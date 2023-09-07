Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске
12:07 07.09.2023 (обновлено: 12:12 07.09.2023)
Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала в Брянске. Об этом сообщили 7 сентября в пресс-службе РЖД, передает РИА Новости
"Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативно проведена эвакуация пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", - заверили в РЖД.
Привокзальная площадь и вокзал на период проведения следственных действий закрывались. Сейчас вокзал частично открыт для пассажиров.
Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования, уточнили в РЖД.
ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в четверг утром сбили над Брянской областью три беспилотника.