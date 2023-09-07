Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн" - 07.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230907/1049249265.html
Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"
Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн" - 07.09.2023 Украина.ру
Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"
Очередное заседание будет посвящено не музыке, а снабжению оружием режима Зеленского
2023-09-07T19:07
2023-09-07T19:07
украина
новости
рамштайн
сво
нато
сша
пентагон
ллойд остин
фрг
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042818890_0:45:3561:2048_1920x0_80_0_0_f1ba4dc792fd8c0e76b19ec06f99a711.jpg
Контактная группа по снабжению режима Зеленского оружием проведёт своё заседание 19 сентября на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Об этом сообщает военный интернет-сервис Пентагона.Согласно официальному сообщению, заседание пройдёт в обычном формате. Председательствовать будет министр обороны США Ллойд Остин.Он "вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира, чтобы обсудить продолжающийся кризис на Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнёры США", сказано в сообщении за подписью сержанта Петера Томпсона.
https://ukraina.ru/20230616/1047280905.html
https://ukraina.ru/20230903/1049128893.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042818890_567:0:3298:2048_1920x0_80_0_0_dd2d9550679bb896433314fc1a2a9477.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, рамштайн, сво, нато, сша, пентагон, ллойд остин, фрг, кризис
Украина, Новости, Рамштайн, СВО, НАТО, США, Пентагон, Ллойд Остин, ФРГ, кризис

Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"

19:07 07.09.2023
 
© AP / Michael Probst
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP / Michael Probst
Читать в
Очередное заседание будет посвящено не музыке, а снабжению оружием режима Зеленского
Контактная группа по снабжению режима Зеленского оружием проведёт своё заседание 19 сентября на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Об этом сообщает военный интернет-сервис Пентагона.
Алексей Резников на конференции в формате Рамштайн - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
16 июня, 06:03
"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Министр обороны Украины после встречи "Рамштайн-13" выразил уверенность, что Запад создаст "птичью коалицию" по поставкам истребителей F-16.Но пока даже новые танки Leopard обещают Киеву лишь в 2024-м
Согласно официальному сообщению, заседание пройдёт в обычном формате. Председательствовать будет министр обороны США Ллойд Остин.
Он "вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира, чтобы обсудить продолжающийся кризис на Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнёры США", сказано в сообщении за подписью сержанта Петера Томпсона.
Зеленский F-16
3 сентября, 18:00
F-16 и хоббиты, ограниченно годные в войсках. Итоги 3 сентября на УкраинеМинистр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что первые F-16 появятся на фронте весной 2024 года. Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому мобилизовать будут ограниченно годных людей, в т.ч. и больных ВИЧ
 
УкраинаНовостиРамштайнСВОНАТОСШАПентагонЛлойд ОстинФРГкризис
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik
19:42На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику
19:34На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
19:07Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"
18:55Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области
18:47Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
18:36Возможная экстрадиция Коломойского и судьба "плюсов". Итоги 7 сентября на Украине
18:20"Народная дипломатия": Аксёнов встретился с делегацией из Китая
18:14Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в Ереван
18:11Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию
18:00Последний еврейский погром в Киеве
17:56Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей
17:45"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа
17:39Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму
17:31Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе
17:27Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь
17:23ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
17:05Одни критикуют, другие воруют. США намерены поддержать коррупцию на Украине российскими деньгами
16:57"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео
16:51ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА
Лента новостейМолния