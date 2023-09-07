Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию - 07.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230907/1049247811.html
Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию
Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию - 07.09.2023 Украина.ру
Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию
Памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину, установленный в центре крымской столицы, приятно удивил китайскую делегацию. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Хун Юань в пресс-центре РИА Новости Крым
2023-09-07T18:11
2023-09-07T18:11
новости
россия
крым
днр
симферополь
новые регионы
ленин
памятник
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049248033_0:0:3072:1729_1920x0_80_0_0_c1fd82061f907b5ce392b896e3af7715.jpg
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.Он добавил, что в Китае изучал по истории работы Ленина и Сталина, и я надеюсь, что мы все будем помнить историю и не забывать ее уроки.
https://ukraina.ru/20230907/1049247648.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049248033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46e1f9a70b914dfec68c046e611d2030.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, днр, симферополь, новые регионы, ленин, памятник, китай
Новости, Россия, Крым, ДНР, Симферополь, Новые регионы, Ленин, памятник, Китай

Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию

18:11 07.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину, установленный в центре крымской столицы, приятно удивил китайскую делегацию. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Хун Юань в пресс-центре РИА Новости Крым
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
"Будучи блогером и военным экспертом скажу, что когда я пришел на центральную площадь в Симферополе и увидел памятник Ленину, то меня это очень поразило и вдохновило. Это показало связь нас, китайцев, которые идут по социалистическому пути развития, с вами. Это то, что нас с вами связывает", - рассказал Юань.
Он добавил, что в Китае изучал по истории работы Ленина и Сталина, и я надеюсь, что мы все будем помнить историю и не забывать ее уроки.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
17:56
Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителейПриезд в Мариуполь показал боль, которую пережили местные жители. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым
 
НовостиРоссияКрымДНРСимферопольНовые регионыЛенинпамятникКитай
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"
18:55Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области
18:47Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
18:36Возможная экстрадиция Коломойского и судьба "плюсов". Итоги 7 сентября на Украине
18:20"Народная дипломатия": Аксёнов встретился с делегацией из Китая
18:14Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в Ереван
18:11Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегацию
18:00Последний еврейский погром в Киеве
17:56Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей
17:45"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа
17:39Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму
17:31Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе
17:27Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь
17:23ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
17:05Одни критикуют, другие воруют. США намерены поддержать коррупцию на Украине российскими деньгами
16:57"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео
16:51ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА
16:48Сергей Марков: Даже если ВСУ разобьются о Токмак, наступления России не будет
16:45Коломойского обвинили в завладении 9,2 млрд гривен - НАБУ
16:44Убивал долго и мучительно: украинец расправился со своими приемными родителями-миссионерами из США
Лента новостейМолния