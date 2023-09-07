https://ukraina.ru/20230907/1049242565.html

Коломойского обвинили в завладении 9,2 млрд гривен - НАБУ

Коломойского обвинили в завладении 9,2 млрд гривен - НАБУ - 07.09.2023 Украина.ру

Коломойского обвинили в завладении 9,2 млрд гривен - НАБУ

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 миллиардов гривен "ПриватБанка", сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ)

2023-09-07T16:45

2023-09-07T16:45

2023-09-07T16:45

новости

украина

игорь коломойский

набу

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приватбанк

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7 сентября сотрудники НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пятерым членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен (около 24,5 млрд рублей).Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами "ПриватБанка". Дальнейшая цель, по версии НАБУ, заключалась в финансировании "подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка".Для этого, по информации НАБУ, банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.Часть суммы в размере более 446 миллионов гривен перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета ещё двух.В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению-внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины, уточнили в ведомстве. На прошлой неделе Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинения по подозрению в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.

https://ukraina.ru/20230903/1049129218.html

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новости, украина, игорь коломойский, набу, сбу, приватбанк