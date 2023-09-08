Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории Украины - 08.09.2023 Украина.ру
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Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории Украины
Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории Украины - 08.09.2023 Украина.ру
Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории Украины
Власти Финляндии прекратят предоставлять временную защиту и выдавать новые виды на жительство (ВНЖ) гражданам третьих стран, бежавших с Украины. Исключение составят только те, чьи кандидатуры на получение ВНЖ одобрит Киев. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Финляндии
2023-09-08T13:17
2023-09-08T13:17
новости
украина
финляндия
вид на жительство
убежище
граждане
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С февраля 2022 года Украину покинули миллионы людей, в том числе граждане третьих стран, ранее там проживавшие на постоянной основе. В начале марта прошлого года Совет Европы принял решение предоставить временную защиту таким людям, уточнили в правительстве.Решением финского правительства от 7 сентября временная защита этим лицам больше не будет предоставляться.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.И уже на прошлой неделе сразу три европейские страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.По данным российского Минобороны потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов.
https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html
https://ukraina.ru/20230905/1049189559.html
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новости, украина, финляндия, вид на жительство, убежище, граждане
Новости, Украина, Финляндия, вид на жительство, убежище, граждане

Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории Украины

13:17 08.09.2023
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP / Sergei Grits
Читать в
Власти Финляндии прекратят предоставлять временную защиту и выдавать новые виды на жительство (ВНЖ) гражданам третьих стран, бежавших с Украины. Исключение составят только те, чьи кандидатуры на получение ВНЖ одобрит Киев. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Финляндии
С февраля 2022 года Украину покинули миллионы людей, в том числе граждане третьих стран, ранее там проживавшие на постоянной основе. В начале марта прошлого года Совет Европы принял решение предоставить временную защиту таким людям, уточнили в правительстве.
Решением финского правительства от 7 сентября временная защита этим лицам больше не будет предоставляться.

"Если критерии пребывания в Европейском Союзе не соблюдены, основным решением является возвращение в свою родную страну.", - говорится в сообщении.

В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.
И уже на прошлой неделе сразу три европейские страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.
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По данным российского Минобороны потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов.
 
НовостиУкраинаФинляндиявид на жительствоубежищеграждане
 
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