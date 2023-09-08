Второй пошёл: ещё один Challenger 2 уничтожен в Запорожской области - 08.09.2023 Украина.ру
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Второй пошёл: ещё один Challenger 2 уничтожен в Запорожской области
Второй пошёл: ещё один Challenger 2 уничтожен в Запорожской области - 08.09.2023 Украина.ру
Второй пошёл: ещё один Challenger 2 уничтожен в Запорожской области
Российские "Корнеты" расправляются с нахваленными английскими "Челленджерами"
2023-09-08T14:36
2023-09-08T14:36
новости
потери всу
британия
challenger-2 (танк)
танк
корнет
нато
украина-нато
запорожское направление
leopard-2 (танк)
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Очередной непоправимый удар по западному ВПК нанесён в Запорожской области - ещё один разрекламированный танк британского производства Challenger 2 на вооружении защитников режима Зеленского приказал долго жить. Об этом 8 сентября сообщили российские и зарубежные СМИ со ссылкой на врио главы региона Евгения Балицкого.Второй Challenger 2 тоже стал жертвой российского ПТУР "Корнет". Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" сообщил подробности гибели двух танков ВСУ: "Их отработали "Корнетом", в принципе, с первого же попадания полыхнул".Информация о гибели первого британского танка Challenger 2 на вооружении 82-й ОДШБр ВСУ появилась 5 сентября. Этот факт шокировал англичан – ведь их министерство обороны долго заверяло, что большие деньги налогоплательщиков потрачены на "танк, не имевший боевых потерь". Об этом даже имелась специальная публикация на сайте британского оборонного министерства. Однако уже 6 сентября его новый глава Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 на Украине.Шаппс отказался поставлять защитникам марионеточного режима Зеленского другой танк на замену. При этом он напомнил, что Британия поставила 14 танков Challenger 2 для ВСУ.Российский комплекс "Корнет" с управляемыми ракетами имеет на счету победы над всеми лучшими танками ведущих зарубежных танкостроителей. Помимо прочей бронетехники, "Корнет" уничтожал немецкий "Леопард", американский "Абрамс", израильскую "Меркаву". Теперь в активе и британский "Челленджер".Эксперты уверены, что ввод британских танков в "контрнаступ" ВСУ говорит об использовании последних резервов. Британские танки преподносились как очередное "чудо-оружие", их долго берегли - в отличие от немецких Leopard 2.
https://ukraina.ru/20230905/1049169437.html
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новости, потери всу, британия, challenger-2 (танк), танк, корнет, нато, украина-нато, запорожское направление, leopard-2 (танк)
Новости, потери ВСУ, Британия, Challenger-2 (танк), танк, Корнет, НАТО, Украина-НАТО, Запорожское направление, Leopard-2 (танк)

Второй пошёл: ещё один Challenger 2 уничтожен в Запорожской области

14:36 08.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Brooks Fletcher, U.S. Army Europe Public AffairsChallenger 2
Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Brooks Fletcher, U.S. Army Europe Public Affairs
Читать в
Российские "Корнеты" расправляются с нахваленными английскими "Челленджерами"
Очередной непоправимый удар по западному ВПК нанесён в Запорожской области - ещё один разрекламированный танк британского производства Challenger 2 на вооружении защитников режима Зеленского приказал долго жить. Об этом 8 сентября сообщили российские и зарубежные СМИ со ссылкой на врио главы региона Евгения Балицкого.
Второй Challenger 2 тоже стал жертвой российского ПТУР "Корнет". Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" сообщил подробности гибели двух танков ВСУ: "Их отработали "Корнетом", в принципе, с первого же попадания полыхнул".
5 сентября, 10:07
ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направленииБританские танки горят не хуже немецких
Информация о гибели первого британского танка Challenger 2 на вооружении 82-й ОДШБр ВСУ появилась 5 сентября. Этот факт шокировал англичан – ведь их министерство обороны долго заверяло, что большие деньги налогоплательщиков потрачены на "танк, не имевший боевых потерь". Об этом даже имелась специальная публикация на сайте британского оборонного министерства. Однако уже 6 сентября его новый глава Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 на Украине.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 17:35
Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураномРоссийская армия стала первой в мире, уничтожившей британский танк Challenger 2 стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 615 млн руб.). Однако пресса Великобритании обращает внимание на другую деталь: вместе с машиной могли гореть снаряды с обедненным ураном, также переданные Киеву по решению премьера Риши Сунака
Шаппс отказался поставлять защитникам марионеточного режима Зеленского другой танк на замену. При этом он напомнил, что Британия поставила 14 танков Challenger 2 для ВСУ.
Российский комплекс "Корнет" с управляемыми ракетами имеет на счету победы над всеми лучшими танками ведущих зарубежных танкостроителей. Помимо прочей бронетехники, "Корнет" уничтожал немецкий "Леопард", американский "Абрамс", израильскую "Меркаву". Теперь в активе и британский "Челленджер".
Эксперты уверены, что ввод британских танков в "контрнаступ" ВСУ говорит об использовании последних резервов. Британские танки преподносились как очередное "чудо-оружие", их долго берегли - в отличие от немецких Leopard 2.
 
Новостипотери ВСУБританияChallenger-2 (танк)танкКорнетНАТОУкраина-НАТОЗапорожское направлениеLeopard-2 (танк)
 
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