https://ukraina.ru/20230908/1049257191.html

МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь

МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь - 08.09.2023 Украина.ру

МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь

МИД Украины инициирует запрет на въезд для оперной певицы Ван-Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина"

2023-09-08T11:17

2023-09-08T11:17

2023-09-08T11:17

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Николенко назвал исполнении китайской оперной певицей песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирование пересечение государственной границы иностранцами.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.В Мариуполе делегация посетила драмтеатр, где китайская оперная певица исполнила "Катюшу".

https://ukraina.ru/20230907/1049247648.html

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новости, украина, мид украины, китай, делегация, мариуполь