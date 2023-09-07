https://ukraina.ru/20230907/1049247648.html
Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей
Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей - 07.09.2023 Украина.ру
Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей
Приезд в Мариуполь показал боль, которую пережили местные жители. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым
2023-09-07T17:56
2023-09-07T17:56
2023-09-07T17:56
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донецкая народная республика
мариуполь
китай
новые регионы
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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.Цзицзюнь отметил, что с начала российской спецоперации на Украине китайцы имели возможность наблюдать за происходящими событиями.Делегация посетила Мариуполь, который, как они отметили, ещё в советское время был важным промышленным городом и портом. "И уже на въезде в него мы увидели те страдания и раны, которые военные действия принесли жителям этого города. Мы видели дома простых жителей, разрушенные снарядами, дома с пробоинами в жилых комнатах", - рассказал он.Цзицзюнь отметил, что члены делегации поняли, с каким упорством проходили здесь бои, и какую боль они принесли местному населению. "Мы им очень сопереживаем и сочувствуем", добавил он.Сейчас Мариуполь возрождается – повсеместно развернуто строительство, укрепляется экономика и культура, люди возвращаются в свои дома и налаживают мирную жизнь города.Мариуполь был освобождён в мае прошлого года. Этому предшествовали ожесточенные бои, в ходе которых жилые дома были использованы украинскими националистами как огневые точки, а местное население - в качестве живого щита.
https://ukraina.ru/20230907/1049246765.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, мариуполь, китай, новые регионы, делегация
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Китай, Новые регионы, делегация
Китайские гости прочувствовали атмосферу Мариуполя и боль местных жителей
Приезд в Мариуполь показал боль, которую пережили местные жители. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
Цзицзюнь отметил, что с начала российской спецоперации на Украине китайцы имели возможность наблюдать за происходящими событиями.
"Мы приехали сюда не наблюдать за красотами, а чтобы прочувствовать атмосферу, в которой живут сейчас люди в России", - сказал Цзицзюнь.
Делегация посетила Мариуполь, который, как они отметили, ещё в советское время был важным промышленным городом и портом.
"И уже на въезде в него мы увидели те страдания и раны, которые военные действия принесли жителям этого города. Мы видели дома простых жителей, разрушенные снарядами, дома с пробоинами в жилых комнатах", - рассказал он.
Цзицзюнь отметил, что члены делегации поняли, с каким упорством проходили здесь бои, и какую боль они принесли местному населению. "Мы им очень сопереживаем и сочувствуем", добавил он.
Сейчас Мариуполь возрождается – повсеместно развернуто строительство, укрепляется экономика и культура, люди возвращаются в свои дома и налаживают мирную жизнь города.
Мариуполь был освобождён в мае прошлого года. Этому предшествовали ожесточенные бои, в ходе которых жилые дома были использованы украинскими националистами как огневые точки, а местное население - в качестве живого щита.