https://ukraina.ru/20230907/1049244296.html

ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА

ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА - 07.09.2023 Украина.ру

ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА

Украинских дронов станет меньше

2023-09-07T16:51

2023-09-07T16:51

2023-09-07T16:51

новости

сво

вкс

дроны

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102107/50/1021075018_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_540761f696f4adb918dd252bcc1acdb9.jpg

В структуре российских ВКС создаются специальные вертолётные подразделения охотников на БПЛА. Об этом сообщает ГТ-канал "Военный осведомитель".На вертолётах Ми-28Н новые подразделения развертываются сразу в нескольких регионах страны. Их экипажи проходят специальное обучение по перехвату дронов в различное время суток и погодных условий."На счету новых подразделений уже есть первые сбитые цели, - отметил ТГ-канал. - Так, в Орловской области Ми-28Н огнем 30-мм автопушки сбил украинский БПЛА UJ-22 Airborne. Еще один Ми-28Н отогнал украинский дрон от побережья Крыма".

https://ukraina.ru/20230904/1049137059.html

https://ukraina.ru/20230905/1049170141.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, вкс, дроны, бпла