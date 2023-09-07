Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске - 07.09.2023 Украина.ру
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Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске
Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске - 07.09.2023 Украина.ру
Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске
Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала в Брянске. Об этом сообщили 7 сентября в пресс-службе РЖД, передает РИА Новости
2023-09-07T12:07
2023-09-07T12:12
вокзал
беспилотник
брянск
пво
новости
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"Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативно проведена эвакуация пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", - заверили в РЖД.Привокзальная площадь и вокзал на период проведения следственных действий закрывались. Сейчас вокзал частично открыт для пассажиров. Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования, уточнили в РЖД. ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в четверг утром сбили над Брянской областью три беспилотника.
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вокзал, беспилотник, брянск, пво, новости
вокзал, беспилотник, Брянск, ПВО, Новости

Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске

12:07 07.09.2023 (обновлено: 12:12 07.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / GAlexandrova
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© commons.wikimedia.org / GAlexandrova
Читать в
Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала в Брянске. Об этом сообщили 7 сентября в пресс-службе РЖД, передает РИА Новости
"Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативно проведена эвакуация пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", - заверили в РЖД.
Привокзальная площадь и вокзал на период проведения следственных действий закрывались. Сейчас вокзал частично открыт для пассажиров.
Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования, уточнили в РЖД.
ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в четверг утром сбили над Брянской областью три беспилотника.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
07:33
Российские военные сбили украинский беспилотник над БрянскомРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Брянском. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз
 
вокзалбеспилотникБрянскПВОНовости
 
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