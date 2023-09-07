"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа - 07.09.2023 Украина.ру
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"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа
"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа - 07.09.2023 Украина.ру
"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа
Бригадный генерал ВВС США в отставке, бывший заместитель военного представителя в НАТО Блейн Холт призвал американские власти отчитаться за деньги, потраченные на Украине. Это заявление он сделал 7 сентября в эфире местного канала Newsmax после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом миллиардном пакете помощи Киеву
2023-09-07T17:45
2023-09-07T17:45
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контрнаступление
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"Мы отправляем посылки примерно раз в две недели, и за этим не стоит никакой стратегии. Мы ведем войну в стиле Первой мировой войны, с сотнями тысяч погибших, и нам особо нечего показать, убийства продолжаются. Поэтому нам нужна прозрачность здесь, в США", - заявил Холт.Он также раскритиковал сделанное Блинкеном заявление о том, что заблокированные российские активы будут использованы на нужды Киева, назвав это объявление преждевременным.И Блинкен оценил. В среду, 6 сентября, он посетил одно из кладбищ ВСУ, пестрящее желто-синими флагами. По всей видимости, вдохновившись увиденным, госсекретарь США заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. П данным российского Минобороны, за этот период украинские войска потеряли как минимум 66 тысяч военных.
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новости, новости украины, энтони блинкен, сша, генерал, всу, контрнаступление
Новости, Новости Украины, Энтони Блинкен, США, генерал, ВСУ, контрнаступление

"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа

17:45 07.09.2023
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Бригадный генерал ВВС США в отставке, бывший заместитель военного представителя в НАТО Блейн Холт призвал американские власти отчитаться за деньги, потраченные на Украине. Это заявление он сделал 7 сентября в эфире местного канала Newsmax после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом миллиардном пакете помощи Киеву
"Мы отправляем посылки примерно раз в две недели, и за этим не стоит никакой стратегии. Мы ведем войну в стиле Первой мировой войны, с сотнями тысяч погибших, и нам особо нечего показать, убийства продолжаются. Поэтому нам нужна прозрачность здесь, в США", - заявил Холт.
Он также раскритиковал сделанное Блинкеном заявление о том, что заблокированные российские активы будут использованы на нужды Киева, назвав это объявление преждевременным.
"Мы слышали, что госсекретарь Блинкен собирался осмотреть поле боя и вернуться с оценкой контрнаступления. Но где это?" - резюмировал американский генерал.
И Блинкен оценил. В среду, 6 сентября, он посетил одно из кладбищ ВСУ, пестрящее желто-синими флагами. По всей видимости, вдохновившись увиденным, госсекретарь США заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 15:15
Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУГоссекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября прибыл в Киев, посетил вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Берковецкое кладбище. Уже после этого визита американец сделал громкое заявление. Его текст опубликован на сайте правительства США
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. П данным российского Минобороны, за этот период украинские войска потеряли как минимум 66 тысяч военных.
 
НовостиНовости УкраиныЭнтони БлинкенСШАгенералВСУконтрнаступление
 
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