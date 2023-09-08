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Победа дна. Запад превратил "О спорт! Ты — мир!" в войну с Россией, но она в любом случае выиграет

Победа дна. Запад превратил "О спорт! Ты — мир!" в войну с Россией, но она в любом случае выиграет - 08.09.2023 Украина.ру

Победа дна. Запад превратил "О спорт! Ты — мир!" в войну с Россией, но она в любом случае выиграет

Когда французский барон Пьер де Кубертен, восстановив древние Олимпийские игры, в своей "Оде спорту" в 1912 году написал "О спорт! Ты — мир!", все понимали: он не только о том, что древние греки на время игр прекращали войны

2023-09-08T13:16

2023-09-08T13:16

2023-09-08T14:16

эксклюзив

спорт

запад

политика

россия

олимпийские игры

белоруссия

ссср

сша

кнр (китай)

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Хотя и об этом тоже. Вот девятая глава знаменитой «Оды» француза: «О спорт! Ты — мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами.Ты — согласие.Ты сближаешь людей, жаждущих единства.Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена.О спорт! Ты — мир!»Как говорил знаменитый брутально-трогательный подводник Янычар в фильме «72 метра»: «Это ж поэзия! Это ж былины, мамкина норка!»Кубертен считал также, что, кроме мира, спорт — это наслаждение и зодчий, справедливость и вызов, благородство и радость, плодотворность и прогресс. А современный коллективный Запад умудрился обгадить и извратить, превратить в прямую противоположность заветы мудрого барона, человека, каких на Западе уже нет и, если так и дальше пойдет, вообще больше не будет.Запад вмешал в спорт политику, смешал гордые и честные принципы спортивной борьбы с гнилым политическим отстоем, направленным на победу любой ценой, и вместо битвы атлетов получилась мышиная возня убогих тараканов, далеких от стадионов и кортов, рингов и борцовских татами, беговых дорожек и ям для полетов в прыжке.Я имею в виду, конечно же, «культуру отмены» или, если хотите, «отмену России», которую Запад, руководствуясь двойными стандартами и дьявольской политической целесообразностью, применил к тысячам российских и белорусских спортсменов. Применил, когда ввел запреты на участие в соревнованиях всех уровней: от континентальных до Олимпийских игр — вершины спортивных устремлений атлетов.Понятно, что многие национальные федерации различных видов спорта, рекламные барыги, медийные щелкопёры, партийно-государственные функционеры, которые ради рейтинга воробьев в поле загоняют, запрещая спорт из России и Белоруссии, нечистоплотно и подло борются с конкурентами, дерибанят рекламные доходы, подсчитывают политические бонусы и дивиденды.В ущерб, разумеется, спорту и его духу справедливой борьбы и соревнования. В ущерб интересам миллиардов зрителей, которые хотели бы видеть мирное выяснение отношений между странами. Спорт давно имел политические последствия, когда соревнования разного уровня превратилось в битву разных школ, методик и способов из СССР, а теперь России и США. Сейчас к ним прибавился Китай.Но свой спор о преимуществах образа жизни (в широком смысле слова) спортсмены решали честно, а потом победители обнимались с побежденными — смеясь и плача, радуясь и огорчаясь результатам своим и друг друга. И весь мир понимал: можно и мирно, без войны, пусть и зло, но только по-спортивному, а по жизни уважительно и доброжелательно.И где, скажите на милость, все это сейчас? Когда стало понятно, что за недопуском и попытками дискриминировать, оскорбить и унизить национальную гордость обычных российских спортсменов, решили ударить и по паралимпийцам.Стало известно, что Международный паралимпийский комитет (IPC) планирует навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в этой организации. По словам президента ПКР Павла Рожкова, IPC собирается подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда приостановить членство ПКР и избежать повторения прошлогодней ситуации, при которой ПКР через трибунал IPC смог добиться своего восстановления в правах после приостановления членства.Случиться это может уже 28–29 сентября текущего года. «МОК заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх (3 сентября 2023 года. — Авт.). Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами», — заявил Рожков.Он также рассказал, что сейчас его комитет активно сотрудничает с Минспортом, МИДом и юридическими организациями России, «чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее» и «дать в Бахрейне бой исполкому IPC». Но ситуация — фифти-фифти: в мае 2023 года апелляционный трибунал восстановил членство России в Международном паралимпийском комитете, ибо налицо процессуальные неточности при обвинениях и «отсутствие доказательств» нарушений российских спортсменов-паралимпийцев.Однако еще 22 июня 2023 года, в день начала Великой Отечественной войны — как символично! — против допуска россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже выступила... Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Она рекомендовала Международному олимпийскому комитету (МОК) не допускать российских и белорусских атлетов на парижскую Олимпиаду — согласно принятой ПАСЕ резолюции «О политических последствиях агрессии России против Украины». Даже под нейтральным флагом. Потому что, уверены депутаты ПАСЕ, участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде в нынешних условиях «будет использовано как инструмент пропаганды и де-факто сделает невозможным участие других спортсменов, в том числе украинских».Чтобы понять абсурдность зоологической русофобии этой резолюции ПАСЕ, достаточно вспомнить, что принята она была 71 голосами за и 4 против. То есть документ протолкнули в обиход всего 75 депутатов из 612, которые сегодня представляют в ПАСЕ 46 стран.Как часто говорят, жалкое душераздирающее зрелище — беснование ничтожного, но оголтелого русофобского меньшинства. Но они задали гнусный политический околоспортивный мейнстрим и повлияли на судьбу российских паралимпийцев. И вызвали радость многих, кто знает, что убрали конкурентов.Да-да, конкурентов, на последних XVI Паралимпийскиих летних игры в Токио в 2021 году, где россияне выступали без флага и без гимна России, они взяли третье место в общем медальном зачете (118) и четвертое — по золотым медалям (36).И это после того, как на XV Паралимпийских летних играх в 2016 году в бразильском Рио-де-Жанейро российская сборная вообще не принимала участия, так как была отстранена. А до этого российская паралимпийская сборная уверенно и системно шла в лидеры на играх в Лондоне, Пекине, Афинах и т. д.Но кроме оскорбления и унижения достоинства как отдельных людей так и стран, лишенных права выступать под своими национальными и государственными символами, есть в этой «отмене России» в спорте и меркантильный, подленький подтекст — пополнение собственных резервов за счет затравленных стран. Их спортсмены элементарно уезжают в поисках лучшей спортивной жизни, которая у них ой как коротка и в которой участие в Олимпиаде — высший предел успеха.Двукратная олимпийская чемпионка, российская фехтовальщица Яна Егорян сказала по поводу «отмены России» и влияния ее на спортсменов: «Любому спортсмену, который находится в такой ситуации тяжело. Мы продолжаем тренироваться, работать, надеяться... Мы ждем и верим. Обидно, что мы действительно одни из самых сильных и нас не допускают. Честно говоря, понимаю эту логику. Зачем определенным странам нам разрешать выступать, если они нам проигрывают? Без конкурентов проще выигрывать. А через 10–20 лет никто и не вспомнит, что Россия не участвовала и кто-то выиграл Олимпиаду. Все будут помнить, что медаль завоевала эта страна».Легко сказать спортсмену: «Ты вспомни, где ты родился и кто тебя воспитал и тренировал, вкладывая деньги». А спортсмену тяжело воспринимать, что все это оказалось зряшным и бессмысленным — его лишили возможности показать себя и прославить родную страну. Потому что спорт в современном и мире давно вышел за пределы площадок для соревнований, он — дело популярности и известности, гордости и престижа, славы и геройства, достоинства и чести. Повторяю: не только отдельных людей.Как написали в российских соцсетях: «Казалось бы, что тут такого? Ну подпиши бумажки и езжай на свою Олимпиаду, Кубок мира, Евровидение — нужное подчеркнуть. А в душе оставайся верен себе — кто же узнает? Ан нет, дорогие читатели. Все эти подписи и правила, созданные по аналогии с желтыми звездами, но в этот раз для России и русских, только начало».И Международный олимпийский комитет (МОК), как известно, решив сначала, что россиянам и белорусам можно выступать на Олимпиадах в нейтральном статусе, сейчас отыграл назад и все никак не может определиться, что же делать с политическим давлением на него. Глава МОК Томас Бах даже сказал недавно правильные слова: «Если политика будет решать, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены станут инструментами политики. Тогда спорт перестанет быть объединяющей силой. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что политика правит миром. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в своем мышлении. Но мы не должны совершить ошибку, возвысившись до арбитров политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами».Путано все как-то получилось: и хочется и колется и мамка (политика Запада) не велит. Вот и остается все в подвешенном глупом состоянии. Глава же Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сказал, что молчание МОК по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям разрушает объединяющую миссию спорта — предложенный МОК нейтральный статус спортсменов равен нарушению прав человека.Однако на днях замминистра спорта России Алексей Морозов на заседании коллегии министерства заявил, что более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие иностранные сборные: «55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100».По словам Морозова, его министерство ведет над этим работу и заключает эффективные договоры с атлетами. «Мы хотим минимизировать количество случаев смены спортивного гражданства, сейчас есть такая тенденция», — сказал он. Но признал: некоторые из спортсменов возвращают средства, затраченные на их подготовку, потому что хотя соревноваться и доказывать свою спортивную состоятельность. За другие страны, которые и рады принять новичков. И они не падалью питаются, а пользуются плодами бессовестного политиканства.Что делать? Многие предлагают уповать на патриотизм и гордость спортсменов. И на то, что обрезанный и изувеченный политиканством международный спорт окончательно потеряет свою привлекательность. А значит, и рекламные деньги, зрителей, почитателей, болельщиков.Эти надежды и расчеты, безусловно, имеют под собой основание. Но какое отношение они имеют к спорту? Его азарту, страстям спортсменов и болельщиков? Вот именно — никакого, а это делает нашу жизнь, и без того проблемную, еще беднее.Есть альтернативная точка зрения, которую высказала, например, общественный деятель, автор телеграм-канала "Дорогая Хурма" Лариса Ржондовская: "…Существуют и альтернативные варианты. Вспомните Канаду, которая не отправляла своих лучших хоккеистов на Олимпиаду, считая ее второстепенным состязанием и предпочитая ей свой Кубок Стэнли. Ровно до тех пор, пока на арену не вышла "Красная машина" (непобедимая хоккейная сборная СССР. – Авт.). Чем не вариант для России современной? Сделать свои спортивные состязания с достойными призами и честным судейством и развивать спорт до тех пор, пока не постучат снаружи, слезно умоляя если не вернуться, то хотя бы прийти к нам, так как из-за трансов и прочих мутантов участвовать в спортивных состязаниях стало невыносимо".Что же, Россия этим и начала заниматься, а значит, и здесь победа над дном должна быть за нами. И Пьер де Кубертен будет доволен – хороший был дядька, правильный.

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