https://ukraina.ru/20230907/1049250033.html

Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского

Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского - 07.09.2023 Украина.ру

Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского

ВСУ несут огромные потери, но в ЕС не готовы компенсировать их выдачей украинских беженцев

2023-09-07T20:54

2023-09-07T20:54

2023-09-07T20:54

новости

австрия

украинские беженцы

сво

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Австрия ответила отказом на запрос киевского режима выдать граждан Украины призывного возраста для пополнения ВСУ. Об этом сообщают австрийские издания со ссылкой на МВД республики.По данным министерства, в Австрии проживает около 14 тысяч украинцев призывного возраста. Однако ни одного из них официальная Вена не готова насильственно отправить на Украину, а добровольно желающих это сделать не наблюдается."Австрия ясно дает понять: не экстрадируйте Зеленскому никаких трудоспособных украинцев", - под таким заголовком вышла статья в австрийской Exxpress.В связи с запросом официального Киева в ЕС на возвращение украинцев призывного возраста издание приводит комментарий представителя МВД Австрии, который сказал: "Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали".По информации австрийского издания, в стране на учёте в качестве вынужденных переселенцев зарегистрировано 14 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 54 лет — из них возможно сформировать 28 батальонов для ВСУ. Но это в теории, а на практике Австрия не желает выдавать ни одного.МВД Австрии "вообще не думает" отправлять этих трудоспособных украинцев обратно на родину и, таким образом - на войну, подчеркнули в министерстве. Даже если в Вену поступит письменный запрос от правительства Украины, то его проигнорируют. представитель министерства сказал: "Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, Австрия не могла бы на это пойти".Напомним, ранее отказ в выдаче потенциального "пушечного мяса" режим Зеленского получил от Германии и других западных стран. Своё слово ещё не сказали США, где осели дети украинских олигархов, крупных чиновников и военачальников – в частности, главы украинского СНБО Алексея Данилова.

https://ukraina.ru/20230904/1049149932.html

https://ukraina.ru/20230904/1049162223.html

https://ukraina.ru/20230907/1049226544.html

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новости, австрия, украинские беженцы, сво, всу, потери всу, ес, украина-ес, мвд