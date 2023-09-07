Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ районе Карамышевской набережной в Москве упал беспилотник
Украинские БПЛА пытаются атаковать Россию ежедневно
"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - информирует пресс-служба Минобороны России.
Согласно официальному сообщению, "попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" была пресечено 7 сентября около 17.30 мск.
Напомним, ранее представители официального Киева анонсировали учащение атак дронами по территории России. Беспилотные летательные и морские аппараты на Украину поставляют страны-члены НАТО.