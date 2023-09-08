МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь - 08.09.2023 Украина.ру
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МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь
МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь - 08.09.2023 Украина.ру
МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь
МИД Украины инициирует запрет на въезд для оперной певицы Ван-Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина"
2023-09-08T11:17
2023-09-08T11:17
новости
украина
мид украины
китай
делегация
мариуполь
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Николенко назвал исполнении китайской оперной певицей песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирование пересечение государственной границы иностранцами.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.В Мариуполе делегация посетила драмтеатр, где китайская оперная певица исполнила "Катюшу".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, мид украины, китай, делегация, мариуполь
Новости, Украина, МИД Украины, Китай, делегация, Мариуполь

МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей Мариуполь

11:17 08.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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МИД Украины инициирует запрет на въезд для оперной певицы Ван-Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина"
Николенко назвал исполнении китайской оперной певицей песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".
В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирование пересечение государственной границы иностранцами.
"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания в […] город. МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех китайских "гастролеров", - заявили в ведомстве.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
В Мариуполе делегация посетила драмтеатр, где китайская оперная певица исполнила "Катюшу".
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 17:56
Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителейПриезд в Мариуполь показал боль, которую пережили местные жители. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым
 
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