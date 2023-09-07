https://ukraina.ru/20230907/1049248785.html

Возможная экстрадиция Коломойского и судьба "плюсов". Итоги 7 сентября на Украине

Возможная экстрадиция Коломойского и судьба "плюсов". Итоги 7 сентября на Украине - 07.09.2023 Украина.ру

Возможная экстрадиция Коломойского и судьба "плюсов". Итоги 7 сентября на Украине

Ряд украинских источников сообщают о том, что США сделали запрос на экстрадицию украинского олигарха Игоря Коломойского, а Украина готовится отобрать у олигарха его телеканал "1+1"

2023-09-07T18:36

2023-09-07T18:36

2023-09-07T18:36

эксклюзив

хроники

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Днём 7 сентября стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение бизнесмену Игорю Коломойскому и ещё пяти сообщникам в присвоении почти $250 млн."Седьмого сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию с руководителем САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — Ред.) сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу "Приватбанка" (Коломойскому. — Ред.) и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн. (около 24,5 млрд руб или $250 млн)", - сообщила пресс-служба НАБУ.По данным следствия, в январе — марте 2015 года Коломойский, на тот момент возглавлявший Днепропетровскую областную госадминистрацию, разработал план, как завладеть средствами "Приватбанка" для дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале.Затем часть суммы в размере более 446 млн грн (около $12 млн) для легализации перечислили на счета трёх связанных юрлиц под видом операций купли-продажи ценных бумаг, а после этого — на счета ещё двух. В итоге средства поступили на лицевой счет Коломойского. Ими он распорядился по своему усмотрению, а именно внёс в уставный капитал "Приватбанка" во исполнение требований Национального банка Украины.Как сообщила пресс-служба НАБУ, это уже четвёртый эпизод по делу завладения средствами "Приватбанка". В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия, 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд.Спустя некоторое время ряд источников сообщил о том, что американцы направили запрос по поводу экстрадиции Коломойского."По Коломойскому всё интереснее игра. Американцы решили добавить интригу и сделали запрос на экстрадицию ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского — Ред.) и теперь вопрос, кто он? Гражданин Израиля или Кипра или Украины? Если ИВК будет выдан, то для Зеленского - это также опасность, он многое про многих знает", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Днём ранее народный депутат Украины Александр Дубинский, которого связывают с Коломойским, прокомментировал появившиеся слухи о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся тогда с визитом в Киеве, мог привезти требование на экстрадицию Коломойского. Сам Дубинский тогда в эту информацию не поверил."Экстрадировать Коломойского нужно на основании ордера международного, который Соединённые Штаты Америки должны были бы прислать на Украину. Не обязательно отправлять целого Блинкена для, чтобы привести банальную бумажку, которую можно отправить по факсу, опубликовать, слить в любое издание, понятное нашим международным партнёрам. На этом всё. Учитывая то, что у Коломойского украинского гражданства нет, то никаких проблем с его экстрадицией нет", - заявил он.По его словам, США Коломойский якобы не нужен.Также Дубинский заявил, что если бы олигарха экстрадировали, то это создало бы угрозу самому президенту Украины Владимиру Зеленскому."Если разбирать структуру студии "Квартал 95", там есть люди, которые ассоциируются и там (у Зеленского), и сям (у Коломойского). На протяжении многих лет эти люди были партнёрами в бизнесе Зеленского. Это первое. Второе: на протяжении многих лет канал "1+1" покупал права на трансляцию у студии "Квартал 95". И человек, который понимает, как деньги ходили, оказывается в руках у правосудия США <...> Использовал схемы по выведению средств в оффшоры? Использовал схемы по выведению средств за рубеж и по легализации этих средств через приобретение недвижимости: например, вилла в Италии? И вдруг эта информация становится достоянием не нашего скромного YouTube-сообщества или Украины в целом, а прям там - в Fox News, CNN начнёт публиковаться? Не возникнет ли там [у общества к своим политикам ] тогда вопрос: "А какого мы с ними дело имеем?" <...> Кому это надо? Ну точно не американцам" - отметил Дубинский 6 сентября.Эти его слова вспомнили на следующий день, когда появилось сообщение от НАБУ."Теперь понятно почему Дубинский вчера открыто угрожал Зеленскому! Он знал, что шефа нужно срочно защищать перед объявлением НАБУ нового подозрения о завладении 9,2 млрд "Привата". Дубинский угрожал, что в случае экстрадиции Бени в США, в СМИ США будут опубликованы схемы нечистоплотных финансовых схем сотрудничества "Квартала-95" с телеканалом "1+1". Эти схемы приобретут огромный публичный резонанс в CNN, Fox News и др. СМИ. И у американцев возникнут вопросы: "А зачем мы с ними имеем дело? Если процветает воровство?" Это уже вопросы глобально-политические между американским истеблишментом. "Неужели там работает "откатная схема"?, намекает Дубинский. "Зачем нам нужна экстрадиция? Мы тут в своём болотце сами разбираемся и будем разбираться!", предлагал договориться Дубинский. Но похоже против давления Блинкена у Зе мало аргументов, только спрятать Беню в СБУ. Теперь ход Коломойского. Скоро узнаем много интересного про Зе, если он не станет ручным для Белого дома", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что у Коломойского готовятся отобрать главные его медиа-актив — телеканал "1+1"."Инсайд. Готовится решение об изъятии корпоративных прав на телеканал "1+1" и передаче их в АРМУ (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений — Ред.)", - рассказал Мосийчук.Дубинский, который ранее также работал на этом телеканала, указал на молчание "1+1"."В детстве мне очень нравился фильм "Молчание ягнят". Теперь я смотрю его римейк в реальной жизни. Под названием "Молчание плюсов", - написал он в своём телеграм-канале.Ранее политолог и историк Лев Вершинин указывал на значимость Коломойского для США."Украина была единственной страной, где Коломойскому можно было комфортно жить. Почему? Потому что из Швейцарии он едва унёс ноги, и даже в Израиле он не может появиться потому, что он тот единственный случай, согласованный, единственный, невозможный, но невозможное бывает: если он сойдёт с трапа в "Бен-Гурионе", ему наденут браслет и передадут в Штаты. Коломойский, человек, на которого Штаты охотятся. И охотятся по нескольким причинам. Первое: Коломойский держит "общак", большущий "общак" "серых" денег от самых разных людей, живущих в самых разных странах и континентах. <...> В мире есть очень большие деньги, которые не освоишь. Их нельзя сделать чистыми. Они уже не укладываются в те размеры, которые можно сделать чистыми. Колубмия и Ближний Восток, "золотой треугольник" и что угодно. Самые серые, самые чёрные деньги — их контролируют такие люди, как Коломойский. Задача у них только одна: не воровать. А он не ворует. И сделать так, чтобы они приносили прибыль. А они приносят прибыль. В этом сила таких людей, как Коломойский. <....> Штаты охотятся на него очень долго. На него охотится ЦРУ, на него охотится министерство финансов, что страшнее ЦРУ, потому, что огромные деньги, проходящие мимо Штатов: Штаты же в доле по всему наркотрафику, по рынку оружия, по всему, а тут огромные деньги проходят мимо них", - отметил он 3 сентября в интервью Евгению Лисовскому.По его словам, сейчас Зеленскому необходимо заручиться поддержкой США и финансированием с их стороны украинских военных. Поэтому судьба Коломойского предрешена. При этом, уверен Вершинин, сам Зеленский весьма неохотно пойдёт на выдачу Коломойского.

https://ukraina.ru/20230907/1049235401.html

https://ukraina.ru/20230907/1049226976.html

https://ukraina.ru/20230906/1049219883.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники