На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику

Дело не в обороне России. Военный эксперт из Китая о том, почему "контнаступ" ВСУ полностью провалился

Украинское наступление провалилось не столько потому, что российские войска подготовили эшелонированную линию обороны, а в том, что это была не военная, а рекламно-политическая акция. Об этом рассказал китайский военный эксперт и блогер Хун Юань в интервью изданию Украина.ру