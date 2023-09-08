Пентагон: нет никаких доказательств, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак - 08.09.2023 Украина.ру
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Пентагон: нет никаких доказательств, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак
Пентагон: нет никаких доказательств, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак - 08.09.2023 Украина.ру
Пентагон: нет никаких доказательств, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак
Пентагон опровергает заявления о рисках для здоровья, связанных с боеприпасами из обедненного урана Заявление по этому поводу сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге
2023-09-08T11:06
2023-09-08T11:06
новости
пентагон
обедненный уран
онкология
рак
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"А чего уж сразу не сказали, что обедненный уран полезен и они рекомендуют есть его на завтрак?", "Вруны звездно-полосатые. В Албании и Сербии до сих пор фон повышенный и смертность от рака наибольшая в Европе", "Может, им на себе испытать обедненный уран?", "Ну так пусть покрошат одну болванку и накормят Зеленского, а мы глянем", - отреагировали пользователи сети.Во вторник, 5 сентября, британские СМИ забили тревогу: вместе с танком Challenger 2, уничтоженным в ходе СВО, гореть снаряды с обедненным ураном, переданные Лондоном Киеву в комплекте с машинами.Журналисты привели в пример высокую статистику смертности в зонах поражения обедненным ураном.Свою обеспокоенность фактом применения особо опасных снарядов выразили и в ООН, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что применение таких боеприпасов в Югославии получило весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями.Первой снаряды с обедненным ураном Украине поставила Великобритания. Произошло это весной этого года. В комплекте шли 14 танков Challenger 2, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном".Несколько дней назад о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном объявил и Пентагон. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Представитель Пентагона Сабрина Сингх, комментируя это решение, выразила уверенность в том, что ВСУ будут применять снаряды с обедненным ураном "ответственно".Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.В современных условиях американские военные опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения, а также мутациям плода.Сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
https://ukraina.ru/20230905/1049187239.html
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новости, пентагон, обедненный уран, онкология, рак
Новости, Пентагон, обедненный уран, онкология, рак

Пентагон: нет никаких доказательств, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак

11:06 08.09.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Пентагон опровергает заявления о рисках для здоровья, связанных с боеприпасами из обедненного урана Заявление по этому поводу сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге

"Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак. ВОЗ сообщает, что не было обнаружено увеличения заболеваемости лейкемией или другими видами рака, которые были установлены после любого воздействия урана, или обедненного урана", - заявила Сингх.

"А чего уж сразу не сказали, что обедненный уран полезен и они рекомендуют есть его на завтрак?", "Вруны звездно-полосатые. В Албании и Сербии до сих пор фон повышенный и смертность от рака наибольшая в Европе", "Может, им на себе испытать обедненный уран?", "Ну так пусть покрошат одну болванку и накормят Зеленского, а мы глянем", - отреагировали пользователи сети.
Во вторник, 5 сентября, британские СМИ забили тревогу: вместе с танком Challenger 2, уничтоженным в ходе СВО, гореть снаряды с обедненным ураном, переданные Лондоном Киеву в комплекте с машинами.
Журналисты привели в пример высокую статистику смертности в зонах поражения обедненным ураном.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 17:35
Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураномРоссийская армия стала первой в мире, уничтожившей британский танк Challenger 2 стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 615 млн руб.). Однако пресса Великобритании обращает внимание на другую деталь: вместе с машиной могли гореть снаряды с обедненным ураном, также переданные Киеву по решению премьера Риши Сунака
Свою обеспокоенность фактом применения особо опасных снарядов выразили и в ООН, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что применение таких боеприпасов в Югославии получило весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями.
6 сентября, 21:13
"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном КиевуВ ООН обеспокоены вопросом применения обедненного урана в любой точке мира, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
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Вчера, 13:22
"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном УкраинеВся ответственность за передачу снарядов с обеднённым ураном Украине лежит на руководстве США. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном
Первой снаряды с обедненным ураном Украине поставила Великобритания. Произошло это весной этого года. В комплекте шли 14 танков Challenger 2, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном".
Несколько дней назад о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном объявил и Пентагон.
Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Представитель Пентагона Сабрина Сингх, комментируя это решение, выразила уверенность в том, что ВСУ будут применять снаряды с обедненным ураном "ответственно".
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
6 сентября, 20:57
США заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном США передадут Украине снаряды с обедненным ураном, заявили в Пентагоне
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
В современных условиях американские военные опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.
Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения, а также мутациям плода.
Сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
 
НовостиПентагонобедненный уранонкологиярак
 
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