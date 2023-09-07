https://ukraina.ru/20230907/1049247811.html

Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию

Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию - 07.09.2023 Украина.ру

Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию

Памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину, установленный в центре крымской столицы, приятно удивил китайскую делегацию. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Хун Юань в пресс-центре РИА Новости Крым

2023-09-07T18:11

2023-09-07T18:11

2023-09-07T18:11

новости

россия

крым

днр

симферополь

новые регионы

ленин

памятник

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049248033_0:0:3072:1729_1920x0_80_0_0_c1fd82061f907b5ce392b896e3af7715.jpg

Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.Он добавил, что в Китае изучал по истории работы Ленина и Сталина, и я надеюсь, что мы все будем помнить историю и не забывать ее уроки.

https://ukraina.ru/20230907/1049247648.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, днр, симферополь, новые регионы, ленин, памятник, китай