https://ukraina.ru/20230907/1049247648.html

Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей

Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей - 07.09.2023 Украина.ру

Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей

Приезд в Мариуполь показал боль, которую пережили местные жители. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым

2023-09-07T17:56

2023-09-07T17:56

2023-09-07T17:56

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китай

новые регионы

делегация

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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.Цзицзюнь отметил, что с начала российской спецоперации на Украине китайцы имели возможность наблюдать за происходящими событиями.Делегация посетила Мариуполь, который, как они отметили, ещё в советское время был важным промышленным городом и портом. "И уже на въезде в него мы увидели те страдания и раны, которые военные действия принесли жителям этого города. Мы видели дома простых жителей, разрушенные снарядами, дома с пробоинами в жилых комнатах", - рассказал он.Цзицзюнь отметил, что члены делегации поняли, с каким упорством проходили здесь бои, и какую боль они принесли местному населению. "Мы им очень сопереживаем и сочувствуем", добавил он.Сейчас Мариуполь возрождается – повсеместно развернуто строительство, укрепляется экономика и культура, люди возвращаются в свои дома и налаживают мирную жизнь города.Мариуполь был освобождён в мае прошлого года. Этому предшествовали ожесточенные бои, в ходе которых жилые дома были использованы украинскими националистами как огневые точки, а местное население - в качестве живого щита.

https://ukraina.ru/20230907/1049246765.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, мариуполь, китай, новые регионы, делегация