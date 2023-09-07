ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРасчеты РСЗО "Град" ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
"Сами себя обстреляли": ВСУ воюют с брянскими крестьянами
ВСУ обстреляли село Случёвск Погарского района Брянской области. "По населенному пункту из РСЗО "Град" украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов", - проинформировал губернатор брянской области Александр Богомаз.
"К счастью, пострадавших нет, - сообщилгубернатор. - В результате попадания снаряда огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение".
Чиновник отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Он заверил: "Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь".