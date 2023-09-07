Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму - 07.09.2023 Украина.ру
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Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму
Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму - 07.09.2023 Украина.ру
Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму
Украинский аналог Starlink подал мощный сигнал москитному флоту ВМСУ
2023-09-07T17:39
2023-09-07T17:39
беспилотники
морские беспилотники
новости
крым
илон маск
starlink
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Американская пресса подбрасывает украинским турбопатриотам поводы для обид. На днях выяснилось, что глава SpaceX Илон Маск виновен в срыве терактов, спланированных силовиками Зеленского в Крыму.В книге Уолтера Айзексона об Илоне Маске есть фрагмент, который заинтересовал телеканал CNN. В нём сказано, что Маск "сорвал диверсию Украины против российского флота" в Крыму.Случилось это из-за того, что в 2022 году Маск поручил отключить работу в районе Крыма сервиса спутниковой связи Starlink. Изначально сервис создавался для гражданских целей, однако с началом СВО стал использоваться украинскими силовиками – в том числе на передовой и при осуществлении нападений на российскую территорию.Айзексон связал с ограничением радиуса действия Starlink фиаско украинских диверсантов. Из книги следует, что украинские морские дроны-камикадзе приблизились к российскому флоту, но "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".
https://ukraina.ru/20230808/1048540402.html
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беспилотники, морские беспилотники, новости, крым, илон маск, starlink
беспилотники, морские беспилотники, Новости, Крым, Илон Маск, Starlink

Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму

17:39 07.09.2023
 
© AP / John RaouxИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP / John Raoux
Читать в
Украинский аналог Starlink подал мощный сигнал москитному флоту ВМСУ
Американская пресса подбрасывает украинским турбопатриотам поводы для обид. На днях выяснилось, что глава SpaceX Илон Маск виновен в срыве терактов, спланированных силовиками Зеленского в Крыму.
8 августа, 07:20
Грузинский след. Военно-морской эксперт рассказал, кто запускает дроны по кораблям Черноморского флотаУкраинские дроны могут выпускаться не только со стороны Одессы, Очакова, Черноморска, но и с грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
В книге Уолтера Айзексона об Илоне Маске есть фрагмент, который заинтересовал телеканал CNN. В нём сказано, что Маск "сорвал диверсию Украины против российского флота" в Крыму.
Случилось это из-за того, что в 2022 году Маск поручил отключить работу в районе Крыма сервиса спутниковой связи Starlink. Изначально сервис создавался для гражданских целей, однако с началом СВО стал использоваться украинскими силовиками – в том числе на передовой и при осуществлении нападений на российскую территорию.
корабль ВМС Украины Прилуки - РИА Новости, 1920, 02.07.2019
2 июля 2019, 08:29
День ВМСУ: как формировался и во что превратился украинский флотСегодня, 2 июля 2019 года, в Украине отмечают День Военно-морских сил страны. Эта дата введена в 2015 году указом экс-президента Петра Порошенко. Украина.ру вспоминает историю формирования ВМСУ и анализирует их современное состояние
Айзексон связал с ограничением радиуса действия Starlink фиаско украинских диверсантов. Из книги следует, что украинские морские дроны-камикадзе приблизились к российскому флоту, но "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".
 
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