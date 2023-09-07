https://ukraina.ru/20230907/1049244415.html

Одни критикуют, другие воруют. США намерены поддержать коррупцию на Украине российскими деньгами

Одни критикуют, другие воруют. США намерены поддержать коррупцию на Украине российскими деньгами - 07.09.2023 Украина.ру

Одни критикуют, другие воруют. США намерены поддержать коррупцию на Украине российскими деньгами

Госсекретарь США Энтони Блинкен обещал Киеву на поддержку ветеранов 5,4 миллионов долларов, конфискованных у российских бизнесменов, против которых в США введены санкции

2023-09-07T17:05

2023-09-07T17:05

2023-09-07T17:09

эксклюзив

энтони блинкен

украина

финансовая помощь

россия

бизнес

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США собираются передать Украине активы, конфискованные у российских бизнесменов, которые попали под американские санкции. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 6 сентября в Киеве на совместной с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой пресс-конференции.По словам американского чиновника, эти средства будут использованы для поддержки ветеранов украинской армии. "Те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это", – заявил Блинкен. Как уточняется в распространенном Госдепартаментом заявлении, речь идет о сумме в 5,4 миллиона долларов.Сумма – совсем небольшая, особенно если сравнить ее с 1 млрд долларов дополнительной помощи, которую Блинкен обещал Киеву уже из американской кубышки. На что могут уйти эти 5,4 миллиона долларов, отнятых у российских бизнесменов? Например, на организацию психологической помощи для бойцов ВСУ, которые, по данным свежего доклада GLOBSEC, не в состоянии "решить свою психологическую неуравновешенность без посторонней помощи". Результаты проведенного исследования говорят о том, что 20-30% украинских военнослужащих получает психологические травмы, с которыми не могут справиться в одиночку.По оценке авторов доклада GLOBSEC, помощь в здравоохранении, психическом благополучии и лечении военных травм, а также поддержка ветеранской политики поразительно мала в сравнении с общим объемом финансовой поддержки Украине. Поэтому они предлагают рассмотреть возможность использования большего количества финансовых инструментов ЕС и НАТО для работы в этом направлении.Не исключено, что первым делом туда пойдут фактически сворованные частные деньги российских бизнесменов, но при этом травмированные в ходе боевых действий бойцы ВСУ могут особо и не ощутить их целительного эффекта. Дело в том, что на Западе, в том числе в самих США, общественность давно возражает против бесконечных вливаний денег на поддержку Украине, учитывая фантастический уровень коррупции в этой стране."Тушат пожар керосином", – так на сообщение о новой помощи Киеву отреагировали американские пользователи соцсетей. Решение Вашингтона в интервью изданию Fox News поспешила оправдать аналитик и экс-чиновник Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер. По ее словам, коррупция – это образ жизни на Украине. "Наивно думать, что можно искоренить коррупцию в стране, в которой она существовала веками и вплетена в образ жизни", – сказала Коффлер.По словам эксперта Института стран СНГ, кандидата экономических наук Александра Дудчака, коррупционные скандалы на Украине происходят постоянно, так же постоянно на эту тему звучит и критика со стороны Запада."Кто-то критикует, а кто-то в этом участвует. Коррупцию на Украине организует сам Запад. У них все записано, все чеки на руках. Они все об этом знают, так как сами все это и организовывают. Потом политические оппоненты западных коррупционеров используют эти данные в предвыборной борьбе. Но нам от этого не холодно и не жарко", – рассказал Дудчак.По словам эксперта, чем больше коррупция на Украине, тем больше сохраняется жизней российских солдат. Если будет налажен эффективный контроль за использованием средств, как этого требуют республиканцы, это ничего хорошего не принесет российским солдатам на фронте, добавил он. "Поэтому – да здравствует украинская коррупция!", – заявил экономист.У Запада есть хорошо отработанный во время конфликта на территории бывшей Югославии механизм. В Хорватии, Боснии и Герцеговине, даже в Косово, гуманитарную помощь и психологическую поддержку местному населению оказывали международные гуманитарные организации и благотворительные фонды, такие как Красный крест, Каритас, а также Агентство США по международному развитию (USAID*). Весьма удобно, чтобы контролировать поток денег и кормить собственных коррупционеров.Вопрос, куда пойдет частный капитал российских предпринимателей, попавших в секционные списки США, здесь не главный, полагает Александр Дудчак. По его словам, главное, что в США создается прецедент."Ранее сообщалось о том, что у российского бизнесмена Константина Малофеева в США отобрали примерно такую же сумму денег. Может, Блинкен имел в виду именно этот случай. Может это какой-то новый случай. США забрасывают пробные шары, потому, что боятся ответных действий со стороны России. Все дело в том, что у России есть чем ответить, при этом весьма болезненно", – считает эксперт.Если бы Москва захотела арестовать российские активы США, она могла бы троекратно компенсировать потери, которые нанесли ей западные страны, ограбив часть российских золотовалютных резервов, хранившихся на Западе, рассказал Дудчак."На территории России можно насчитать примерно триллион долларов американских денег. Поэтом им нужно сначала проверить, не решат ли в России, что это мелочи и что самое главное – сохранить инвестиционный климат для западных партнеров. Есть в России и такие деятели, которые переживают, как бы чего не вышло и говорят – мы не такие, мы действуем совершенно по-другому", – заявил эксперт.Дудчак считает, что не настолько важно, каким именно будет ответ Москвы – симметричным или асимметричным, главное, чтобы он обязательно последовал."Про нетривиальные ответы мы слышали тогда, когда планировали поставки бронетехники, поставки дальнобойных ракетных систем. Удар по Крымскому мосту – это пересечение всех красных линий. Но нашим оппонентам на Западе пока больно еще не было, поэтому они немного расслабились", – сказал эксперт.Тем не менее, ответы могут быть болезненными, даже если они будут весьма симметричными, продолжил Дудчак."Почему бы не начать конфискацию имущества американского бизнеса? На сегодняшний день с этим имуществом поступают по-разному. Где-то оно национализируется, где-то позволяют западным компаниям вполне комфортно реализовать свои активы и вывезти капитал. По результатам прошлого года у нас был рекордный отток капитала. В принципе, ответы могут быть разные, но нужно думать о том, что они обязательно должны быть", – подчеркнул российский экономист.С учетом того, что деньги российского бизнеса пойдут на выплаты ветеранам ВСУ, американские деньги, которые находятся в России, вполне можно было бы потратить на нужды оборонного комплекса Российской Федерации, допустил Дудчак.Пока Энтони Блинкен в Киеве обвиняет Россию в том, что она использует "созданный ей голод и рыночные диспропорции", чтобы получить прибыль от рекордного экспорта собственного зерна, США реализуют излюбленную тактику давления на частный бизнес, чтобы дестабилизировать российское общество. При этом пресловутый тезис о неприкасаемости частной собственности здесь явно не работает."Когда речь идет о неприкасаемости частной собственности, американцы имеют в ввиду только свою частную собственность. А остальное все можно отбирать", – отметил Александр Дудчак.Сильная сторона США в том, что у них есть разработанные планы на все случаи жизни и на десятилетия вперед. Но если эти планы дают сбой, как в случае финансирования киевского режима и провала контрнаступления ВСУ, Штаты не готовы быстро реагировать и менять модель поведения. Особенно, когда уже потрачено много денег. Так что финансирование Украины наверняка продолжится – если не собственными, так чужими деньгами.

https://ukraina.ru/20230907/1049229153.html

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https://ukraina.ru/20230830/1049040929.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, энтони блинкен, украина, финансовая помощь, россия, бизнес