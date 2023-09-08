Ермак: НАТО не будет мощным альянсом без Украины - 08.09.2023 Украина.ру
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Ермак: НАТО не будет мощным альянсом без Украины
Ермак: НАТО не будет мощным альянсом без Украины - 08.09.2023 Украина.ру
Ермак: НАТО не будет мощным альянсом без Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак убеждён, что Североатлантический альянс не будет мощным без Украины. Об этом он заявил во время выступления перед студентами киевских вузов.
2023-09-08T12:36
2023-09-08T12:36
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Ермак встретился со студентами двух киевских вузов. К нему присоединился бывший посол США в России Майкл Макфол. Ермак отметил, что вместе с Макфолом возглавляет Международную рабочую группу по санкциям против России. Глава офиса Зеленского назвал экс-посла "большим другом Украины и одним из архитекторов великой экономической борьбы против России".Ермак вновь упомянул так называемую "формулу мира" Зеленского, которая, как отмечали многие эксперты, заведомо провальная.Осенью 2022 года Зеленский представил так называемую "формулу мира". Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.В то же время глава офиса президента Украины отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО.Макфол предположил, что Североатлантическому альянсу следует направить приглашении Украине на вступление на саммите 2024 года в Вашингтоне.
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новости, украина, нато, макфол, андрей ермак, россия
Новости, Украина, НАТО, Макфол, Андрей Ермак, Россия

Ермак: НАТО не будет мощным альянсом без Украины

12:36 08.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак убеждён, что Североатлантический альянс не будет мощным без Украины. Об этом он заявил во время выступления перед студентами киевских вузов.
Ермак встретился со студентами двух киевских вузов. К нему присоединился бывший посол США в России Майкл Макфол. Ермак отметил, что вместе с Макфолом возглавляет Международную рабочую группу по санкциям против России. Глава офиса Зеленского назвал экс-посла "большим другом Украины и одним из архитекторов великой экономической борьбы против России".
Ермак вновь упомянул так называемую "формулу мира" Зеленского, которая, как отмечали многие эксперты, заведомо провальная.
Осенью 2022 года Зеленский представил так называемую "формулу мира". Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
В то же время глава офиса президента Украины отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО.

"НАТО не будет мощным альянсом без нас. Украина определенно будет в НАТО, и это не только наше желание, но и абсолютный интерес НАТО. Потому что мы являемся основой будущей системы безопасности. И не только европейского континента", - сказал Ермак.

Макфол предположил, что Североатлантическому альянсу следует направить приглашении Украине на вступление на саммите 2024 года в Вашингтоне.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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