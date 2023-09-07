https://ukraina.ru/20230907/1049249036.html

Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник

Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник - 07.09.2023 Украина.ру

Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник

Украинские БПЛА пытаются атаковать Россию ежедневно

2023-09-07T18:47

2023-09-07T18:47

2023-09-07T18:47

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терроризм

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минобороны рф

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"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - информирует пресс-служба Минобороны России.Согласно официальному сообщению, "попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" была пресечено 7 сентября около 17.30 мск.Напомним, ранее представители официального Киева анонсировали учащение атак дронами по территории России. Беспилотные летательные и морские аппараты на Украину поставляют страны-члены НАТО.

https://ukraina.ru/20230906/1049193889.html

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новости, бпла, сво, украина, терроризм, брянская область, пво, минобороны рф