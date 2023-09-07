https://ukraina.ru/20230907/1049244772.html

"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео

"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео - 07.09.2023 Украина.ру

"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении... Украина.ру, 07.09.2023

2023-09-07T16:57

2023-09-07T16:57

2023-09-07T16:57

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

всу

армения

никол пашинян

ереван

сша

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении стать членом Североатлантического альянса, а также рассказал о возможных действиях Еревана, после приглашения в военный блок. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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