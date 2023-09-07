Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе - 07.09.2023 Украина.ру
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Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе
Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе - 07.09.2023 Украина.ру
Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе
Делегация из Китая посетила новую школу в Мариуполе
2023-09-07T17:31
2023-09-07T17:31
новости
россия
днр
донецкая народная республика
новые регионы
кнр (китай)
делегация
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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.В Донецкой Народной Республике гости ознакомились с новой школой, которая открыла свой первый учебный год в микрорайоне Невский города Мариуполя.Китайским блогерам показали новые учебные классы, в числе которых были помещения для изучения точных наук, изобразительного искусства, медицины и анатомии. Блогеры оценили работу шахматного кружка и других направлений деятельности учебного заведения.Китайская делегация была представлена руководству школы, они обсудили возможность дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в будущем.Редакция издания Украина.ру организовала пресс-тур для блогеров из Китая. В программе - посещение новых регионов России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, новые регионы, кнр (китай), делегация
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Новые регионы, КНР (Китай), делегация

Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе

17:31 07.09.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Украина.ру
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Делегация из Китая посетила новую школу в Мариуполе
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
В Донецкой Народной Республике гости ознакомились с новой школой, которая открыла свой первый учебный год в микрорайоне Невский города Мариуполя.
Китайским блогерам показали новые учебные классы, в числе которых были помещения для изучения точных наук, изобразительного искусства, медицины и анатомии. Блогеры оценили работу шахматного кружка и других направлений деятельности учебного заведения.
Китайская делегация была представлена руководству школы, они обсудили возможность дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в будущем.
Редакция издания Украина.ру организовала пресс-тур для блогеров из Китая. В программе - посещение новых регионов России.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Украина.ру
Встреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 10:39
Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война Как сообщают сегодня западные масс-медиа, председатель КНР Си Цзиньпин якобы не намерен приезжать на саммит Большой Двадцатки, который вскоре начинает свою работу в Индии, а китайскую делегацию на этом форуме возглавит премьер-министр.
 
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