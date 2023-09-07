Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"
© AP / Michael Probst
© AP / Michael Probst
Очередное заседание будет посвящено не музыке, а снабжению оружием режима Зеленского
Контактная группа по снабжению режима Зеленского оружием проведёт своё заседание 19 сентября на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Об этом сообщает военный интернет-сервис Пентагона.
Согласно официальному сообщению, заседание пройдёт в обычном формате. Председательствовать будет министр обороны США Ллойд Остин.
Он "вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира, чтобы обсудить продолжающийся кризис на Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнёры США", сказано в сообщении за подписью сержанта Петера Томпсона.
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