https://ukraina.ru/20230907/1049246765.html

Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе

Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе - 07.09.2023 Украина.ру

Китайским блогерам показали новую школу в Мариуполе

Делегация из Китая посетила новую школу в Мариуполе

2023-09-07T17:31

2023-09-07T17:31

2023-09-07T17:31

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россия

днр

донецкая народная республика

новые регионы

кнр (китай)

делегация

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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.В Донецкой Народной Республике гости ознакомились с новой школой, которая открыла свой первый учебный год в микрорайоне Невский города Мариуполя.Китайским блогерам показали новые учебные классы, в числе которых были помещения для изучения точных наук, изобразительного искусства, медицины и анатомии. Блогеры оценили работу шахматного кружка и других направлений деятельности учебного заведения.Китайская делегация была представлена руководству школы, они обсудили возможность дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в будущем.Редакция издания Украина.ру организовала пресс-тур для блогеров из Китая. В программе - посещение новых регионов России.

https://ukraina.ru/20230831/1049057933.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, новые регионы, кнр (китай), делегация