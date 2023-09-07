Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник - 07.09.2023 Украина.ру
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Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник - 07.09.2023 Украина.ру
Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
Украинские БПЛА пытаются атаковать Россию ежедневно
2023-09-07T18:47
2023-09-07T18:47
новости
бпла
сво
украина
терроризм
брянская область
пво
минобороны рф
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"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - информирует пресс-служба Минобороны России.Согласно официальному сообщению, "попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" была пресечено 7 сентября около 17.30 мск.Напомним, ранее представители официального Киева анонсировали учащение атак дронами по территории России. Беспилотные летательные и морские аппараты на Украину поставляют страны-члены НАТО.
https://ukraina.ru/20230906/1049193889.html
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новости, бпла, сво, украина, терроризм, брянская область, пво, минобороны рф
Новости, БПЛА, СВО, Украина, терроризм, Брянская область, ПВО, Минобороны РФ

Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник

18:47 07.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ районе Карамышевской набережной в Москве упал беспилотник
В районе Карамышевской набережной в Москве упал беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Украинские БПЛА пытаются атаковать Россию ежедневно
"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - информирует пресс-служба Минобороны России.
Лелека-100
Вчера, 08:53
Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую областьБеспилотник украинских террористов сбит
Согласно официальному сообщению, "попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" была пресечено 7 сентября около 17.30 мск.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
16:51
ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛАУкраинских дронов станет меньше
Напомним, ранее представители официального Киева анонсировали учащение атак дронами по территории России. Беспилотные летательные и морские аппараты на Украину поставляют страны-члены НАТО.
 
НовостиБПЛАСВОУкраинатерроризмБрянская областьПВОМинобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
19:07Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"
18:55Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области
18:47Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
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