главы региона Евгения Балицкого.Второй Challenger 2 тоже стал жертвой российского ПТУР "Корнет". Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" сообщил подробности гибели двух танков ВСУ: "Их отработали "Корнетом", в принципе, с первого же попадания полыхнул".Информация о гибели первого британского танка Challenger 2 на вооружении 82-й ОДШБр ВСУ появилась 5 сентября. Этот факт шокировал англичан – ведь их министерство обороны долго заверяло, что большие деньги налогоплательщиков потрачены на "танк, не имевший боевых потерь". Об этом даже имелась специальная публикация на сайте британского оборонного министерства. Однако уже 6 сентября его новый глава Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 на Украине.Шаппс отказался поставлять защитникам марионеточного режима Зеленского другой танк на замену. При этом он напомнил, что Британия поставила 14 танков Challenger 2 для ВСУ.Российский комплекс "Корнет" с управляемыми ракетами имеет на счету победы над всеми лучшими танками ведущих зарубежных танкостроителей. Помимо прочей бронетехники, "Корнет" уничтожал немецкий "Леопард", американский "Абрамс", израильскую "Меркаву". Теперь в активе и британский "Челленджер".Эксперты уверены, что ввод британских танков в "контрнаступ" ВСУ говорит об использовании последних резервов. Британские танки преподносились как очередное "чудо-оружие", их долго берегли - в отличие от немецких Leopard 2.

https://ukraina.ru/20230905/1049169437.html

https://ukraina.ru/20230905/1049187239.html

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новости, потери всу, британия, challenger-2 (танк), танк, корнет, нато, украина-нато, запорожское направление, leopard-2 (танк)