https://ukraina.ru/20230908/1049254170.html
Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет
Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет - 08.09.2023 Украина.ру
Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет
Постановка женщин-медиков и фармацевтов на воинский учет создает угрозу демографии и рынку труда на Украине. Таким мнением поделился 8 сентября бывший украинский премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале
2023-09-08T10:15
2023-09-08T10:15
2023-09-08T10:15
женщины
новости
украина
николай азаров
учет
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"Не знаю, насколько поможет в вооруженном конфликте постановка женщин-медиков и женщин-фармацевтов на воинский учет с 1 октября, но для демографии и рынка труда эта мера создает серьезную угрозу", - написал Азаров.По его словам, такое решение может привести к тому, что выехавшие за границу женщины пересмотрят план возвращения на Украину и начнут "натурализацию на чужбине".Накануне член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
женщины, новости, украина, николай азаров, учет
женщины, Новости, Украина, Николай Азаров, учет
Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет
Постановка женщин-медиков и фармацевтов на воинский учет создает угрозу демографии и рынку труда на Украине. Таким мнением поделился 8 сентября бывший украинский премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале
"Не знаю, насколько поможет в вооруженном конфликте постановка женщин-медиков и женщин-фармацевтов на воинский учет с 1 октября, но для демографии и рынка труда эта мера создает серьезную угрозу", - написал Азаров.
По его словам, такое решение может привести к тому, что выехавшие за границу женщины пересмотрят план возвращения на Украину и начнут "натурализацию на чужбине".
"А с окончанием вооруженного конфликта к ним на воссоединение семей направятся мужья с сыновьями призывного возраста. Вопрос: кто же тогда останется в Украине?" - добавил Азаров.
Накануне член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.