https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html

Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат Рады

Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат Рады - 07.09.2023 Украина.ру

Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат Рады

Выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен. Об этом заявил 7 сентября член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РБК-Украина

2023-09-07T15:16

2023-09-07T15:16

2023-09-07T15:16

мобилизация

учет

украина

женщины

новости

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"Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен", - сказал депутат.Он добавил, что расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на воинский учет, на данный момент не планируется.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную медицинской деятельности, должны быть обязательно поставлены на учет военнообязанных.Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.

https://ukraina.ru/20230831/1049043854.html

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мобилизация, учет, украина, женщины, новости