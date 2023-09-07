https://ukraina.ru/20230907/1049234779.html
"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине
"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине - 07.09.2023 Украина.ру
"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине
Вся ответственность за передачу снарядов с обеднённым ураном Украине лежит на руководстве США. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном
2023-09-07T13:22
2023-09-07T13:22
2023-09-07T13:22
новости
россия
сша
украина
дмитрий песков
обедненный уран
поставки
югославия
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Песков назвал это плохой новостью и напомнил, что такие снаряды уже применялись активно в Югославии. Применение снарядов получило весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями, отметил Песков.Песков предостерёг, что повторение истории Югославии может ждать и те украинские территории, на которых снаряды будут применяться."Конечно же, ответственность эта целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло вот такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет", - отметил Песков.6 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя снаряды с обеднённым ураном.
https://ukraina.ru/20230906/1049222344.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, обедненный уран, поставки, югославия
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, обедненный уран, поставки, Югославия
"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине
Вся ответственность за передачу снарядов с обеднённым ураном Украине лежит на руководстве США. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном
Песков назвал это плохой новостью и напомнил, что такие снаряды уже применялись активно в Югославии. Применение снарядов получило весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями, отметил Песков.
"И применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями. Последствия эти ощущаются также на следующих поколениях тех, кто каким-то образом с этим соприкасался и находился в районах применения этого оружия", - сказал Песков.
Песков предостерёг, что повторение истории Югославии может ждать и те украинские территории, на которых снаряды будут применяться.
"Конечно же, ответственность эта целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло вот такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет", - отметил Песков.
6 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя снаряды с обеднённым ураном.