https://ukraina.ru/20230907/1049249792.html

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику - 07.09.2023 Украина.ру

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику

США довольны ходом такого "контрнаступления" ВСУ

2023-09-07T19:42

2023-09-07T19:42

2023-09-07T19:42

днр

донецкая народная республика

новости

всу

потери всу

сау

южно-донецкое направление

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Подразделения российской группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). Об этом 7 сентября сообщил начальник пресс-центра российской группировки."Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказано в официальном сообщении.В итоге потери защитников режима Зеленского на Южно-Донецком направлении составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, САУ Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Гиацинт-Б".

https://ukraina.ru/20230907/1049228968.html

https://ukraina.ru/20230906/1049213007.html

донецкая народная республика

южно-донецкое направление

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днр, донецкая народная республика, новости, всу, потери всу, сау, южно-донецкое направление