На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику - 07.09.2023 Украина.ру
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На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику - 07.09.2023 Украина.ру
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
Не считаясь с потерями, ВСУ продолжают штурмовать российскую оборону
2023-09-07T19:34
2023-09-07T19:34
новости
украина
всу
краснолиманское направление
минобороны рф
потери всу
лнр
луганская народная республика
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Атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва отражена ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. Об этом 7 сентября сообщил начальник пресс-центра российской группировки."Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", – сказано в официальном сообщении.
https://ukraina.ru/20230907/1049234912.html
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краснолиманское направление
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новости, украина, всу, краснолиманское направление, минобороны рф, потери всу, лнр, луганская народная республика
Новости, Украина, ВСУ, Краснолиманское направление, Минобороны РФ, потери ВСУ, ЛНР, Луганская Народная Республика

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику

19:34 07.09.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP / LIBKOS
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Не считаясь с потерями, ВСУ продолжают штурмовать российскую оборону
Атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва отражена ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. Об этом 7 сентября сообщил начальник пресс-центра российской группировки.
Населенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
13:02
Дело не в обороне России. Военный эксперт из Китая о том, почему "контнаступ" ВСУ полностью провалилсяУкраинское наступление провалилось не столько потому, что российские войска подготовили эшелонированную линию обороны, а в том, что это была не военная, а рекламно-политическая акция. Об этом рассказал китайский военный эксперт и блогер Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
"Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", – сказано в официальном сообщении.
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
15:45
"Теперь здесь ад": Delfi рассказал о положении ВСУ на фронтеПрибалтийское издание Delfi 7 сентября выпустило статью о положении украинских войск на фронте. Материал авторы публикации построили на информации, полученной от ВСУшников, находящихся в настоящее время на линии огня
 
НовостиУкраинаВСУКраснолиманское направлениеМинобороны РФпотери ВСУЛНРЛуганская Народная Республика
 
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19:34На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
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