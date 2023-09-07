https://ukraina.ru/20230907/1049250186.html

ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области

ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области - 07.09.2023 Украина.ру

ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области

"Сами себя обстреляли": ВСУ воюют с брянскими крестьянами

2023-09-07T21:05

2023-09-07T21:05

2023-09-07T21:05

новости

брянская область

александр богомаз

всу

рсзо 9к51 "град"

рсзо

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ВСУ обстреляли село Случёвск Погарского района Брянской области. "По населенному пункту из РСЗО "Град" украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов", - проинформировал губернатор брянской области Александр Богомаз."К счастью, пострадавших нет, - сообщилгубернатор. - В результате попадания снаряда огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение".Чиновник отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Он заверил: "Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь".

https://ukraina.ru/20230907/1049249036.html

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новости, брянская область, александр богомаз, всу, рсзо 9к51 "град", рсзо