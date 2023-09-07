Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат Рады - 07.09.2023 Украина.ру
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Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат Рады
Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат Рады - 07.09.2023 Украина.ру
Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат Рады
Выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен. Об этом заявил 7 сентября член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РБК-Украина
2023-09-07T15:16
2023-09-07T15:16
мобилизация
учет
украина
женщины
новости
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"Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен", - сказал депутат.Он добавил, что расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на воинский учет, на данный момент не планируется.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную медицинской деятельности, должны быть обязательно поставлены на учет военнообязанных.Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
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мобилизация, учет, украина, женщины, новости
мобилизация, учет, Украина, женщины, Новости

Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат Рады

15:16 07.09.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : president.gov.ua
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Выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен. Об этом заявил 7 сентября член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РБК-Украина
"Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен", - сказал депутат.
Он добавил, что расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на воинский учет, на данный момент не планируется.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную медицинской деятельности, должны быть обязательно поставлены на учет военнообязанных.
Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
Суд украинский герб камера решетка тюрьма
31 августа, 04:41
Рабство и мошенничество на Украине. Как районный суд трактует мобилизацию ВСУ и отменил указы ЗеленскогоВ конце августа один из украинских судов первой инстанции неожиданно оправдал уклониста. Помимо оправдания суд вынес довольно революционное решение, оспаривающее легитимность указов Зеленского и его власть в стране.
 
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