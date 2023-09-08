https://ukraina.ru/20230908/1049254170.html

Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет

Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет - 08.09.2023 Украина.ру

Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет

Постановка женщин-медиков и фармацевтов на воинский учет создает угрозу демографии и рынку труда на Украине. Таким мнением поделился 8 сентября бывший украинский премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале

2023-09-08T10:15

2023-09-08T10:15

2023-09-08T10:15

женщины

новости

украина

николай азаров

учет

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"Не знаю, насколько поможет в вооруженном конфликте постановка женщин-медиков и женщин-фармацевтов на воинский учет с 1 октября, но для демографии и рынка труда эта мера создает серьезную угрозу", - написал Азаров.По его словам, такое решение может привести к тому, что выехавшие за границу женщины пересмотрят план возвращения на Украину и начнут "натурализацию на чужбине".Накануне член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html

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женщины, новости, украина, николай азаров, учет