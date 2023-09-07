"Народная дипломатия": Аксёнов встретился с делегацией из Китая
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Глава Крыма Сергей Аксёнов встретился с делегацией из Китая. Об этом Аксёнов сообщил в своём телеграм-канале
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
Аксёнов сообщил, что обсудил с гостями из Китая взаимодействие в области туризма.
"Как сообщила китайская сторона, в Крым готовы приезжать туристы из КНР, которым интересно увидеть богатства нашего полуострова. Кроме того, необходимо развивать сотрудничество в информационной сфере, чтобы у жителей Китая была возможность получать актуальную информацию о жизни в республике из первых рук", - написал Аксёнов.
Также они обговорили возможную программу обмена для учеников музыкальных школ.
По словам главы Крыма, он всегда выступает за подобные инициативы, потому что "народная дипломатия помогает укрепить взаимопонимание между странами".
"Помимо этого, договорились о визите в Крым китайских бизнесменов, чтобы вместе изучить потенциал, выстроить деловые связи. Обязательно рассмотрим возможность посетить Китай в ответ на приглашение китайской делегации", - добавил он.