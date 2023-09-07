https://ukraina.ru/20230907/1049234779.html

"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине

"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине - 07.09.2023 Украина.ру

"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине

Вся ответственность за передачу снарядов с обеднённым ураном Украине лежит на руководстве США. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном

2023-09-07T13:22

2023-09-07T13:22

2023-09-07T13:22

новости

россия

сша

украина

дмитрий песков

обедненный уран

поставки

югославия

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Песков назвал это плохой новостью и напомнил, что такие снаряды уже применялись активно в Югославии. Применение снарядов получило весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями, отметил Песков.Песков предостерёг, что повторение истории Югославии может ждать и те украинские территории, на которых снаряды будут применяться."Конечно же, ответственность эта целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло вот такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет", - отметил Песков.6 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя снаряды с обеднённым ураном.

https://ukraina.ru/20230906/1049222344.html

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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, обедненный уран, поставки, югославия