https://ukraina.ru/20230907/1049244772.html
"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео
"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео - 07.09.2023 Украина.ру
"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении... Украина.ру, 07.09.2023
2023-09-07T16:57
2023-09-07T16:57
2023-09-07T16:57
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
всу
армения
никол пашинян
ереван
сша
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении стать членом Североатлантического альянса, а также рассказал о возможных действиях Еревана, после приглашения в военный блок. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"По свистку войска не выводят": Ищенко об Армении в НАТО при военных базах России. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении стать членом Североатлантического альянса, а также рассказал о возможных действиях Еревана, после приглашения в военный блок.