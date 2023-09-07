https://ukraina.ru/20230907/1049242565.html
Коломойского обвинили в завладении 9,2 млрд гривен - НАБУ
Коломойского обвинили в завладении 9,2 млрд гривен - НАБУ - 07.09.2023 Украина.ру
Коломойского обвинили в завладении 9,2 млрд гривен - НАБУ
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 миллиардов гривен "ПриватБанка", сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ)
2023-09-07T16:45
2023-09-07T16:45
2023-09-07T16:45
новости
украина
игорь коломойский
набу
сбу
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7 сентября сотрудники НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пятерым членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен (около 24,5 млрд рублей).Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами "ПриватБанка". Дальнейшая цель, по версии НАБУ, заключалась в финансировании "подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка".Для этого, по информации НАБУ, банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.Часть суммы в размере более 446 миллионов гривен перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета ещё двух.В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению-внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины, уточнили в ведомстве. На прошлой неделе Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинения по подозрению в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.
https://ukraina.ru/20230903/1049129218.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, игорь коломойский, набу, сбу, приватбанк
Новости, Украина, Игорь Коломойский, НАБУ, СБУ, ПриватБанк
Коломойского обвинили в завладении 9,2 млрд гривен - НАБУ
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 миллиардов гривен "ПриватБанка", сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ)
7 сентября сотрудники НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пятерым членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен (около 24,5 млрд рублей).
Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами "ПриватБанка". Дальнейшая цель, по версии НАБУ, заключалась в финансировании "подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка".
Для этого, по информации НАБУ, банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
Часть суммы в размере более 446 миллионов гривен перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета ещё двух.
В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению-внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины, уточнили в ведомстве.
На прошлой неделе Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинения по подозрению в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.