https://ukraina.ru/20230907/1049246588.html

"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа

"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа - 07.09.2023 Украина.ру

"Где деньги, Зин?": американский генерал потребовал Блинкена трезво оценить итоги контрнаступа

Бригадный генерал ВВС США в отставке, бывший заместитель военного представителя в НАТО Блейн Холт призвал американские власти отчитаться за деньги, потраченные на Украине. Это заявление он сделал 7 сентября в эфире местного канала Newsmax после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом миллиардном пакете помощи Киеву

2023-09-07T17:45

2023-09-07T17:45

2023-09-07T17:45

новости

новости украины

энтони блинкен

сша

генерал

всу

контрнаступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/67/1033116734_0:100:3459:2046_1920x0_80_0_0_9914f1b68d3c8d8ab04e72b64d25c660.jpg

"Мы отправляем посылки примерно раз в две недели, и за этим не стоит никакой стратегии. Мы ведем войну в стиле Первой мировой войны, с сотнями тысяч погибших, и нам особо нечего показать, убийства продолжаются. Поэтому нам нужна прозрачность здесь, в США", - заявил Холт.Он также раскритиковал сделанное Блинкеном заявление о том, что заблокированные российские активы будут использованы на нужды Киева, назвав это объявление преждевременным.И Блинкен оценил. В среду, 6 сентября, он посетил одно из кладбищ ВСУ, пестрящее желто-синими флагами. По всей видимости, вдохновившись увиденным, госсекретарь США заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. П данным российского Минобороны, за этот период украинские войска потеряли как минимум 66 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, энтони блинкен, сша, генерал, всу, контрнаступление