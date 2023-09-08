https://ukraina.ru/20230908/1049264155.html

"Катюша" в разрушенном ВСУ драмтеатре. Как прошёл визит китайской делегации в Мариуполь

"Катюша" в разрушенном ВСУ драмтеатре. Как прошёл визит китайской делегации в Мариуполь - 08.09.2023 Украина.ру

"Катюша" в разрушенном ВСУ драмтеатре. Как прошёл визит китайской делегации в Мариуполь

Известные блогеры из Китая с дружественным визитом посетили медиагруппу "Россия Сегодня" по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру. По инициативе редакции издания специально для блогеров была организована ознакомительная поездка по новым регионам России

2023-09-08T15:53

2023-09-08T15:53

2023-09-08T15:53

эксклюзив

днр

китай

денис пушилин

мариуполь

кнр (китай)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049269541_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3266df4a6d559a545462a9a30523d818.jpg

Китайская делегация состоит из блогеров и медиаменеджеров, которые проявляют интерес к происходящему в новых российских регионах, а также в зоне специальной военной операции. В нее входят генеральный директор корпорации "Апрель-Медиа" Жао Цзинь, блогер-миллионник Сюй Цзицзюнь, военный эксперт и телеобозреватель Хун Юань, член Политического консультативного совета КНР Чжоу Сяопин, профессор искусствоведения и певица Ван Фан, и директор Института международных отношений Китая Ван Ивэй.Встреча с руководством ДНРПервым пунктом в запланированной поездке было знакомство с Мариуполем. Гостей из Китая очень впечатлили разрушения в городе и рассказы о том, что пережили мариупольцы во время боевых действий. В то же время блогеры оказались удивлены масштабом восстановительных работ, которые им тоже показали.Об этом они говорили на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным и премьер-министром республики Евгением Солнцевым.Гостей интересовало: согласен ли Пушилин, что разрекламированное украинское наступление провалилось? Глава ДНР согласился с таким мнением: ВСУ не удалось практически никуда продвинуться, а большие жертвы украинской армии просто несопоставимы с захваченными территориями - теми маленькими селами на несколько сот человек, которые они смогли оккупировать за три месяца боев. Мариуполю с военной точки зрения, по словам Пушилина, практически ничего не угрожает - только удары натовскими ракетами.Интересовало гостей из Китая и то, как идет восстановление гражданской инфраструктуры в ДНР. Пушилин во время разговора озвучил несколько примечательных цифр: на пике строительства в республике было 45 тысяч рабочих из России, сейчас - 30 тысяч. Проложена тысяча километров автодорог, реконструирована 91 школа. В новой школеПоказали гостям и открывшуюся за неделю до их визита новую школу в микрорайоне "Невский", построенную меньше чем за год строителями Министерства обороны России. Она поражает размерами, эстетикой, а также специализированными классами и новейшим оборудованием. Побывавшие там откровенно называют школу восьмым чудом света. "Итальянцы, которые недавно побывали у нас, сказали, что такой, как у нас, первый этаж, в их школах встречается. Такой же второй этаж со всеми его кабинетами есть в нескольких школах Италии, а вот те специализированные кабинеты, которые у нас есть на третьем, они у себя, на родине, не видели никогда", - с гордостью говорит учительница музыки, которая проводила экскурсию по школе для блогеров. Гости согласились: они тоже не видели.Школа находится буквально в 10 минутах езды от центра правобережной части города – реконструируемого сейчас российскими строителями мариупольского драмтеатра. Поэтому тут учатся дети не только из "Невского", но и из других районов города – с нового микрорайона "Изумрудный" и из реконструированных домов старого микрорайона, который тянется до драмтеатра.Заходим в кабинет директора Виктории Бондаревой, энергичной мариупольчанки. Рассаживаемся. Директор вкратце рассказывает о своем учебном учреждении.– Школа рассчитана на 1100 учеников, которые учатся в первую смену. После окончания уроков, тут будут получать дополнительное образование 3000 учеников со всего Мариуполя. Школа очень большая – 18,5 тысяч кв.м., а вместе со всей территорией и спортивными сооружениями – 42 тыс. кв.м. Школа была построена за полгода военными строителями. Когда я у них спросила: сколько стоило построить эту школу, военные строители мне ответили: Виктория Викторовна, лучше вам не знать…Директор и китайские блогеры начинают смеяться.Виктория Викторовна продолжает.– Школа очень дорогая. В ней есть специализированные кабинеты: автодело, робототехника, киберспорт…Гостей заинтересовало, что такое "киберспорт". Виктория Викторовна подробно объясняет им, что это – компьютерные игры, но не для развлечения.– В школе есть три больших спортивных зала для игровых видов спорта, для гимнастики и для детей с особенностями по здоровью. У нас есть изостудия, музыкальный клуб, шахматный клуб. Есть актовый зал на 550 человек. Столовая – на 540 посадочных мест, – перечислила директор.Стоит добавить: есть еще анатомический класс, где на операционных столах лежат пластиковые модели людей, работает класс моделирования ручных яхт, большая библиотека.Особенно школа впечатлила Ван Фан. Как только мы заходили в один из специализированных классов, она сразу устраивалась за парту, где располагалось оборудование – швейная машинка или компьютер с наушниками. Радовалась как дитя.Политический блогер Сюй Цзицзюнь обратился к сидящей за столом школьнице младших классов с просьбой с ней сфотографироваться. Девочка, первый раз в жизни видевшая китайца, смотрела на него с нескрываемым интересом. И согласилась сфотографироваться.Когда мы вышли на школьный двор, военный блогер Хун Юань сразу отправился на спортивную площадку, где пробежался вокруг стадиона. Для человека, которому за пятьдесят, получилось неплохо.В разрушенном драмтеатреВан Фан – известная оперная певица, часто выступает на китайском ТВ в программах, аналогичных нашему "Голубому огоньку". Ей было интересно посмотреть, как идет реконструкция Мариупольского драмтеатра.Во время освобождения города российской армией в нем произошла трагедия, о которой блогерам рассказал мариупольский журналист Андрей Киор. Он оставался в Мариуполе на протяжении всего времени боевых действий."Здесь украинские военные устроили склад боеприпасов, который сдетонировал. Погибло 30 человек из тех, кто тут прятался. Украинская пропаганда начала врать, что на театр была сброшена российская авибомба. Но сам характер взрыва указывал на то, что эпицентр взрыва был внутри. Украинская пропаганда договорилась до того, что российские строители специально снесли пол театра, чтобы скрыть следы преступления "российской военщины", но тут сто раз публиковали в СМИ и в интернете снимки разрушений в театре. Тогда зачем что-то скрывать?", – задаётся вопросом Киор.В свою очередь нижегородец Филипп Бурматов, представитель российской компании, которая ведет реконструкцию театра, рассказал китайским блогерам о восстановительных работах."Они закончатся в четвертом квартале 2025 года. Здание полностью будет соответствовать своему историческому облику. Просто тут будет новое оборудование, которое улучшит работу театра", – сообщил Бурматов.Ван Фан с внутреннего балкона на третьем этаже уцелевшей части театра спела на китайском языке "Катюшу" – очень популярную в Китае советскую песню. Слушавшие ее внизу коллеги и российские строители бурно аплодировали и несколько раз просили исполнить песню на бис.После театра китайские блогеры покинули Мариуполь и отправились в Крым.

https://ukraina.ru/20230907/1049247648.html

https://ukraina.ru/20230908/1049250856.html

https://ukraina.ru/20230908/1049265209.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, днр, китай, денис пушилин, мариуполь, кнр (китай)