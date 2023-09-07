ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА - 07.09.2023 Украина.ру
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ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА
ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА - 07.09.2023 Украина.ру
ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА
Украинских дронов станет меньше
2023-09-07T16:51
2023-09-07T16:51
новости
сво
вкс
дроны
бпла
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В структуре российских ВКС создаются специальные вертолётные подразделения охотников на БПЛА. Об этом сообщает ГТ-канал "Военный осведомитель".На вертолётах Ми-28Н новые подразделения развертываются сразу в нескольких регионах страны. Их экипажи проходят специальное обучение по перехвату дронов в различное время суток и погодных условий."На счету новых подразделений уже есть первые сбитые цели, - отметил ТГ-канал. - Так, в Орловской области Ми-28Н огнем 30-мм автопушки сбил украинский БПЛА UJ-22 Airborne. Еще один Ми-28Н отогнал украинский дрон от побережья Крыма".
https://ukraina.ru/20230904/1049137059.html
https://ukraina.ru/20230905/1049170141.html
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новости, сво, вкс, дроны, бпла
Новости, СВО, ВКС, дроны, БПЛА

ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛА

16:51 07.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Украинских дронов станет меньше
В структуре российских ВКС создаются специальные вертолётные подразделения охотников на БПЛА. Об этом сообщает ГТ-канал "Военный осведомитель".
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На вертолётах Ми-28Н новые подразделения развертываются сразу в нескольких регионах страны. Их экипажи проходят специальное обучение по перехвату дронов в различное время суток и погодных условий.
"На счету новых подразделений уже есть первые сбитые цели, - отметил ТГ-канал. - Так, в Орловской области Ми-28Н огнем 30-мм автопушки сбил украинский БПЛА UJ-22 Airborne. Еще один Ми-28Н отогнал украинский дрон от побережья Крыма".
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