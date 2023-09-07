https://ukraina.ru/20230907/1049246588.html
"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа
"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа - 07.09.2023 Украина.ру
"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа
Бригадный генерал ВВС США в отставке, бывший заместитель военного представителя в НАТО Блейн Холт призвал американские власти отчитаться за деньги, потраченные на Украине. Это заявление он сделал 7 сентября в эфире местного канала Newsmax после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом миллиардном пакете помощи Киеву
2023-09-07T17:45
2023-09-07T17:45
2023-09-07T17:45
новости
новости украины
энтони блинкен
сша
генерал
всу
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/67/1033116734_0:100:3459:2046_1920x0_80_0_0_9914f1b68d3c8d8ab04e72b64d25c660.jpg
"Мы отправляем посылки примерно раз в две недели, и за этим не стоит никакой стратегии. Мы ведем войну в стиле Первой мировой войны, с сотнями тысяч погибших, и нам особо нечего показать, убийства продолжаются. Поэтому нам нужна прозрачность здесь, в США", - заявил Холт.Он также раскритиковал сделанное Блинкеном заявление о том, что заблокированные российские активы будут использованы на нужды Киева, назвав это объявление преждевременным.И Блинкен оценил. В среду, 6 сентября, он посетил одно из кладбищ ВСУ, пестрящее желто-синими флагами. По всей видимости, вдохновившись увиденным, госсекретарь США заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. П данным российского Минобороны, за этот период украинские войска потеряли как минимум 66 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/67/1033116734_0:0:3075:2306_1920x0_80_0_0_c2704dfa72e9d935eac667038bf612ab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, энтони блинкен, сша, генерал, всу, контрнаступление
Новости, Новости Украины, Энтони Блинкен, США, генерал, ВСУ, контрнаступление
"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа
Бригадный генерал ВВС США в отставке, бывший заместитель военного представителя в НАТО Блейн Холт призвал американские власти отчитаться за деньги, потраченные на Украине. Это заявление он сделал 7 сентября в эфире местного канала Newsmax после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом миллиардном пакете помощи Киеву
"Мы отправляем посылки примерно раз в две недели, и за этим не стоит никакой стратегии. Мы ведем войну в стиле Первой мировой войны, с сотнями тысяч погибших, и нам особо нечего показать, убийства продолжаются. Поэтому нам нужна прозрачность здесь, в США", - заявил Холт.
Он также раскритиковал сделанное Блинкеном заявление о том, что заблокированные российские активы будут использованы на нужды Киева, назвав это объявление преждевременным.
"Мы слышали, что госсекретарь Блинкен собирался осмотреть поле боя и вернуться с оценкой контрнаступления. Но где это?" - резюмировал американский генерал.
И Блинкен оценил. В среду, 6 сентября, он посетил одно из кладбищ ВСУ, пестрящее желто-синими флагами. По всей видимости, вдохновившись увиденным, госсекретарь США заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении.
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. П данным российского Минобороны, за этот период украинские войска потеряли как минимум 66 тысяч военных.