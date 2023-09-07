https://ukraina.ru/20230907/1049231813.html

Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске

Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске - 07.09.2023 Украина.ру

Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске

Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала в Брянске. Об этом сообщили 7 сентября в пресс-службе РЖД, передает РИА Новости

2023-09-07T12:07

2023-09-07T12:07

2023-09-07T12:12

вокзал

беспилотник

брянск

пво

новости

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"Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативно проведена эвакуация пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", - заверили в РЖД.Привокзальная площадь и вокзал на период проведения следственных действий закрывались. Сейчас вокзал частично открыт для пассажиров. Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования, уточнили в РЖД. ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в четверг утром сбили над Брянской областью три беспилотника.

https://ukraina.ru/20230907/1049224559.html

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2023

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вокзал, беспилотник, брянск, пво, новости