https://ukraina.ru/20230907/1049249792.html
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику - 07.09.2023 Украина.ру
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику
США довольны ходом такого "контрнаступления" ВСУ
2023-09-07T19:42
2023-09-07T19:42
2023-09-07T19:42
днр
донецкая народная республика
новости
всу
потери всу
сау
южно-донецкое направление
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Подразделения российской группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). Об этом 7 сентября сообщил начальник пресс-центра российской группировки."Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказано в официальном сообщении.В итоге потери защитников режима Зеленского на Южно-Донецком направлении составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, САУ Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Гиацинт-Б".
https://ukraina.ru/20230907/1049228968.html
https://ukraina.ru/20230906/1049213007.html
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, донецкая народная республика, новости, всу, потери всу, сау, южно-донецкое направление
ДНР, Донецкая Народная Республика, Новости, ВСУ, потери ВСУ, САУ, Южно-Донецкое направление
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику
США довольны ходом такого "контрнаступления" ВСУ