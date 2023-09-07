На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику - 07.09.2023 Украина.ру
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На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику - 07.09.2023 Украина.ру
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику
США довольны ходом такого "контрнаступления" ВСУ
2023-09-07T19:42
2023-09-07T19:42
днр
донецкая народная республика
новости
всу
потери всу
сау
южно-донецкое направление
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Подразделения российской группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). Об этом 7 сентября сообщил начальник пресс-центра российской группировки."Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказано в официальном сообщении.В итоге потери защитников режима Зеленского на Южно-Донецком направлении составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, САУ Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Гиацинт-Б".
https://ukraina.ru/20230907/1049228968.html
https://ukraina.ru/20230906/1049213007.html
донецкая народная республика
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днр, донецкая народная республика, новости, всу, потери всу, сау, южно-донецкое направление
ДНР, Донецкая Народная Республика, Новости, ВСУ, потери ВСУ, САУ, Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику

19:42 07.09.2023
 
© Twitter / Dmytro Kuleba
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Twitter / Dmytro Kuleba
Читать в
США довольны ходом такого "контрнаступления" ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). Об этом 7 сентября сообщил начальник пресс-центра российской группировки.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
12:39
Сакральные жертвы для Блинкена или некачественные британские ракеты. Что произошло в КонстантиновкеВ среду, 6 сентября, на центральном рынке города Константиновка, который в народе называют "Хитрым рынком", прогремел взрыв. Погибли 17 человек, ранены 32
"Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
В итоге потери защитников режима Зеленского на Южно-Донецком направлении составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, САУ Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Гиацинт-Б".
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 17:02
ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября
 
ДНРДонецкая Народная РеспубликаНовостиВСУпотери ВСУСАУЮжно-Донецкое направление
 
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