https://ukraina.ru/20230907/1049248652.html

"Народная дипломатия": Аксёнов встретился с делегацией из Китая

"Народная дипломатия": Аксёнов встретился с делегацией из Китая - 07.09.2023 Украина.ру

"Народная дипломатия": Аксёнов встретился с делегацией из Китая

Глава Крыма Сергей Аксёнов встретился с делегацией из Китая. Об этом Аксёнов сообщил в своём телеграм-канале

2023-09-07T18:20

2023-09-07T18:20

2023-09-07T18:20

новости

россия

крым

китай

делегация

сергей аксенов

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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.Аксёнов сообщил, что обсудил с гостями из Китая взаимодействие в области туризма. Также они обговорили возможную программу обмена для учеников музыкальных школ. По словам главы Крыма, он всегда выступает за подобные инициативы, потому что "народная дипломатия помогает укрепить взаимопонимание между странами".

https://ukraina.ru/20230907/1049247648.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, китай, делегация, сергей аксенов