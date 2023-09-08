Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет - 08.09.2023 Украина.ру
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Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет
Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет - 08.09.2023 Украина.ру
Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет
Постановка женщин-медиков и фармацевтов на воинский учет создает угрозу демографии и рынку труда на Украине. Таким мнением поделился 8 сентября бывший украинский премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале
2023-09-08T10:15
2023-09-08T10:15
женщины
новости
украина
николай азаров
учет
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"Не знаю, насколько поможет в вооруженном конфликте постановка женщин-медиков и женщин-фармацевтов на воинский учет с 1 октября, но для демографии и рынка труда эта мера создает серьезную угрозу", - написал Азаров.По его словам, такое решение может привести к тому, что выехавшие за границу женщины пересмотрят план возвращения на Украину и начнут "натурализацию на чужбине".Накануне член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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женщины, новости, украина, николай азаров, учет
женщины, Новости, Украина, Николай Азаров, учет

Азаров объяснил, чем грозит постановка украинских женщин на воинский учет

10:15 08.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Постановка женщин-медиков и фармацевтов на воинский учет создает угрозу демографии и рынку труда на Украине. Таким мнением поделился 8 сентября бывший украинский премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале
"Не знаю, насколько поможет в вооруженном конфликте постановка женщин-медиков и женщин-фармацевтов на воинский учет с 1 октября, но для демографии и рынка труда эта мера создает серьезную угрозу", - написал Азаров.
По его словам, такое решение может привести к тому, что выехавшие за границу женщины пересмотрят план возвращения на Украину и начнут "натурализацию на чужбине".
"А с окончанием вооруженного конфликта к ним на воссоединение семей направятся мужья с сыновьями призывного возраста. Вопрос: кто же тогда останется в Украине?" - добавил Азаров.
Накануне член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 15:16
Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат РадыВыезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен. Об этом заявил 7 сентября член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РБК-Украина
 
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