https://ukraina.ru/20230907/1049246765.html
Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе
Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе - 07.09.2023 Украина.ру
Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе
Делегация из Китая посетила новую школу в Мариуполе
2023-09-07T17:31
2023-09-07T17:31
2023-09-07T17:31
новости
россия
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новые регионы
кнр (китай)
делегация
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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.В Донецкой Народной Республике гости ознакомились с новой школой, которая открыла свой первый учебный год в микрорайоне Невский города Мариуполя.Китайским блогерам показали новые учебные классы, в числе которых были помещения для изучения точных наук, изобразительного искусства, медицины и анатомии. Блогеры оценили работу шахматного кружка и других направлений деятельности учебного заведения.Китайская делегация была представлена руководству школы, они обсудили возможность дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в будущем.Редакция издания Украина.ру организовала пресс-тур для блогеров из Китая. В программе - посещение новых регионов России.
https://ukraina.ru/20230831/1049057933.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, новые регионы, кнр (китай), делегация
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Новые регионы, КНР (Китай), делегация
Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе
Делегация из Китая посетила новую школу в Мариуполе
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
В Донецкой Народной Республике гости ознакомились с новой школой, которая открыла свой первый учебный год в микрорайоне Невский города Мариуполя.
Китайским блогерам показали новые учебные классы, в числе которых были помещения для изучения точных наук, изобразительного искусства, медицины и анатомии. Блогеры оценили работу шахматного кружка и других направлений деятельности учебного заведения.
Китайская делегация была представлена руководству школы, они обсудили возможность дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в будущем.
Редакция издания Украина.ру организовала пресс-тур для блогеров из Китая. В программе - посещение новых регионов России.