https://ukraina.ru/20230907/1049247052.html

Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму

Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму - 07.09.2023 Украина.ру

Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в Крыму

Украинский аналог Starlink подал мощный сигнал москитному флоту ВМСУ

2023-09-07T17:39

2023-09-07T17:39

2023-09-07T17:39

беспилотники

морские беспилотники

новости

крым

илон маск

starlink

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Американская пресса подбрасывает украинским турбопатриотам поводы для обид. На днях выяснилось, что глава SpaceX Илон Маск виновен в срыве терактов, спланированных силовиками Зеленского в Крыму.В книге Уолтера Айзексона об Илоне Маске есть фрагмент, который заинтересовал телеканал CNN. В нём сказано, что Маск "сорвал диверсию Украины против российского флота" в Крыму.Случилось это из-за того, что в 2022 году Маск поручил отключить работу в районе Крыма сервиса спутниковой связи Starlink. Изначально сервис создавался для гражданских целей, однако с началом СВО стал использоваться украинскими силовиками – в том числе на передовой и при осуществлении нападений на российскую территорию.Айзексон связал с ограничением радиуса действия Starlink фиаско украинских диверсантов. Из книги следует, что украинские морские дроны-камикадзе приблизились к российскому флоту, но "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".

https://ukraina.ru/20230808/1048540402.html

https://ukraina.ru/20190702/1024096455.html

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беспилотники, морские беспилотники, новости, крым, илон маск, starlink