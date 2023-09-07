https://ukraina.ru/20230907/1049238305.html

США дают Украине снаряды с обеднённым ураном и готовят новый сценарий. О чём говорили эксперты 7 сентября

США дают Украине снаряды с обеднённым ураном и готовят новый сценарий. О чём говорили эксперты 7 сентября - 07.09.2023 Украина.ру

США дают Украине снаряды с обеднённым ураном и готовят новый сценарий. О чём говорили эксперты 7 сентября

Украина.ру, 07.09.2023

2023-09-07T15:20

2023-09-07T15:20

2023-09-07T15:20

эксклюзив

украина

нато

всу

запад

сша

константин блохин

джо байден

столтенберг

киев

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Бои вокруг разрушенного РаботиноРанее в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки ВСУ возле Вербового и Работино.В ведомстве подчеркнули, что изменений в тактическом положении российских войск нет.На сегодняшний день мы избрали стратегию обороны, поясняет социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин. На Купянском и Краснолиманском направлении нашего наступления всеми силами тоже нет.Мы так ведем активную оборону. Мы продвигаемся только в том случае, если видим слабые места противника. А именно в районе Работино мы стачиваем силы врага, сказал Алехин."Именно это направление Украина выбрала основным для своего "контрнаступа", поэтому наша задача – максимально удержаться на этих позициях, вытягивая туда противника. Нам важно не просто отразить эти атаки, а методично уничтожить вражескую технику и живую силу.Если сейчас поднять квадрокоптер над Работино, мы поймем, что это серая зона. Это как Новоселовское или Марьинка, которые сравняли с землей. Там зацепиться не за что. Цепляться за Работино смысла нет. Главное – не провалить фронт", – заявил волонтёр.При этом ВСУ там тоже зацепиться не за что, добавляет он: они зайдут, но им будет негде спрятаться, и мы их будем уничтожать. Главное, чтобы командование вовремя подвозило снаряды, чтобы было чем уничтожать.В целом, по словам Алехина, после взятия Артемовска никаких существенных изменений на фронте не произошло. Есть только тактические передвижения.Четыре сценария для Украины от СШАРанее директор Института политических исследований Сергей Марков в своем телеграм-канале, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, написал, что у Вашингтона есть четыре базовых сценария после того, как ставка на украинский "контрнаступ" не оправдала себя:1. Растянуть наступательную операцию на как можно больший срок;2. Потребовать от Киева резкого рывка;3. Перейти к обороне;4. Попытаться заморозить конфликт.В интервью изданию Украина.ру Марков пояснил, что у самих Штатов пока нет аргументов в пользу какого-либо из этих сценариев. Это зависит от нескольких факторов, которые пока никому неизвестны."Первое. Готовность российской армии к наступлению. По одним данным, мы сосредоточили большие группировки, которые готовы вступить в бой. По другим данным, таких группировок нет.Каковы на этот счет данные у украинской, американской и британской разведок, мы пока тоже не знаем", – отметил политолог.Второй фактор – состояние артиллерии сторон."Почему мы предпринимали классические наступления только в начале СВО, а потом вынуждены были вгрызаться в Мариуполь, Северодонецк и Артемовск? Потому что мы были привязаны к дорогам.У нас не было возможности наступать по полям и осуществлять глубокие охваты, потому что мы уступали противнику в дальнобойности орудий. У нас не было возможности эффективно вести контрбатарейную борьбу. Это тоже важнейший фактор", – сообщил эксперт.Третье – потенциал самих ВСУ. У нас нет данных, могут ли они вести наступление в том же темпе только месяц, или у них хватит сил минимум на полгода. Это неизвестно даже американцам."Потому Блинкен и поехал в Киев, чтобы оценить обстановку на месте. Он должен был поговорить с украинскими политиками и командирами, чтобы понять, какое военно-политическое решение должны принять США.Резюмирую. Эти базовые сценарии остаются. Но пока у меня нет аргументов относительно того, на каком из них остановятся американцы", – сказал Марков.Снаряды с обедненным ураном для ВСУНакануне Белый дом объявил о первых поставках Украине 120-мм танковых снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи на сумму более 1 млрд долларов. Власти США заверяют, что рассеянные остатки обедненного урана не представляют радиологической опасности для людей.В МИД России эти слова назвали глупостью и враньем.Украина находится в ожидании, что западное оружие поменяет ситуацию на поле боя, но как показывает практика, ни "Хаймарсы", ни "Джавеллины", ни "Пэтриоты", ни "Леопарды" ситуацию не изменили. Об этом говорит политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.Запад же этой поддержкой демонстрирует евроатлантическую солидарность с Украиной, но не более. Эти снаряды лишь временно осложнят нам ведение специальной военной операции, это не какой-то game-changer (фактор, меняющий ситуацию - Ред.), уверен эксперт."Западу на самом деле фиолетово на Украину, когда он поставляет эти боеприпасы. Западу не важно, что будет с украинцами от использования радиоактивных снарядов.Западу важно другое – нанести максимальный ущерб России. Украинцы – это туземцы, которые выполняют для Запада грязную работу. Его цель – нанести нам пресловутое стратегическое поражение", – заявил Блохин.В то же время Западу не нужна Третья мировая война с Россией, потому что победивших в этой войне не будет. На США и на Россию приходится 90% всего ядерного потенциала. И Байден, и Столтенберг говорили, что не хотят войны с Россией. Они хотят нанести нам стратегическое поражение с помощью этого локального конфликта на Украине, пояснил эксперт: создать из Украины второй Афганистан с последующей внутриполитической дестабилизацией в России.Что касается возможных сценариев завершения украинского конфликта, Блохин уверен: если Украина будет поделена по корейскому образцу на две зоны влияния, это станет затишьем перед бурей, это отложенная война.Оставшиеся части Украины возьмут в НАТО и накачают стратегическими вооружениями."Невозможно оставить в руках киевских преступников Киев, Харьков, Одессу с русским населением. Они должны интегрироваться в состав России.Необязательно брать туда Западную Украину. Достаточно осуществлять там мониторинг, а наш воинский контингент на враждебных территориях будет гарантией от вступления Украины в НАТО.Но надо понимать, что никто на Западе сливать Украину просто так не будет. Украина – это стратегический актив, за который они боролись с 90-х годов. Слив Украины возможен только в случае капитуляции ВСУ", – сообщил политолог.

https://ukraina.ru/20230907/1049214588.html

https://ukraina.ru/20230907/1049217712.html

https://ukraina.ru/20230907/1049236235.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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