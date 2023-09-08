https://ukraina.ru/20230908/1049268024.html

Киев придумал, как подкупать украинских студентов для отправки на фронт

Киев придумал, как подкупать украинских студентов для отправки на фронт - 08.09.2023 Украина.ру

Киев придумал, как подкупать украинских студентов для отправки на фронт

Украина оплатит студентам обучение в обмен на службу в армии. Соответствующий проект изменений в статью Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" зарегистрировали в Верховной Раде

2023-09-08T14:20

2023-09-08T14:20

2023-09-08T14:50

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оплата

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Документ предлагает студентам, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам "по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации".В таком случае государство обеспечит студентам получение образования на бесплатной основе.На Украине с февраля прошлого года введен режим военного положения, также Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Чтобы справиться с нехваткой бойцов в рядах ВСУ, повестки на Украине начали вручать в самых неожиданных местах: на блокпостах, в магазинах и на пляжах. Мужчины покидают пределы страны, чтобы не идти на фронт. Недавно в Снигирёвке Херсонской области мужчина покончил жизнь самоубийством после вручения ему повестки, не желая вступать в ряды ВСУ.На днях стало известно, что с 1 октября власти ограничат выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.

https://ukraina.ru/20230822/1048868306.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, студенты, государство, оплата