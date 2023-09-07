https://ukraina.ru/20230907/1049247811.html
Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию
Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию - 07.09.2023 Украина.ру
Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию
Памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину, установленный в центре крымской столицы, приятно удивил китайскую делегацию. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Хун Юань в пресс-центре РИА Новости Крым
2023-09-07T18:11
2023-09-07T18:11
2023-09-07T18:11
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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.Он добавил, что в Китае изучал по истории работы Ленина и Сталина, и я надеюсь, что мы все будем помнить историю и не забывать ее уроки.
https://ukraina.ru/20230907/1049247648.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, днр, симферополь, новые регионы, ленин, памятник, китай
Новости, Россия, Крым, ДНР, Симферополь, Новые регионы, Ленин, памятник, Китай
Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию
Памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину, установленный в центре крымской столицы, приятно удивил китайскую делегацию. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Хун Юань в пресс-центре РИА Новости Крым