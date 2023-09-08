https://ukraina.ru/20230908/1049257191.html
МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь
МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь - 08.09.2023 Украина.ру
МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь
МИД Украины инициирует запрет на въезд для оперной певицы Ван-Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина"
2023-09-08T11:17
2023-09-08T11:17
2023-09-08T11:17
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украина
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мариуполь
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Николенко назвал исполнении китайской оперной певицей песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирование пересечение государственной границы иностранцами.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.В Мариуполе делегация посетила драмтеатр, где китайская оперная певица исполнила "Катюшу".
https://ukraina.ru/20230907/1049247648.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мид украины, китай, делегация, мариуполь
Новости, Украина, МИД Украины, Китай, делегация, Мариуполь
МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь
МИД Украины инициирует запрет на въезд для оперной певицы Ван-Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина"
Николенко назвал исполнении китайской оперной певицей песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".
В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирование пересечение государственной границы иностранцами.
"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания в […] город. МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех китайских "гастролеров", - заявили в ведомстве.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
В Мариуполе делегация посетила драмтеатр, где китайская оперная певица исполнила "Катюшу".