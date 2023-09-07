Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Официальный Ереван послал сигнал Москве своеобразным обеспечением свободы слова
Задержанные в Армении "пророссийский блогер" Микаэл Бадалян и обозреватель "Sputnik Армения" Ашот Геворкян находятся в СК республики. Об этом сообщают блогеры и СМИ Армении.
Официальный Ереван не комментирует скандальную ситуацию. Ни СК, ни другие ведомства не могут пояснить правовые основания задержаний.
На задержания отреагировали глава "Россотрудничества" Евгений Примаков и официальный представитель МИД России Мария Зазарова, которая сообщила: "Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги".
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