Киев придумал, как подкупать украинских студентов для отправки на фронт - 08.09.2023 Украина.ру
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Киев придумал, как подкупать украинских студентов для отправки на фронт
Киев придумал, как подкупать украинских студентов для отправки на фронт - 08.09.2023 Украина.ру
Киев придумал, как подкупать украинских студентов для отправки на фронт
Украина оплатит студентам обучение в обмен на службу в армии. Соответствующий проект изменений в статью Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" зарегистрировали в Верховной Раде
2023-09-08T14:20
2023-09-08T14:50
всу
новости
студенты
государство
оплата
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Документ предлагает студентам, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам "по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации".В таком случае государство обеспечит студентам получение образования на бесплатной основе.На Украине с февраля прошлого года введен режим военного положения, также Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Чтобы справиться с нехваткой бойцов в рядах ВСУ, повестки на Украине начали вручать в самых неожиданных местах: на блокпостах, в магазинах и на пляжах. Мужчины покидают пределы страны, чтобы не идти на фронт. Недавно в Снигирёвке Херсонской области мужчина покончил жизнь самоубийством после вручения ему повестки, не желая вступать в ряды ВСУ.На днях стало известно, что с 1 октября власти ограничат выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, новости, студенты, государство, оплата
ВСУ, Новости, студенты, государство, оплата

Киев придумал, как подкупать украинских студентов для отправки на фронт

14:20 08.09.2023 (обновлено: 14:50 08.09.2023)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Украина оплатит студентам обучение в обмен на службу в армии. Соответствующий проект изменений в статью Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" зарегистрировали в Верховной Раде
Документ предлагает студентам, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам "по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации".
В таком случае государство обеспечит студентам получение образования на бесплатной основе.
На Украине с февраля прошлого года введен режим военного положения, также Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Чтобы справиться с нехваткой бойцов в рядах ВСУ, повестки на Украине начали вручать в самых неожиданных местах: на блокпостах, в магазинах и на пляжах. Мужчины покидают пределы страны, чтобы не идти на фронт. Недавно в Снигирёвке Херсонской области мужчина покончил жизнь самоубийством после вручения ему повестки, не желая вступать в ряды ВСУ.
На днях стало известно, что с 1 октября власти ограничат выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.
22 августа, 16:41
Повестка от повестки: на Украине задержали военкома, заработавшего на новой схеме уклоненияВ Винницкой области задержали командира отделения одного из отделов территориального центра комплектования (ТЦК), которого обвиняют в получении неправомерной выгоды от потенциальных призывников. Информация об этом 22 августа появилась в Телеграм-канале Офиса генпрокурора
 
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