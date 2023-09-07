https://ukraina.ru/20230907/1049249265.html

Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"

Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн" - 07.09.2023 Украина.ру

Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"

Очередное заседание будет посвящено не музыке, а снабжению оружием режима Зеленского

2023-09-07T19:07

2023-09-07T19:07

2023-09-07T19:07

украина

новости

рамштайн

сво

нато

сша

пентагон

ллойд остин

фрг

кризис

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Контактная группа по снабжению режима Зеленского оружием проведёт своё заседание 19 сентября на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Об этом сообщает военный интернет-сервис Пентагона.Согласно официальному сообщению, заседание пройдёт в обычном формате. Председательствовать будет министр обороны США Ллойд Остин.Он "вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира, чтобы обсудить продолжающийся кризис на Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнёры США", сказано в сообщении за подписью сержанта Петера Томпсона.

https://ukraina.ru/20230616/1047280905.html

https://ukraina.ru/20230903/1049128893.html

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украина, новости, рамштайн, сво, нато, сша, пентагон, ллойд остин, фрг, кризис