ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области - 07.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230907/1049250186.html
ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области
ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области - 07.09.2023 Украина.ру
ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области
"Сами себя обстреляли": ВСУ воюют с брянскими крестьянами
2023-09-07T21:05
2023-09-07T21:05
новости
брянская область
александр богомаз
всу
рсзо 9к51 "град"
рсзо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048203944_329:518:3046:2047_1920x0_80_0_0_bef3ae6a5cb6283384b3895ac1e85aca.jpg
ВСУ обстреляли село Случёвск Погарского района Брянской области. "По населенному пункту из РСЗО "Град" украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов", - проинформировал губернатор брянской области Александр Богомаз."К счастью, пострадавших нет, - сообщилгубернатор. - В результате попадания снаряда огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение".Чиновник отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Он заверил: "Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь".
https://ukraina.ru/20230907/1049249036.html
https://ukraina.ru/20230905/1049191593.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048203944_496:329:2786:2047_1920x0_80_0_0_3175583b6250dfff9f81efbb5b5532d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брянская область, александр богомаз, всу, рсзо 9к51 "град", рсзо
Новости, Брянская область, Александр Богомаз, ВСУ, РСЗО 9К51 "Град", РСЗО

ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области

21:05 07.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРасчеты РСЗО "Град" ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты РСЗО Град ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
"Сами себя обстреляли": ВСУ воюют с брянскими крестьянами
ВСУ обстреляли село Случёвск Погарского района Брянской области. "По населенному пункту из РСЗО "Град" украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов", - проинформировал губернатор брянской области Александр Богомаз.
"К счастью, пострадавших нет, - сообщилгубернатор. - В результате попадания снаряда огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение".
В районе Карамышевской набережной в Москве упал беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
18:47
Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотникУкраинские БПЛА пытаются атаковать Россию ежедневно
Чиновник отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Он заверил: "Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь".
5 сентября, 20:40
ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр ВСУ обстреляли ещё один детский сад в Донецке, написал 5 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
 
НовостиБрянская областьАлександр БогомазВСУРСЗО 9К51 "Град"РСЗО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области
20:54Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского
20:01Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik
19:42На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику
19:34На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
19:07Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"
18:55Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области
18:47Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
18:36Возможная экстрадиция Коломойского и судьба "плюсов". Итоги 7 сентября на Украине
18:20"Народная дипломатия": Аксёнов встретился с делегацией из Китая
18:14Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в Ереван
18:11Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию
18:00Последний еврейский погром в Киеве
17:56Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей
17:45"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа
17:39Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму
17:31Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе
17:27Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь
17:23ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
17:05Одни критикуют, другие воруют. США намерены поддержать коррупцию на Украине российскими деньгами
Лента новостейМолния