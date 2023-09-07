"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине - 07.09.2023 Украина.ру
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"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине
"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине - 07.09.2023 Украина.ру
"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине
Вся ответственность за передачу снарядов с обеднённым ураном Украине лежит на руководстве США. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном
2023-09-07T13:22
2023-09-07T13:22
новости
россия
сша
украина
дмитрий песков
обедненный уран
поставки
югославия
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Песков назвал это плохой новостью и напомнил, что такие снаряды уже применялись активно в Югославии. Применение снарядов получило весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями, отметил Песков.Песков предостерёг, что повторение истории Югославии может ждать и те украинские территории, на которых снаряды будут применяться."Конечно же, ответственность эта целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло вот такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет", - отметил Песков.6 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя снаряды с обеднённым ураном.
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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, обедненный уран, поставки, югославия
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, обедненный уран, поставки, Югославия

"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине

13:22 07.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Вся ответственность за передачу снарядов с обеднённым ураном Украине лежит на руководстве США. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном
Песков назвал это плохой новостью и напомнил, что такие снаряды уже применялись активно в Югославии. Применение снарядов получило весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями, отметил Песков.
"И применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями. Последствия эти ощущаются также на следующих поколениях тех, кто каким-то образом с этим соприкасался и находился в районах применения этого оружия", - сказал Песков.
Песков предостерёг, что повторение истории Югославии может ждать и те украинские территории, на которых снаряды будут применяться.
"Конечно же, ответственность эта целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло вот такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет", - отметил Песков.
6 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя снаряды с обеднённым ураном.
Вчера, 21:13
"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном КиевуВ ООН обеспокоены вопросом применения обедненного урана в любой точке мира, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДмитрий Песковобедненный уранпоставкиЮгославия
 
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