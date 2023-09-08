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"Катюша" в исполнении певицы Ван Фан из КНР взорвала китайский интернет

"Катюша" в исполнении певицы Ван Фан из КНР взорвала китайский интернет - 08.09.2023 Украина.ру

"Катюша" в исполнении певицы Ван Фан из КНР взорвала китайский интернет

Редакция издания Украина.ру организовала пресс-тур для китайских блогеров по новым регионам России

2023-09-08T10:15

2023-09-08T10:15

2023-09-08T10:15

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Новость о поездке китайских блогеров в Мариуполь и Крым вызвала резонанс в Китае: пользователи Интернета бурно обсуждают исполнение в стенах отстраивающегося Мариупольского театра певицей Ван Фан легендарной "Катюши" — песни, известной каждому китайцу. Именно "Катюша" для китайцев является символом героизма и непобедимости советского, а теперь и русского народа.В прошлом году жители Китая пристально следили за событиями вокруг Мариуполя, поэтому факт появления известной исполнительницы патриотических песен Ван Фан в Мариуполе уже сам по себе большая новость: вся страна узнала о том, что город не только выжил, но и заново строится.Клип с Ван Фан разлетелся по китайским мобильным платформам. Его посмотрели несколько миллионов пользователей. Большинство зрителей положительно оценивают поступок певицы, желают скорейшего восстановления театра и наступления мира. Есть и такие люди, которые в комментариях стараются очернить Ван Фан.Зачинщики критики Ван Фан, "знающие истину" о прошлогодних событиях в Мариуполе, судя по их АйПи адресам, вещают из-за границы. Их комментарии набирают лайки "укрофанов", тех китайских пользователей интернета, которые не согласны с взвешенной политикой китайского руководства в отношении конфликта на Украине.Впрочем, таких в Китае немного. Для большинства китайцев, конфликт на Украине это предтеча войны США и их союзников против самого Китая. В Китае понимают, что, развязав войну с Россией, США метят в Китай, поэтому мало кто испытывают иллюзии в отношении "правды" о конфликте. Наоборот, с началом специальной военной операции России на Украине, в Китае в открытую заговорили о сущности американского империализма, в стране усилили патриотическое воспитание и политическую агитацию. Именно поэтому группа китайских блогеров патриотической направленности решила совершить поездку по РФ и по возвращении рассказать своим подписчикам и зрителям об истинных причинах конфликта.Символична и дата начала поездки блогеров по России: в Москве они приземлись 3-го сентября, в день окончания Второй мировой войны. Капитуляция милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны в КНР отмечается на государственном уровне. Примечательно, что с возрождением неонацизма на Украине, принёсшего в 2014 году войну народу Донбасса, в Китае громче заговорили о важности патриотического и антифашистского воспитания, начали изучать историю войны китайского народа против милитаристской Японии.В Китае хорошо знают и ценят вклад СССР в победу над Японией, поэтому одним из мест, которые хотели посетить китайские блогеры был Ливадийский дворец, - именно здесь было принято судьбоносное для китайского народа решение о вступлении Советского Союза в войну против милитаристской Японии.Блогеры поблагодарили главу Республики Крым Сергея Аксенова и редакцию издания Украина.ру за организацию поездки в Ялту. Они надеются, что в будущем многие из их сограждан смогут посетить Крым и посетить Ливадийский дворец.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

новости, китай, блогеры, украина, крым, днр, аксенов