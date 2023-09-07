Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik

Life: По киевскому сценарию. Почему мы теряем Белоруссию? Из всех постсоветских республик Белоруссия в течение долгого времени оставалась на особом положении. На фоне натянутых отношений со многими другими осколками СССР Россия и Белоруссия долгое время успешно вальсировали. Однако в последние годы идиллия уходит в прошлое, и вероятно, довольно скоро от неё не останется и следа