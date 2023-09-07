Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik - 07.09.2023 Украина.ру
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Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik
Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik - 07.09.2023 Украина.ру
Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik
Официальный Ереван послал сигнал Москве своеобразным обеспечением свободы слова
2023-09-07T20:01
2023-09-07T20:01
новости
армения
свобода слова
сми
блогер
sputnik
никол пашинян
следственный комитет армении
репрессии
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Задержанные в Армении "пророссийский блогер" Микаэл Бадалян и обозреватель "Sputnik Армения" Ашот Геворкян находятся в СК республики. Об этом сообщают блогеры и СМИ Армении.Официальный Ереван не комментирует скандальную ситуацию. Ни СК, ни другие ведомства не могут пояснить правовые основания задержаний.На задержания отреагировали глава "Россотрудничества" Евгений Примаков и официальный представитель МИД России Мария Зазарова, которая сообщила: "Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги".
https://ukraina.ru/20230907/1049248251.html
https://ukraina.ru/20230904/1049144131.html
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новости, армения, свобода слова, сми, блогер, sputnik, никол пашинян, следственный комитет армении, репрессии
Новости, Армения, свобода слова, СМИ, блогер, Sputnik, Никол Пашинян, Следственный комитет Армении, репрессии

Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik

20:01 07.09.2023
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
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Официальный Ереван послал сигнал Москве своеобразным обеспечением свободы слова
Задержанные в Армении "пророссийский блогер" Микаэл Бадалян и обозреватель "Sputnik Армения" Ашот Геворкян находятся в СК республики. Об этом сообщают блогеры и СМИ Армении.
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Официальный Ереван не комментирует скандальную ситуацию. Ни СК, ни другие ведомства не могут пояснить правовые основания задержаний.
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На задержания отреагировали глава "Россотрудничества" Евгений Примаков и официальный представитель МИД России Мария Зазарова, которая сообщила: "Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги".
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Заголовок открываемого материала
20:01Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik
19:42На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику
19:34На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
19:07Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"
18:55Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области
18:47Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
18:36Возможная экстрадиция Коломойского и судьба "плюсов". Итоги 7 сентября на Украине
18:20"Народная дипломатия": Аксёнов встретился с делегацией из Китая
18:14Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в Ереван
18:11Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию
18:00Последний еврейский погром в Киеве
17:56Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей
17:45"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа
17:39Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму
17:31Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе
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17:23ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
17:05Одни критикуют, другие воруют. США намерены поддержать коррупцию на Украине российскими деньгами
16:57"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео
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