https://ukraina.ru/20230907/1049249677.html
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику - 07.09.2023 Украина.ру
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
Не считаясь с потерями, ВСУ продолжают штурмовать российскую оборону
2023-09-07T19:34
2023-09-07T19:34
2023-09-07T19:34
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всу
краснолиманское направление
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Атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва отражена ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. Об этом 7 сентября сообщил начальник пресс-центра российской группировки."Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", – сказано в официальном сообщении.
https://ukraina.ru/20230907/1049234912.html
https://ukraina.ru/20230907/1049238151.html
краснолиманское направление
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, краснолиманское направление, минобороны рф, потери всу, лнр, луганская народная республика
Новости, Украина, ВСУ, Краснолиманское направление, Минобороны РФ, потери ВСУ, ЛНР, Луганская Народная Республика
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
Не считаясь с потерями, ВСУ продолжают штурмовать российскую оборону