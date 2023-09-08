Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории Украины
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Власти Финляндии прекратят предоставлять временную защиту и выдавать новые виды на жительство (ВНЖ) гражданам третьих стран, бежавших с Украины. Исключение составят только те, чьи кандидатуры на получение ВНЖ одобрит Киев. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Финляндии
С февраля 2022 года Украину покинули миллионы людей, в том числе граждане третьих стран, ранее там проживавшие на постоянной основе. В начале марта прошлого года Совет Европы принял решение предоставить временную защиту таким людям, уточнили в правительстве.
Решением финского правительства от 7 сентября временная защита этим лицам больше не будет предоставляться.
"Если критерии пребывания в Европейском Союзе не соблюдены, основным решением является возвращение в свою родную страну.", - говорится в сообщении.
В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.
И уже на прошлой неделе сразу три европейские страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.
4 сентября, 13:14Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцевВласти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
5 сентября, 17:53Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"Проживающий в Германии украинец сообщил, что Берлин массово рассылает письма о возможной экстрадиции всем беженцам призывного возраста. Соответствующее видео мужчина выложил в социальные сети 5 сентября
По данным российского Минобороны потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов.