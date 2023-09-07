Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в Ереван - 07.09.2023 Украина.ру
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Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в Ереван
Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в Ереван - 07.09.2023 Украина.ру
Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в Ереван
Никол Пашинян дополняет свою "многовекторность" активностью жены в Киеве
2023-09-07T18:14
2023-09-07T18:20
новости
украина
киев
акопян
никол пашинян
владимир зеленский
елена зеленская
саммит
лгбт
армения
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Жена армянского премьер-министра Анна Акопян в Киеве приняла участие в серии мероприятий и опубликовала фотографии из украинской столицы. Супруга Никола Пашиняна встретилась с Владимиром Зеленским и его женой, выступила на киевском "Саммите первых леди и джентльменов" с модерацией защитника нетрадиционных ориентаций. Как сообщает JAMnews, "Ереван впервые с начала войны направил в Украину гуманитарную помощь" и, по неофициальной информации, груз собиралась передать по назначению жена Никола Пашиняна. Сейчас она встретилась с четой Зеленских, но сообщила лишь подписчикам в соцсетях, что "приём был теплым".Жена главы правительсва Армении опубликовала фотографии с киевского саммита, сообщив: "Я подняла вопрос о нарушении прав 30 тысяч армянских детей и нечеловеческих условиях жизни в результате блокады Лачинского коридора".Говоря о ситуации в непризнанной официальным Ереваном (и Украиной тоже) Нагорно-Карабахской Республике, она сообщила об опасности для жизни 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха. По её словам, около 2 тысяч беременных женщин лишены возможности пройти медицинское обследование и 30 тысяч детей страдают от недоедания."Им приходится часами стоять в очереди, чтобы получить минимальное количество еды. Они становятся свидетелями учащающихся случаев обмороков на улицах, которые являются следствием чрезвычайно стрессового состояния людей. Дети Арцаха заперты на небольшом клочке земли, лишены своих неотъемлемых прав, таких как право на питание, здравоохранение и образование", - сообщила Акопян.Издание отметило: "Завершая свое выступления Анна Акопян пригласила всех в Ереван для участия в саммите, который проводится совместно с глобальной сетью "Женщины-политические лидеры". Это мероприятие состоится 19 октября".В публикации также отмечен модератор саммита - британский актёр, писатель и общественный деятель, поддерживающий ЛГБТ-сообщество Стивен Фрай. Он сообщил журналистам, что был приглашён Зеленским, а само мероприятие "вовсе не пропагандистский трюк, а настоящая встреча неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психическими травмами".
https://ukraina.ru/20230602/1046853910.html
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новости, украина, киев, акопян, никол пашинян, владимир зеленский, елена зеленская, саммит, лгбт, армения, одкб
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Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в Ереван

18:14 07.09.2023 (обновлено: 18:20 07.09.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг по случаю 100 дней премьерства Никола Пашиняна в Ереване
Митинг по случаю 100 дней премьерства Никола Пашиняна в Ереване
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Никол Пашинян дополняет свою "многовекторность" активностью жены в Киеве
Жена армянского премьер-министра Анна Акопян в Киеве приняла участие в серии мероприятий и опубликовала фотографии из украинской столицы. Супруга Никола Пашиняна встретилась с Владимиром Зеленским и его женой, выступила на киевском "Саммите первых леди и джентльменов" с модерацией защитника нетрадиционных ориентаций.
Как сообщает JAMnews, "Ереван впервые с начала войны направил в Украину гуманитарную помощь" и, по неофициальной информации, груз собиралась передать по назначению жена Никола Пашиняна. Сейчас она встретилась с четой Зеленских, но сообщила лишь подписчикам в соцсетях, что "приём был теплым".
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Жена главы правительсва Армении опубликовала фотографии с киевского саммита, сообщив: "Я подняла вопрос о нарушении прав 30 тысяч армянских детей и нечеловеческих условиях жизни в результате блокады Лачинского коридора".
Говоря о ситуации в непризнанной официальным Ереваном (и Украиной тоже) Нагорно-Карабахской Республике, она сообщила об опасности для жизни 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха. По её словам, около 2 тысяч беременных женщин лишены возможности пройти медицинское обследование и 30 тысяч детей страдают от недоедания.
"Им приходится часами стоять в очереди, чтобы получить минимальное количество еды. Они становятся свидетелями учащающихся случаев обмороков на улицах, которые являются следствием чрезвычайно стрессового состояния людей. Дети Арцаха заперты на небольшом клочке земли, лишены своих неотъемлемых прав, таких как право на питание, здравоохранение и образование", - сообщила Акопян.
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Издание отметило: "Завершая свое выступления Анна Акопян пригласила всех в Ереван для участия в саммите, который проводится совместно с глобальной сетью "Женщины-политические лидеры". Это мероприятие состоится 19 октября".
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В публикации также отмечен модератор саммита - британский актёр, писатель и общественный деятель, поддерживающий ЛГБТ-сообщество Стивен Фрай. Он сообщил журналистам, что был приглашён Зеленским, а само мероприятие "вовсе не пропагандистский трюк, а настоящая встреча неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психическими травмами".
 
НовостиУкраинаКиевАкопянНикол ПашинянВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаясаммитЛГБТАрменияОДКБ
 
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