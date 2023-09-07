"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео - 07.09.2023 Украина.ру
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"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео
"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео - 07.09.2023 Украина.ру
"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении... Украина.ру, 07.09.2023
2023-09-07T16:57
2023-09-07T16:57
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
всу
армения
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ереван
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении стать членом Североатлантического альянса, а также рассказал о возможных действиях Еревана, после приглашения в военный блок. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, армения, никол пашинян, ереван, сша, одкб, альянс, еаэс, снг, турция, азербайджан, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Армения, Никол Пашинян, Ереван, США, ОДКБ, альянс, ЕАЭС, СНГ, Турция, Азербайджан

"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео

16:57 07.09.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении стать членом Североатлантического альянса, а также рассказал о возможных действиях Еревана, после приглашения в военный блок.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОВСУАрменияНикол ПашинянЕреванСШАОДКБальянсЕАЭССНГТурцияАзербайджан
 
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