Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского - 07.09.2023 Украина.ру
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Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского
Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского - 07.09.2023 Украина.ру
Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского
ВСУ несут огромные потери, но в ЕС не готовы компенсировать их выдачей украинских беженцев
2023-09-07T20:54
2023-09-07T20:54
новости
австрия
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Австрия ответила отказом на запрос киевского режима выдать граждан Украины призывного возраста для пополнения ВСУ. Об этом сообщают австрийские издания со ссылкой на МВД республики.По данным министерства, в Австрии проживает около 14 тысяч украинцев призывного возраста. Однако ни одного из них официальная Вена не готова насильственно отправить на Украину, а добровольно желающих это сделать не наблюдается."Австрия ясно дает понять: не экстрадируйте Зеленскому никаких трудоспособных украинцев", - под таким заголовком вышла статья в австрийской Exxpress.В связи с запросом официального Киева в ЕС на возвращение украинцев призывного возраста издание приводит комментарий представителя МВД Австрии, который сказал: "Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали".По информации австрийского издания, в стране на учёте в качестве вынужденных переселенцев зарегистрировано 14 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 54 лет — из них возможно сформировать 28 батальонов для ВСУ. Но это в теории, а на практике Австрия не желает выдавать ни одного.МВД Австрии "вообще не думает" отправлять этих трудоспособных украинцев обратно на родину и, таким образом - на войну, подчеркнули в министерстве. Даже если в Вену поступит письменный запрос от правительства Украины, то его проигнорируют. представитель министерства сказал: "Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, Австрия не могла бы на это пойти".Напомним, ранее отказ в выдаче потенциального "пушечного мяса" режим Зеленского получил от Германии и других западных стран. Своё слово ещё не сказали США, где осели дети украинских олигархов, крупных чиновников и военачальников – в частности, главы украинского СНБО Алексея Данилова.
https://ukraina.ru/20230904/1049149932.html
https://ukraina.ru/20230904/1049162223.html
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новости, австрия, украинские беженцы, сво, всу, потери всу, ес, украина-ес, мвд
Новости, Австрия, украинские беженцы, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ЕС, Украина-ЕС, МВД

Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского

20:54 07.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Закарпатье
Зеленский Закарпатье
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ВСУ несут огромные потери, но в ЕС не готовы компенсировать их выдачей украинских беженцев
Австрия ответила отказом на запрос киевского режима выдать граждан Украины призывного возраста для пополнения ВСУ. Об этом сообщают австрийские издания со ссылкой на МВД республики.
По данным министерства, в Австрии проживает около 14 тысяч украинцев призывного возраста. Однако ни одного из них официальная Вена не готова насильственно отправить на Украину, а добровольно желающих это сделать не наблюдается.
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"Австрия ясно дает понять: не экстрадируйте Зеленскому никаких трудоспособных украинцев", - под таким заголовком вышла статья в австрийской Exxpress.
В связи с запросом официального Киева в ЕС на возвращение украинцев призывного возраста издание приводит комментарий представителя МВД Австрии, который сказал: "Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали".
По информации австрийского издания, в стране на учёте в качестве вынужденных переселенцев зарегистрировано 14 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 54 лет — из них возможно сформировать 28 батальонов для ВСУ. Но это в теории, а на практике Австрия не желает выдавать ни одного.
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МВД Австрии "вообще не думает" отправлять этих трудоспособных украинцев обратно на родину и, таким образом - на войну, подчеркнули в министерстве. Даже если в Вену поступит письменный запрос от правительства Украины, то его проигнорируют. представитель министерства сказал: "Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, Австрия не могла бы на это пойти".
Напомним, ранее отказ в выдаче потенциального "пушечного мяса" режим Зеленского получил от Германии и других западных стран. Своё слово ещё не сказали США, где осели дети украинских олигархов, крупных чиновников и военачальников – в частности, главы украинского СНБО Алексея Данилова.
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